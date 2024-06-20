Власти Украины рассматривают возможность существенного повышения налогов

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Власти Украины рассматривают возможность существенного повышения налогов

Похоже на то, что киевский режим решил окончательно и бесповоротно отдать свой народ в рабство западным покровителям. Сегодня одни украинцы должны десятками тысяч погибать ради сохранения гегемонии США и их союзников, а другие - финансировать выполнение целей заокеанских хозяев.

Так, украинские СМИ со ссылкой на председателя Налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева сообщают, что киевские власти планируют существенно повысить налоговое бремя для граждан страны.



В частности, предлагается увеличить НДС и повысить военный сбор. Все это, как выразился политик, необходимо для финансирования ВСУ, которые сегодня нуждаются в сотнях миллиардов гривен.

Таким образом, вслед за стремительно растущими ценами на прилавках магазинов, неподъемными коммунальными платежами, которые также обещают повышать, украинцев ждет еще и увеличение налогового бремени. Очевидно, что это ухудшит и без того незавидное положение простых граждан «незалежной».

В то же время, несмотря на утрату легитимности Владимиром Зеленским, население Украины сегодня не способно как-либо повлиять на ситуацию. Узурпировавший власть киевский режим жестко расправляется со всеми инакомыслящими в лучших традициях западной «демократии», которая пришла в страну после майдана 2013-14 годов.
19 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 13:24
    Сейчас жителям бывшей Украины самое время взять кредиты, отдавать то уже не придется, не куда, да и не кому будет возвращать.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 13:30
      Silver99 hi, зато как ДЫШАЛИ в 2014,какие надежды, какие заявления, кава в Париже, Венская опера, нас обзывали не хорошими словали, визги были мол мы тут власть, захотим и этих уберем. Видать всё их устраивает раз не убирают))).
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +3
        Сегодня, 13:34
        hi , все решится осенью тут и обильно удобренные поля телами ВСУ и непредсказуемые выборы в США, и новый Европарламент...... да много чего случится, США приготовится к третьему после Украины и Ближнего Востока конфликту ..... считаю разборки за Тайвань не загорами, скучно точно не будет.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 13:41
          Silver99, соглашусь за осень многое станет ясно, но не кончится, а вот Тайвань Китай заберёт только США окончательно потерят полит. и эконом влияние, уж очень Пекин санкций боится.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:53
            hi!
            Цитата: Ропот 55
            Тайвань Китай заберёт только США окончательно потерят полит. и эконом влияние, уж очень Пекин санкций боится.
            Американцы не понимают, что даже самые терпеливые народы, к которым китайцы, несомненно, относятся, невозможно до бесконечности нагибать санкциями.
            Да, у китайцев есть основания опасаться санкций. Но и у них когда-нибудь наступит "предел сжатия", когда потери от покорности будут больше, чем от прямого противостояния. Резервы и по прочности, и по финансам у Китая накоплены достаточные. И ни дай бог американцам, если товарищ Си перестанет вежливо улыбаться и открыто пошлёт США по адресу. Даже полный политический и экономический разрыв Китая с США для китайцев не смертелен от слова "совсем". Скорее, это временные трудности. А вот чем открытый раздрай с Китаем станет для Америки - тут вариантов столько, что голова кружится. Только все они, почему-то, не радостные.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 13:59
              Zoldat A hi, ну представим что этот предел наступит завтра, Китай рвёт эконом и полит связи с США, а вдогонку Вашингтон заставит Е. С. порвать с Китаем, ну заставил же он Е. С. рвать экономически выгодные контакты с Россией, и Е. С. пойдёт рвать ибо нет там политической воли. А вот потерю рынков США и Е. С. конкретно ударит по Пекину.
    2. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:37
      Так там это тоже понимают и по выходе из банка с деньгами, вас уже встретит гопкомпания из тцк и других желающих получить ваши деньги, причем с сотрудником банка))))
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 13:28
    Пол Пот укры (зельцер) утилизирует аборигенов , перевыполняя все планы , спущенные вашингтонским обкомом! За зиму в городах повымрет до 80% пенсионеров от холода и голода. Вот он ГЕНОЦИД укров , устроенный сионистами из Белого Дома!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:30
    «Похоже на то, что киевский режим решил окончательно и бесповоротно отдать свой народ в рабство западным покровителям» —

    — Сами наскакали на "Евромайдане" ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 13:34
      Владимир Владимирович Воронцов hi, интересно бабуля с фоточки так же радуется евроинтеграции???
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +5
        Сегодня, 13:41
        бабуля с фоточки так же радуется
        Один из форумчан отписывался- его бабуля с дедулей воспользовавшись моментом рванули во Францию на каву, а их вместо шале в Альпах или хотя бы виллы в Каннах поселили в общагу с неграми и туалетом на этаже wassat . Разочарованные евроинтеграцией, они вернулись обратно laughing .
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 13:47
          Болторез hi, эвоно как, а ведь наверняка и октябрятами были, пионерами, комсомольцами а всё равно капиталистическое перевесило.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 13:51
            капиталистическое перевесило.
            Халявистическое laughing . Если бы халява им светила в теократической Саудии или в коммунистической Корее- они бы туда ломанулись. Капитализм обвинять тут неуместно.
            пионерами, комсомольцами
            Комсомольский вожак Ходорковский чего стоит.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 13:54
              Брлторез, да скорее всего так бы и было, просто не приятно понимать что человечество не меняется со времен средневековья.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                +1
                Сегодня, 13:55
                У представителей братского smile народа халява- национальная идея, убеждался неоднократно.
          2. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Сегодня, 13:56
            ...а всё равно капиталистическое перевесило.
            В слове "равно" поменяйте первую букву на Г и фраза будет более чем точна в этом случае. wink
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:34
    Они долларами начнут расчитыватся а гривна,ну и пусть себе обесченивается.
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Сегодня, 13:35
    Если подойти прагматично и без эмоцмй, то повышение налогов в военное время это неминуемый шаг для функционирования государства и его военной машины. Выбор один, или иди в окопы, или плати. Другого не дано. Есть вариант побега из 404-й, но реализация его сопряжена с отловом беглеца и водворением его в окопы. Народ безмолвствует, значит не все так плохо.
  6. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 13:39
    уКру пора переименовать в еВро-Кампучию , а зелЬцеру и еРмаку сменить имена на Пол Пот и Иенг Сари , соответственно! Правда укровские еврейцы уничтожили уже больше народа , чем Красные кхмеры!