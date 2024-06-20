Власти Украины рассматривают возможность существенного повышения налогов
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Похоже на то, что киевский режим решил окончательно и бесповоротно отдать свой народ в рабство западным покровителям. Сегодня одни украинцы должны десятками тысяч погибать ради сохранения гегемонии США и их союзников, а другие - финансировать выполнение целей заокеанских хозяев.
Так, украинские СМИ со ссылкой на председателя Налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева сообщают, что киевские власти планируют существенно повысить налоговое бремя для граждан страны.
В частности, предлагается увеличить НДС и повысить военный сбор. Все это, как выразился политик, необходимо для финансирования ВСУ, которые сегодня нуждаются в сотнях миллиардов гривен.
Таким образом, вслед за стремительно растущими ценами на прилавках магазинов, неподъемными коммунальными платежами, которые также обещают повышать, украинцев ждет еще и увеличение налогового бремени. Очевидно, что это ухудшит и без того незавидное положение простых граждан «незалежной».
В то же время, несмотря на утрату легитимности Владимиром Зеленским, население Украины сегодня не способно как-либо повлиять на ситуацию. Узурпировавший власть киевский режим жестко расправляется со всеми инакомыслящими в лучших традициях западной «демократии», которая пришла в страну после майдана 2013-14 годов.
pixabay.com
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