Похоже на то, что киевский режим решил окончательно и бесповоротно отдать свой народ в рабство западным покровителям. Сегодня одни украинцы должны десятками тысяч погибать ради сохранения гегемонии США и их союзников, а другие - финансировать выполнение целей заокеанских хозяев.Так, украинские СМИ со ссылкой на председателя Налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева сообщают, что киевские власти планируют существенно повысить налоговое бремя для граждан страны.В частности, предлагается увеличить НДС и повысить военный сбор. Все это, как выразился политик, необходимо для финансирования ВСУ, которые сегодня нуждаются в сотнях миллиардов гривен.Таким образом, вслед за стремительно растущими ценами на прилавках магазинов, неподъемными коммунальными платежами, которые также обещают повышать, украинцев ждет еще и увеличение налогового бремени. Очевидно, что это ухудшит и без того незавидное положение простых граждан «незалежной».В то же время, несмотря на утрату легитимности Владимиром Зеленским, население Украины сегодня не способно как-либо повлиять на ситуацию. Узурпировавший власть киевский режим жестко расправляется со всеми инакомыслящими в лучших традициях западной «демократии», которая пришла в страну после майдана 2013-14 годов.

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