«Мощный и существенный»: послы Евросоюза всё же согласовали очередной пакет антироссийских санкций

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«Мощный и существенный»: послы Евросоюза всё же согласовали очередной пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза в течение нескольких месяцев не могли согласовать и утвердить очередной, четырнадцатый по счету, пакет санкций в отношении России. Ранее агентство Reuters писало, что против новых антироссийских рестрикций выступило правительство Германии. В Берлине опасаются, что ограничения затронут дочерние российские компании, которые ведут бизнес в других странах.

Однако как стало только что известно, новый пакет антироссийских санкций был все-таки согласован, правда, пока на уровне послов стран Евросоюза. Об этом сообщило бельгийское представительство в Совете Европейского союза.



Послы ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет (антироссийских) санкций. Этот пакет предусматривает новые целенаправленные ограничения и ужесточает действие существующих санкций за счет устранения лазеек

— говорится в сообщении представительства Бельгии, опубликованном в американской соцсети.

Ранее европейское интернет-издание EUobserver сообщило, что в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ войдут ограничения на поставки СПГ из России, экспорт гелия, торговлю украинскими произведениями искусства и доступ к технологиям двойного назначения. Ожидается, что санкции также затронут 20 физлиц и 22 юрлица.

Пока что это согласование на уровне постпредов можно считать промежуточным. Брюссельские чиновники надеются окончательно утвердить новый пакет антироссийских санкций на уровне лидеров стран Евросоюза на саммите ЕС, который состоится 27 июня.

Меры призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям и дальнейших доходов от энергетики, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкции направлены против российского «теневого флота и теневой банковской сети за рубежом», заявила еврочиновница.

Стоит отметить, что у западных русофобов возникают все большие сложности с придумыванием новых рестрикций в отношении России. К примеру, по данным EUobserver, в 14-м пакете под санкции попадет российская эстрадная певица, актриса кино Полина Гагарина. Чем она не угодила европейским чиновникам, не совсем понятно. К слову, Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

Кроме того, в санкционный список попадет российский предприниматель Таймураз Боллоев, который в прошлом году возглавил пивоваренную компанию «Балтика» (номинально принадлежит датской Carlsberg), перешедшую под временное управление Росимущества. При этом решение о продаже акций компании единым лотом Carlsberg Group приняла летом 2023 года самостоятельно. Однако сделка пока что не одобрена российским правительством, возможный покупатель тоже неизвестен.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:05
    "Мощный и существенный" ... как, что им ответить? Да пошли они все... лесом, например.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +4
      Сегодня, 14:27
      Банки Китая неуклонно следуют санкционным ограничениям запада... Именно китайские банки блокируют перевод денег из России и в Россию... Что это означает для простого обывателя? В лучшем случае удорожание всевозможного китайского товара, которому в принципе нет альтернативы производства России- причинывсем известны и до сих пор тянутся из 90-х.. В худшем случае - приостановке поступления товаров из КНР... Процесс начался не сегодня, уже как месяца три, склады с китайской продукцией в России пустеют, цены растут...
      Как то тут писал про Китай- заминусили...но не в этом суть - в Китае идет внутренняя борьба прозападной элиты с про китайской(пророссийской). Си - из пророссийских, но борьба серьезная...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:53
        Вот именно, ПРОЦЕССЫ ИДУТ!
        Чем это закончится??? Да пофиг, мы на это влиять не можем, поскольку... а вот на эту тему рассуждать все гораздо, да только дела как не было, так и нет.
        По жизни как... дорожает, но не критично. Правительство, руководящие, не будут, не хотят обострять ситуацию, потому... как бы чего не вышло.
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          -2
          Сегодня, 15:12
          Правительство, руководящие, не будут, не хотят обострять ситуацию, потому... как бы чего не вышло.


          Уверен, Путин будучи в Китае поднимал вопрос банковских переводов(глава ВТБ был там, что то там вякнул про расширение отделения ВТБ в Китае- но банки Китая не принимают деньги из России, так что расширение это как мертвому припарки), но очевидно Си не может повлиять на банковский сектор и послал нашего главкома в пешее путешествии.. А куда дальше отправляться путешествовать нашему главкому? - а вот куда - в КНДР, Вьетнам... Хорошо еще , что индусы держаться и не дай бог сменится там руководство страной....катастрофа с иранским руководством случилась же...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 15:50
            Цитата: Курильщик
            Уверен, Путин будучи в Китае поднимал вопрос банковских переводов, но очевидно Си не может повлиять на банковский сектор и послал нашего главкома в пешее путешествии
            Си не может? Вы сами поняли что написали? Джек Ма один из богатейших людей в Китае был жестко и прилюдно унижен Ком.партией Китая всего лишь за неосторожную фразу. Если кто то думает, что Ком.партия в Китае ничего не решает тот очень глубоко ошибается. Слово партии там закон, и наплевать на любой бизнес. Китай знает что сегодня один бизнес завтра другой, а ком.партия пока вечна. Ну и ни США ни ЕС не может запретить банкам Китая торговать в Юанях или Рублях. Там сейчас идет торговля за цену газа по "силе Сибири 2", из за этого все проблемки, а не условные вторичные санкции, которые никто и никак не может проследить.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:08
    Очень интересно какие санкции введут против СПГ Новатэка и Газпрома. bully Они введут санкции против своего " теневого флота " возящего российскую нефть по всему миру. wassat
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:08
    14 пакет как можно понять не последний, вопрос лишь в том чем будут наполнять следующие.
    Хотя с другой стороны в России 145 миллионов населения и несколько миллионов юридических лиц, так что вполне следует допустить, что наполнять следующие пакеты цивилизаторы будут нашими именами и наименованиями организаций в которых мы работаем.
    Работы им хватит ещё на век или два, главное чтобы руки у них не отсохли. fool
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 14:16
      Работы им хватит ещё на век или два

      Главное, что все как бы при деле. Надо же как-то оправдать финансирование крючкотворцев.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:02
      Цитата: кредо
      наполнять следующие пакеты цивилизаторы будут нашими именами и наименованиями организаций в которых мы работаем.
      Работы им хватит ещё на век или два, главное чтобы руки у них не отсохли.
      Моя овчарка уже начала бояться будущих санкций - её предки были вывезены в 1960-е годы из ГДР. Экстрадироваться в Германию она не согласна категорически laughing .
  4. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 14:11
    И за всем этим "прячется" Урсулочка, которая всеми силами старается остаться на второй срок во главе Еврокомиссии. По ней тюрьма плачет, большинство европейцев ее на дух не переносят, а руководство европейских стран и политические партии видят председателем ЕК только ее. Такая демократия и справедливость по-европейски.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:14
    «Новый пакет антироссийских санкций был всё-таки согласован» —

    — "Вот наскребли ещё на один пакет" ...
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:19
    Ну, что ж...
    Тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой, противоположными по направлению и разными по модулю. (Третий закон Ньютона)
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 14:30
    Собака лает, караван идет. Еврокомиссия и иже с ними все больше погружается в чан с дерьмом. Я помню, как европейская выставка кошек ввела санкции против кошек из России, не допустив их к участию. Они скрежетают зубами, что все никак не получается сокрушить Россию и ее экономику, а граждане почему то не выходят на протесты. Скоро введут санкции против ветра, задувающего с востока. Мелкие злобные людишки. Но мы теперь без маскировки точно видим, с кем имеем дело.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 14:32
    В Берлине опасаются, что ограничения затронут дочерние российские компании, которые ведут бизнес в других странах.
    Кто же в Германии и России станет вносить разлад в семейные отношения смешанных браков дочек и сыновей директората компаний монополистов. У кого-то война, а у кого-то семейные вопросы прежде всего winked
  9. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:33
    Со всем уважением к Петру I и его деяниям во благо России, всё больше считаю, что нам пора окошко в это враждебное место закрыть.
    Если б ещё чиновники не любили туда кататься и тратить там.
  10. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 14:57
    Интересно, а что будет в пятнадцатом? По все видимости запрет на хождение рубля в РФ, запрет на выращивание картофеля, морковкой, капусты. Ну уж не знаю, что ещё можно придумать.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:23
      запрет на выращивание картофеля, морковкой, капусты. Ну уж не знаю, что ещё можно придумать.

      не смешно: а где брать семенной материал для посадки?
      брали и берем - своего нет
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        0
        Сегодня, 17:34
        Семенной фонд картошки? Она у меня пару недель полежит и начинает сама прорастать. Бери и сажай, если есть желание. Что там ещё, пшеница, рожь? Гречка, рис, пшено, что ещё? Или вам исключительно тюльпаны из Голландии нужны? Так их есть у нас, не знаю как, но в Москве есть.))
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:08
    Цитата: кредо
    Хотя с другой стороны в России 145 миллионов населения и несколько миллионов юридических лиц, так что вполне следует допустить, что наполнять следующие пакеты цивилизаторы будут нашими именами и наименованиями организаций в которых мы работаем.

    Бизнес на Западе создал неимоверное количество инструментов для обходу любых ограничений. Торговать можно через,золото,закладные записки на бирже,через акции ,кучу банковских программ развития .Заметили , санкции Запада всегда какие то половинчатые ?
  12. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 15:19
    в 14-м пакете под санкции попадет российская эстрадная певица, актриса кино Полина Гагарина.


    сразу мощь почувствовал