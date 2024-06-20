«Мощный и существенный»: послы Евросоюза всё же согласовали очередной пакет антироссийских санкций
Страны Евросоюза в течение нескольких месяцев не могли согласовать и утвердить очередной, четырнадцатый по счету, пакет санкций в отношении России. Ранее агентство Reuters писало, что против новых антироссийских рестрикций выступило правительство Германии. В Берлине опасаются, что ограничения затронут дочерние российские компании, которые ведут бизнес в других странах.
Однако как стало только что известно, новый пакет антироссийских санкций был все-таки согласован, правда, пока на уровне послов стран Евросоюза. Об этом сообщило бельгийское представительство в Совете Европейского союза.
— говорится в сообщении представительства Бельгии, опубликованном в американской соцсети.
Ранее европейское интернет-издание EUobserver сообщило, что в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ войдут ограничения на поставки СПГ из России, экспорт гелия, торговлю украинскими произведениями искусства и доступ к технологиям двойного назначения. Ожидается, что санкции также затронут 20 физлиц и 22 юрлица.
Пока что это согласование на уровне постпредов можно считать промежуточным. Брюссельские чиновники надеются окончательно утвердить новый пакет антироссийских санкций на уровне лидеров стран Евросоюза на саммите ЕС, который состоится 27 июня.
Меры призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям и дальнейших доходов от энергетики, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкции направлены против российского «теневого флота и теневой банковской сети за рубежом», заявила еврочиновница.
Стоит отметить, что у западных русофобов возникают все большие сложности с придумыванием новых рестрикций в отношении России. К примеру, по данным EUobserver, в 14-м пакете под санкции попадет российская эстрадная певица, актриса кино Полина Гагарина. Чем она не угодила европейским чиновникам, не совсем понятно. К слову, Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.
Кроме того, в санкционный список попадет российский предприниматель Таймураз Боллоев, который в прошлом году возглавил пивоваренную компанию «Балтика» (номинально принадлежит датской Carlsberg), перешедшую под временное управление Росимущества. При этом решение о продаже акций компании единым лотом Carlsberg Group приняла летом 2023 года самостоятельно. Однако сделка пока что не одобрена российским правительством, возможный покупатель тоже неизвестен.
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