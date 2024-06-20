Канадская компания представила на выставке в Париже прибор ночного видения премиум-класса LUX-14TM

3
Канадская компания представила на выставке в Париже прибор ночного видения премиум-класса LUX-14TM

На оборонной выставке Eurosatory 2024, проходящей в настоящее время в Париже, компания GSCI Advanced Photonics из Канады демонстрирует LUX-14TM – монокуляр ночного видения премиум-класса, специально разработанный для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Это усовершенствованное устройство соответствует самым строгим стандартам MIL-SPEC (стандартизация оборонного производства, используемая Пентагоном), обеспечивая исключительную производительность в самых тяжелых условиях, отмечают военные эксперты.



LUX-14TM оснащен высокотехнологичным цифровым кнопочным управлением, позволяющим легко справляться даже в грубых перчатках. Компактный и легкий дизайн делает его самым маленьким и легким монокуляром в своем классе: он весит всего 250 граммов. Алюминиевый корпус LUX-14TM обеспечивает исключительную долговечность и надежность, выдерживая самые экстремальные погодные условия.

Если верить производителю, LUX-14TM обеспечивает оптимальное качество изображения в условиях низкой освещенности. Он включает в себя высокопроизводительную оптику GSCI-VIVID.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:51
    Цена вопроса?
    Знаю, знаю текст моего комментария
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 13:59
      Цена вопроса?

      https://www.nightmaster.co.uk/products/gsci-lux-14

      Обычный ( не в модификации ТМ) в Англии продают за 3230 английских тугриков- хорошая месячная зарплата. Модификацию скорее всего не экспортируют.
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 14:01
      Да уж не такая , как у Канадских компаний 90-х...