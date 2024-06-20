Футбольный союз Сербии пригрозил УЕФА снятием команды с Евро-2024 в связи с антисербскими кричалками на матче сборных Албании и Хорватии

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Футбольный союз Сербии пригрозил УЕФА снятием команды с Евро-2024 в связи с антисербскими кричалками на матче сборных Албании и Хорватии

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать сборные по футболу Хорватии и Албании за неподобающее поведение их болельщиков по время одного из матчей второго тура группового этапа чемпионата Евро-2024.

Как сообщает британское издание The Sun, причиной обращения Сурбатовича в УЕФА стала кричалка болельщиков вышеназванных команд, в которой, помимо прочего, содержались призывы к физической расправе над сербами. Оскорбительную кричалку скандировали болельщики обеих команд отколовшихся от бывшей Югославии стран. В случае, если УЕФА откажется наказать команды Албании и Хорватии, Сербия может сняться с международного турнира.



Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы по футболу произошла драка между болельщиками команды Великобритании и Сербии. При этом напасть на сербов британцев подбили албанцы, заметившие сербские флаги в одном из кафе в городе Гельзенкирхен.

К несчастью британских болельщиков, среди сербских фанатов оказались одетые в штатское бойцы сербского спецназа "Кобра". В результате массовой драки, не успевшие сбежать с места происшествия британцы и албанцы получили телесные повреждения и обратились в полицию, задержавшую сербских болельщиков, в том числе и сына президента балканской страны Данило Вучича.

Матч между командами Хорватии и Албании, состоявшийся 19 июня, завершился со счетом 2:2.
20 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 14:10
    Сербы, дорогие, вы же полезли в гадюшник и европейский гнойник, так чего же теперь пенять им.
    Они же всегда такими были, аль забыли. yes
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 15:07
      Srbové přijeli otestovat "Demokracii" na turnaj UEFA. A znovu se ukazuje, že fašista fašistu neodsoudí.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +3
        Сегодня, 15:07
        Сербы приехали проверить «Демократию» на турнире УЕФА. И в очередной раз оказывается, что фашист не осуждает фашиста.
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 14:13
    Я конечно за сербов и всё такое, но думаю, что сербы на стадионе точно молчать не станут.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Cartalon
      но думаю, что сербы на стадионе точно молчать не станут.

      Вот их тогда показательно УЕФА и высечет! yes
      Помните высказывание- «Да, он конечно негодяй, но он наш негодяй»?
  3. Равик Звание
    Равик
    +3
    Сегодня, 14:14
    Ничего не добъетеь... снимайте.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:16
    Словаки сглотнули.Болельщикам сборной Словакии запрещено приносить флаг своей страны на трибуны во время матча Словакия -Украина.Украинцы такие нежные оказывается,чувствительные что футболисты ,что болельщики.Скоро на матчах Украины за воротами их соперника будет стоять растрельная команда,чтобы украинцы выигрывали.Где Евро проходит - в Германии? У этих пацанов огромный опыт создания растительных команд.Не чемпионат - а гадюшник.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:51
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Словаки сглотнули.Болельщикам сборной Словакии запрещено приносить флаг своей страны на трибуны во время матча Словакия -Украина.Украинцы такие нежные оказывается,чувствительные что футболисты ,что болельщики.
      А словакам Евросоюз, вняв плачу Украины, не порекомендовал флаг поменять, не? Было бы вполне в духе "европейской демократии".
      Не нравится Украине "флаг, похожий на оккупантский" - не выходите на игру со всеми вытекающими. В знак протеста. Что думать-то?
      Привыкли скакуасы, что им "все должны" - оружие, деньги, жильё-содержание тем, кто успел сдуть в Европу... Теперь и в футболе должны?
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +3
        Сегодня, 15:04
        В знак солидарности с Украиной всё западные спортсмены будут играть против неё вполсилы. wink
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:34
          Цитата: Андрей Москвин
          В знак солидарности с Украиной всё западные спортсмены будут играть против неё вполсилы. wink
          Лучше руками.
          Украина станет чемпионом, если все будут играть в гандбол и только она в футбол.
          Да и то полякам умудрятся проиграть. Тем и забьёшь - не докажешь.
  5. hohohol Звание
    hohohol
    +3
    Сегодня, 14:33
    При этом напасть на сербов британцев подбили албанцы, заметившие сербские флаги в одном из кафе в городе Гельзенкирхен....британцы и албанцы получили телесные повреждения и обратились в полицию
    Мрaзoта и гнилье
  6. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +4
    Сегодня, 14:48
    Албания никогда не входила в Социалистическую Федеративную Республику Югославии
    1. Виктор_54 Звание
      Виктор_54
      0
      Сегодня, 15:55
      Там вся проблема в вонючем Косово...
  7. mocnijogurt Звание
    mocnijogurt
    +1
    Сегодня, 14:54
    They chanted Kill Kill Kill the Serb...
    It is not a surprise, it is very hard to leave Nazi heritage the Croatia have grown for so many decades, and they really have them in so many numbers, unfortunately. It is too bad because they have good people and then they have nazi retards
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 15:04
      Ну сербы также не остаются в долгу.У сербов так же есть обидные кричалки про хорватов и албанцев.
  8. GO-TO-GO-TO-GO Звание
    GO-TO-GO-TO-GO
    +2
    Сегодня, 14:54
    А меня очень порадовали и эмоционально просто потрясла фраза про сына Вучича, участвовшего в потасовке.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 16:03
      Увидеть бы дочек нашего президента на субботнике... lol
      1. ААК Звание
        ААК
        +1
        Сегодня, 16:43
        Знаете, коллега, что не обязательно дочерям Гаранта, что дочери вновь назначенного Главсовбеза участвовать в субботнике или, убереги Всевышний, в драках болельщиков на всяких евросборищах, но они вполне себе, в поддержку имиджа отцов, могли бы заняться волонтёрством, причём не обязательно возить броники и ПНВ нашим солдатам на ЛБС, вполне достойным поступком с их стороны могло бы быть патронирование больниц, школ или детских садов на Донбассе или на херсонщине/запорожчине, да хоть бы в том же Белгороде бы больницы посетили, лекарства и оборудование подвезли... но гораздо "почётнее" и наверное безопаснее либо всякой хренью в эмиратах маяться, либо вообще неизвестно в каких странах сидеть как мыши под вениками...
  9. Виктор_54 Звание
    Виктор_54
    +1
    Сегодня, 16:02
    Европе сегодня не до файр плей... Там сегодня сплошь политика господствует. При этом вся эта политика подпитывается янки и англосаксами и она насквозь гнилая. У сербов только два варианта, чтобы сохранить своё лицо, это, либо сняться, либо, стиснув зубы, пройти как можно дальше в этом турнире. Их в любом случае будут провоцировать и дальше.
  10. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 17:59
    То есть англичане напали первыми - а получив по щам, побежали катать заяву в полицию???
    Ну что ж... логичное подтверждение всей низости "европейской цивилизации". Гордая и неукротимая субкультура "футбольных хулиганов" выродилась в стадо половых тряпок даже в футболе!