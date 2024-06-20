На киевском кладбище разгромили могилы известных украинских военных – «Да Винчи» и «Джуса»

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На киевском кладбище разгромили могилы известных украинских военных – «Да Винчи» и «Джуса»

По подозрению в надругательстве над местами захоронений боевиков ВСУ на Аскольдовой могиле правоохранители Украины разыскивают неизвестную женщину. И если ее найдут, ей грозит пять лет лишения свободы.

Об этом сообщили в городской прокуратуре Киева.



Дело в том, что на киевском кладбище сегодня ночью неустановленные лица разгромили могилы известных украинских военных – «Да Винчи» и «Джуса». Такие позывные носили соответственно один из руководителей «Правого сектора»* Дмитрий Коцюбайло и пилот ВВС Украины Андрей Пильщиков. Также погрому подверглось захоронение еще одного боевика – Павла Петриченко.

В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко

- сообщает одно из СМИ Украины.

На местах захоронений оказались поврежденными фотографии боевиков и установленные в их честь памятные знаки.


Боевик «Да Винчи», входивший в высшие сферы скандально известной экстремистской националистической структуры – «Правого сектора»*, был ликвидирован российскими военными весной прошлого года в районе Артемовска.

Организация, в которую он входил, возникла в 2014 году в результате объединения нескольких действовавших на Украине ультранационалистических и неонацистских движений. С этого времени «правосеки» активно участвовали в карательных операциях против жителей Донбасса. Их радикальные взгляды представляют собой комбинацию фашистских и националистических воззрений.


«Правый сектор»* – запрещенная в России экстремистская, террористическая организация.
17 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 14:23
    Аскольдова могила... это же где-то в центре города?..
    Стесняюсь спросить...
    А чего их на кладбище не положить?
    Они что, за людей их не считают?!.. belay
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 15:50
      Аскольдова могила всегда использовалась как кладбище- фактически со смерти Аскольда.
      Там, например, был в своё время похоронен Петр Нестеров- знаменитый летчик.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:23
    Похоже наши тоже умеют прикупать и вербовать алчных и не умных людей. Давно пора.
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +11
    Сегодня, 14:23
    Негоже гиен хоронить на человеческом кладбище. Нужно было ночью бульдозер пустить в этом направлении, всё равно потом всё разравнивать.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 15:20
      Выкопать бульдозером и выбросить на ближайшую обочину.
  4. кредо Звание
    кредо
    +8
    Сегодня, 14:24
    Судя по тому что возле могил этих "героев" даже камеры наблюдения поставили, "почитателей" их кровавого творчества на Украине предостаточно.
    Теперь наверное поставят 24-часовой караул у их могил, чтобы их не срыли.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:26
      кредо hi, да кому они нужны в виде могилок, зарыли и забыли. Это я про власти. Они свое от играли.
      1. кредо Звание
        кредо
        +8
        Сегодня, 14:31
        да кому они нужны в виде могилок, зарыли и забыли.

        На Донбассе не забыли и в Одессе не забыли и тех кого они убивали в Херсонской области в 2014 году не забыли и тех, кого они гнобили на территории всей Украины не забыли. За последние десять лет они так наследили по всей стране, что мстить им будут и на том свете. soldier
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 14:33
          кредо, это я про 24-ти часовой караул у их могилок, думаю что даже их подельники не согласятся дежурить.
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            +2
            Сегодня, 14:59
            Цитата: Ропот 55
            думаю что даже их подельники не согласятся дежурить.

            Если дежурить вместо участия в БД, то аж бегом. Очередь стоять будет.
        2. Себенза Звание
          Себенза
          +1
          Сегодня, 15:24
          Давайте уж на этом. короткий комент.пусть сдохнут твари
  5. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +1
    Сегодня, 14:35
    Безоценочно...
    В любых войнах, а, особенно близких к гражданским, - всегда появляются кровники...
    Увы, - при любом раскладе, - разгребать предстоит обеим сторонам долгие годы... (((.
  6. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 14:35
    Так то побратЫмЫ зробЫлЫ! Ведь:"гЭройЫ нЭ вмЫрають!!!" Типа на похоронах наркомана Васи плакаты: "Вася! Ты не умер! Ты гонишь!"
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 14:37
    Какие это военные! Это мрази, подонки, сволочи, детоубийцы...а дальше мат. И не будет им прощения и оправдания...проклятие на их прах и весь род до 10 колена..нести тяжёлую кару им!
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 14:46
    Нада было еще пару толовых шашек передать... в этикетке от маргарина... пущай бы полетали... им уже пора время разбрасывать кам... кости am laughing good

  9. монголор Звание
    монголор
    +3
    Сегодня, 14:54
    Тудой их удодов им и могилы не нужны -кремировать и развеять как гитлера
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:59
    Страну превратили в секту ,нет уважения не то что для живых