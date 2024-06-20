На киевском кладбище разгромили могилы известных украинских военных – «Да Винчи» и «Джуса»

По подозрению в надругательстве над местами захоронений боевиков ВСУ на Аскольдовой могиле правоохранители Украины разыскивают неизвестную женщину. И если ее найдут, ей грозит пять лет лишения свободы.Об этом сообщили в городской прокуратуре Киева.Дело в том, что на киевском кладбище сегодня ночью неустановленные лица разгромили могилы известных украинских военных – «Да Винчи» и «Джуса». Такие позывные носили соответственно один из руководителей «Правого сектора»* Дмитрий Коцюбайло и пилот ВВС Украины Андрей Пильщиков. Также погрому подверглось захоронение еще одного боевика – Павла Петриченко.- сообщает одно из СМИ Украины.На местах захоронений оказались поврежденными фотографии боевиков и установленные в их честь памятные знаки.Боевик «Да Винчи», входивший в высшие сферы скандально известной экстремистской националистической структуры – «Правого сектора»*, был ликвидирован российскими военными весной прошлого года в районе Артемовска.Организация, в которую он входил, возникла в 2014 году в результате объединения нескольких действовавших на Украине ультранационалистических и неонацистских движений. С этого времени «правосеки» активно участвовали в карательных операциях против жителей Донбасса. Их радикальные взгляды представляют собой комбинацию фашистских и националистических воззрений.«Правый сектор»* – запрещенная в России экстремистская, террористическая организация.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

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