Западная пресса: Россия и КНДР восстановили договор, который действовал с 1961 по 2000 годы

На Западе продолжают активно обсуждать недавний дружеский визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею. Многие эксперты называют это серьезной угрозой для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В частности, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий считает, что Россия и КНДР восстановили договор, который действовал с 1961 по 2000 годы. Его слова приводит британская пресса.В материале говорится, что пункт о всеобъемлющей военной помощи в случае нападения на одну из сторон практически полностью взят из старой версии договора, который был подписан КНДР и СССР в 1961 году.Советское соглашение в итоге было заменено российским президентом Владимиром Путиным только в 2000 году на договор о дружбе и добрососедстве, в котором не было пункта о военной помощи.Теперь, как выразился Тертицкий, РФ и Северная Корея решили вернуться к образцу соглашения 1961 года. Со слов эксперта, данный шаг является недвусмысленным посланием США и «тревожным звоночком» для Южной Кореи.Напомним, что в последнее время отношения между Сеулом и Пхеньяном серьезно обострились во многом из-за усиления присутствия США в регионе. При этом в потенциальном противостоянии на Корейском полуострове власти Южной Кореи и их американские союзники рассчитывают на технологическое превосходство в вооружении, что сходит на нет после подписания КНДР военного соглашения с Россией.

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