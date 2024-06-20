Западная пресса: Россия и КНДР восстановили договор, который действовал с 1961 по 2000 годы

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Западная пресса: Россия и КНДР восстановили договор, который действовал с 1961 по 2000 годы

На Западе продолжают активно обсуждать недавний дружеский визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею. Многие эксперты называют это серьезной угрозой для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий считает, что Россия и КНДР восстановили договор, который действовал с 1961 по 2000 годы. Его слова приводит британская пресса.



В материале говорится, что пункт о всеобъемлющей военной помощи в случае нападения на одну из сторон практически полностью взят из старой версии договора, который был подписан КНДР и СССР в 1961 году.

Советское соглашение в итоге было заменено российским президентом Владимиром Путиным только в 2000 году на договор о дружбе и добрососедстве, в котором не было пункта о военной помощи.

Теперь, как выразился Тертицкий, РФ и Северная Корея решили вернуться к образцу соглашения 1961 года. Со слов эксперта, данный шаг является недвусмысленным посланием США и «тревожным звоночком» для Южной Кореи.

Напомним, что в последнее время отношения между Сеулом и Пхеньяном серьезно обострились во многом из-за усиления присутствия США в регионе. При этом в потенциальном противостоянии на Корейском полуострове власти Южной Кореи и их американские союзники рассчитывают на технологическое превосходство в вооружении, что сходит на нет после подписания КНДР военного соглашения с Россией.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:34
    Теперь, как выразился Тертицкий, РФ и Северная Корея решили вернуться к образцу соглашения 1961 года.

    Хорошие начинания никогда не поздно продолжить, что Россия и КНДР сделали ко всеобщему удовлетворению народов двух стран. love
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 14:35
    Ну Запад сам виноват, пошли на обострение нарушили всё что могли, так что получите распишитесь.
  3. AVA77 Звание
    AVA77
    0
    Сегодня, 14:40
    В общем правильно.
    Всегда так было. Что в СССР, что при Царе.
    Поддерживали лояльных России за бугром на паритетных началах.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:41
    Прикол в том что наши заранее побеспокоились ,санкции от СБ ООН вроде есть,а вот контролировать их исполнение некому.В марте Ненбензя наложил вето на продление мандата работы комиссии по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР..Вой от отдельных членов СБ ООН не принимается.Их выть ни кто неуполномачивал. bully Вот такая бюрократическая заковыка.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 16:09
      санкции от СБ ООН вроде есть
      Нехрен было их поддерживать - всё под дудку Запада игрались, "демократов и общечеловеков" из себя строили, мать их...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:57
    Большим бы ударом по "партнерам" было бы увеличение торговли ,развитие промышленности и сельского хозяйства С Кореи.Улучшение качества жизни корейцев .При том можно было бы делать заказы для армии и флота у них
  6. Комментарий был удален.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    -6
    Сегодня, 15:12
    Вот как и думал что такое может случиться - после подписания договора РФ и КНДР, Юж Корея собирается пересм запрет на поставку летального оружия украм. Так же думаю может поступить япония...возможно др азиатские шестёрки амеров подътянутся с поставками оружия и бп...так что можно предположить очередной попрошайнический тур зелебобика по Азии с целью выклянчить оружие.
    А вообще в плане создания Россией военных союзов и т.п. будет вести к таким вот ответкам амеров и нато...вовлечение в поставки оружия новых стран. Стратегическая инициатива и рычаги управления войной увы не у нас и наши ответы на усиления давления на нас, эскалацию -тут же вызывает ответ запада в нужном им русле (как-будто у них есть заготовка на случай) и градус напряжённости и тяжесть войны для нас только увеличиваются.
  8. BARKAS Звание
    BARKAS
    0
    Сегодня, 15:16
    Надо чтобы визиты на разном уровне тоже стали обычным делом как раньше раньше.
  9. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Сегодня, 15:21
    Ещё Вьетнам подтянуть и базу ВМФ там восстановить бы.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: RockerMan
      Ещё Вьетнам подтянуть и базу ВМФ там восстановить бы.

      Что базировать на эту базу будем? У нас не ВМФ СССР с его 8-й ОПЭСК - нынешнему ТОФ, дай бог, БМЗ бы закрыть да РПКСН прикрыть.
  10. guest Звание
    guest
    -2
    Сегодня, 16:10
    Сеул начнет прямые поставки Киеву
    https://eadaily.com/ru/news/2024/06/20/glavnyy-postavshchik-snaryadov-ukraine-vyhodit-iz-teni-seul-nachnet-pryamye-postavki-kievu