В западной прессе все чаще появляются публикации, в которых рассказывается об обострении разногласий между правительством США и киевским режимом по поводу коррупции на Украине.В частности, американская газета Washington Post пишет, что глава киевского режима Владимир Зеленский был разочарован вниманием к вопросам коррупции со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена, проявленным им во время недавнего визита в Киев. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники в правительственных кругах, встреча Зеленского и Блинкена была напряженной.Автор опубликованного в американском издании материала утверждает, что недостаточность усилий украинского руководства в борьбе с коррупцией стала причиной усиления напряженности между Киевом и некоторыми из его самых сильных западных сторонников. Этот фактор, помимо прочего, представляет постоянную угрозу для продолжения дополнительной экономической и военной помощи Киеву.На все упреки со стороны Запада украинские власти, как правило, в частном порядке утверждают, что усилия, направленные на борьбу с коррупцией, могут отвлечь внимание Киева от противостояния с Россией.При этом высокопоставленные украинские чиновники жалуются, что Запад нередко использует заявления о тотальной коррумпированности Украины в качестве предлога для задержки или противодействия выделения очередных пакетов военной помощи Киеву. Украинские власти называют такие обвинения "свидетельством лицемерия в столицах, имеющих собственные проблемы с коррупцией". Однако, украинцы не могут позволить себе игнорировать упреки Запада, какими бы несправедливыми они их ни называли.

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