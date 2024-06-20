Пресса США: Зеленский был разочарован вниманием главы американского Госдепа к коррупции на Украине

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Пресса США: Зеленский был разочарован вниманием главы американского Госдепа к коррупции на Украине

В западной прессе все чаще появляются публикации, в которых рассказывается об обострении разногласий между правительством США и киевским режимом по поводу коррупции на Украине. 

В частности, американская газета Washington Post пишет, что глава киевского режима Владимир Зеленский был разочарован вниманием к вопросам коррупции со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена, проявленным им во время недавнего визита в Киев. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники в правительственных кругах, встреча Зеленского и Блинкена была напряженной.



Автор опубликованного в американском издании материала утверждает, что недостаточность усилий украинского руководства в борьбе с коррупцией стала причиной усиления напряженности между Киевом и некоторыми из его самых сильных западных сторонников. Этот фактор, помимо прочего, представляет постоянную угрозу для продолжения дополнительной экономической и военной помощи Киеву.

На все упреки со стороны Запада украинские власти, как правило, в частном порядке утверждают, что усилия, направленные на борьбу с коррупцией, могут отвлечь внимание Киева от противостояния с Россией.

При этом высокопоставленные украинские чиновники жалуются, что Запад нередко использует заявления о тотальной коррумпированности Украины в качестве предлога для задержки или противодействия выделения очередных пакетов военной помощи Киеву. Украинские власти называют такие обвинения "свидетельством лицемерия в столицах, имеющих собственные проблемы с коррупцией". Однако, украинцы не могут позволить себе игнорировать упреки Запада, какими бы несправедливыми они их ни называли.
17 комментариев
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  1. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +6
    Сегодня, 15:07
    Ещё и посмели свидомых в растратах подозревать. Дали деньги, и забыли. laughing
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 15:12
      Порошка да,про деньги нет.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Андрей Москвин
      Ещё и посмели свидомых в растратах подозревать. Дали деньги, и забыли.

      Что значит забыли? А откат где? am
  2. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +3
    Сегодня, 15:12
    Похоже, что Зеленский стал откаты зажимать. На святое замахнулся.
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 15:12
    Корову не должна волновать судьба выдоенного молока
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:17
      Цитата: роман66
      Корову не должна волновать судьба выдоенного молока

      Сдаётся мне что это не корова, а бык... wassat
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 15:18
        Ну, неважно, что они там надоили... lol
  4. ANB Звание
    ANB
    +5
    Сегодня, 15:14
    Надо было Блинкену взятку дать. Он бы и забыл про коррупцию :)
    Зеля тормоз.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 15:44
      Зеля не тормоз, зеля жмот! laughing
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:17
    Пресса США: Зеленский был разочарован вниманием главы американского Госдепа к коррупции на Украине

    Ну прилипло что то к рукам по дороге, из США на Украину,ну так это пыль просто
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:18
    Как говорится, рука руку моет. Но тут уже вторая поговорка - жадность фраера сгубила.))
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 15:21
      В воде стоять и ног не замочить ? Разьве это возможно ?
  7. Ham59 Звание
    Ham59
    +1
    Сегодня, 15:27
    Что эти американцы себе позволяют? На святое покушаются. Хотят фундамент украинского государства разрушить
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:33
    Пресса США: Зеленский был разочарован вниманием главы американского Госдепа к коррупции на Украине
    . Ха, это их дела, их бобик... чего то растявкался не по делу fool
  9. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 15:50
    А на хрена тогда вкладываться в должность презика, если не тырить помощь и возвращать откаты?
    Ах да, забыл, можно и на саммите погундосить и показать в телевизор свои вечно помятые хлебало и футболку.
  10. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 16:26
    украинские власти, как правило, в частном порядке утверждают, что усилия, направленные на борьбу с коррупцией, могут отвлечь внимание Киева от противостояния с Россией.

    Иными словами - воевать с Россией укрорейх способен только безбожно воруя...
  11. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 16:48
    Чтобы уничтожить коррупцию на Украине надо уничтожить Украину.