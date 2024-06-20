Британские эксперты считают, что саммит в Швейцарии указал на приближение времени «уродливых компромиссов»
Так называемый мирный саммит в Швейцарии, который на протяжении нескольких месяцев старательно рекламировали киевские власти, как-то «затерялся» в информационном пространстве на фоне более важных новостей вроде визита президента РФ в КНДР.
Между тем некоторые западные СМИ все же обсуждают форум в Бюргенштоке. Правда, совсем не в том ключе, как того хотелось бы киевскому режиму.
В частности, британские эксперты из издания Spectator пишут, что план Зеленского на саммите в Швейцарии полностью провалился.
В материале говорится, что главной целью украинских властей в ходе данного события была демонстрация всеобъемлющей поддержки Украины со стороны мирового сообщества и полная изоляция России. При этом на деле всё вышло наоборот.
Как пишут британские журналисты, ключевые геополитические игроки отказались участвовать в саммите без представителей из РФ, а часть из тех, кто все же направил свои делегации, отказались подписывать итоговое коммюнике.
Кроме того, по мнению экспертов, форум в Швейцарии наглядно продемонстрировал то, что Владимир Зеленский полностью лишился какой-либо поддержки Глобального Юга, а на Западе устали от войны.
- говорится в статье британского издания.
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