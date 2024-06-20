Британские эксперты считают, что саммит в Швейцарии указал на приближение времени «уродливых компромиссов»

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Британские эксперты считают, что саммит в Швейцарии указал на приближение времени «уродливых компромиссов»

Так называемый мирный саммит в Швейцарии, который на протяжении нескольких месяцев старательно рекламировали киевские власти, как-то «затерялся» в информационном пространстве на фоне более важных новостей вроде визита президента РФ в КНДР.

Между тем некоторые западные СМИ все же обсуждают форум в Бюргенштоке. Правда, совсем не в том ключе, как того хотелось бы киевскому режиму.



В частности, британские эксперты из издания Spectator пишут, что план Зеленского на саммите в Швейцарии полностью провалился.

В материале говорится, что главной целью украинских властей в ходе данного события была демонстрация всеобъемлющей поддержки Украины со стороны мирового сообщества и полная изоляция России. При этом на деле всё вышло наоборот.

Как пишут британские журналисты, ключевые геополитические игроки отказались участвовать в саммите без представителей из РФ, а часть из тех, кто все же направил свои делегации, отказались подписывать итоговое коммюнике.

Кроме того, по мнению экспертов, форум в Швейцарии наглядно продемонстрировал то, что Владимир Зеленский полностью лишился какой-либо поддержки Глобального Юга, а на Западе устали от войны.

Международная поддержка вечной войны ослабевает, и начинается время уродливых компромиссов

- говорится в статье британского издания.
11 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 15:08
    У англичан вечный компромис то с совестью, то с порядочностью. И все они, естественно, уродливые. Но они считают себя красавцами.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 15:30
      Цитата: barclay
      У англичан вечный компромис то с совестью, то с порядочностью.

      Да не было у них никогда, в общем то, ни одного, ни другого.
      А вся статья пронизана растерянными стенаниями о том, что Зелебоба вот хотел так, а получилось всё наоборот. И всё потому, что мало санкций на Россию накладывали, что и ЕС и США слабо давили на нас, что не отказались от наших энергоресурсов, что Глобальный Юг не рвёт задницу за скакуасов, а просто хочет прагматичных отношений и считает свою копеечку и конечно же мало даёт оружия.
      Устали. Но грязью кинули. Уродливые компромиссы. yes
      https://www.spectator.co.uk/article/zelenskys-peace-summit-flop/
  2. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 15:10
    Субъективно... Красота... Уродство...
    И уж не геям нас красоте учить
  3. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 15:10
    Разговор с одной из двух сторон конфликта - уродливый компромисс? Всё с ног на голову поставили.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:24
    Международная поддержка вечной войны ослабевает, и начинается время уродливых компромиссов
    Была международная поддержка войны ? Это типа США и шавки ,есть международное поддержание .И о каких компромиссах идет речь ,с кем там можно достичь компромисса с Байденом ,Клоуном ,Анной Леной Бербок ?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:31
    Британские эксперты считают, что саммит в Швейцарии указал на приближение времени «уродливых компромиссов»
    . Ну да, их "изящные" решения до сих пор у многих поперёк горла стоят! fool am
  6. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 15:44
    Также статья "Зрителя" резюмирует, что совершенно ясно, как видят конец войны на Западе.
    Прекращение огня вдоль линии контроля, плюс гарантии безопасности для Киева без полноправного членства в НАТО. Никакой формальной уступки территории. Украина становится похожей на Кипр – членом ЕС, который не признает, что она была разделена.
    Не уверен, что это всех устраивает.
    Нет ни слова о международном признании Крыма, не говоря об остальных территориях. Ни слова о предельных размерах ВС Украины после войны. Ничего про коридор к Приднестровью и вообще про южное побережье выкопанного моря. На данный момент, пусть и медленно, но наступает именно Россия, а не Украина. Байден уже высказывался о Зеленском и о помощи Украине после своего избрания. Человеческий ресурс тоже на стороне России. Договор с КНДР надолго снимет головную боль по боеприпасам.
    Тогда нахрена козе баян?
    Да и не слишком по-барски звучит "возможно, пригласим на второй саммит и Россию"? Перефразипруя, пригласить-то пригласите, а кто приедет?
    1. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 16:06
      и вообще про южное побережье выкопанного моря
      Так то полностью согласен, но побережье все-таки болжно быть северное...
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:05
    Саммит Зеленского в Швейцарии провалился
    https://news-front.su/2024/06/20/sammit-zelenskogo-v-shvejczarii-provalilsya-the-spectator/
  8. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 16:27
    "...При этом на деле всё вышло наоборот....", "...время уродливых компромиссов..." - малахольные, дбро пожаловать в реальность, это вы существуете в уродливом мире laughing
  9. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 16:33
    британские эксперты из издания Spectator пишут

    Ндааа...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Spectator
    Уже при виде на обложку в Вики понятна позиция журнала в этом вопросе...