Представитель МИД Пакистана заявила, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией

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Представитель МИД Пакистана заявила, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией

Очередной виток напряженности, который может вполне привести и к новому военному конфликту в Южной Азии, назревает между Нью-Дели и Исламабадом. Официальный представитель МИД Исламской Республики Пакистан Мумтаз Захра Балоч заявила на брифинге, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией. По ее словам, в этом случае решение по государственной субъектности будет приниматься в соответствии с резолюциями Совбеза ООН на основании всенародного голосования жителей региона. Плебисцит должен пройти под эгидой ООН, считает Балоч.

Она добавила, что МИД Пакистана полностью отвергает критику внешнеполитическим ведомством Индии совместного заявления по итогам состоявшихся 8 июня в Пекине переговоров премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. В итоговой резолюции этой встрече указано, что «спор о Джамму и Кашмире должен быть разрешен мирным путем», напомнила представитель пакистанского дипведомства.



Ранее представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсалвал назвал упоминание Джамму и Кашмира в таком контексте в пакистано-китайском заявлении необоснованным и заявил, что «союзная территория Джамму и Кашмир, а также Ладакх были, есть и всегда будут неотъемлемой частью Индии».

В 1947 году бывшая английская колония Британская Индия разделилась на два независимых государства по религиозному признаку — Индию и Пакистан. В настоящее время самым северным географическим регионом Индийского субконтинента, населенного преимущественно мусульманами, фактически управляют три страны — Индия, Пакистан и Китай. У каждого из государств есть свой кусочек этой территории.

При этом все три страны претендуют на полный контроль над «спорными» территориями. Фактически в Кашмире нет государственной границы, ее заменяют условные линии контроля. В 1947 и 1965 годах из-за прав на территории Кашмира произошли индо-пакистанские войны.

После отмены парламентом 370-й статьи индийской Конституции, которая закрепляла особый статус за штатом Джамму и Кашмир, в 2019 году его разделили на две союзные территории, не обладающие никакой автономией. В декабре прошлого года Верховный суд Индии признал упразднение штата и отмену автономии соответствующими Конституции.

При этом пакистанские власти с таким решением Нью-Дели категорически не согласны. В Исламабаде предупредили, что без решения «кашмирской проблемы» мира в Южной Азии не будет. При этом Пакистан явно рассчитывает, что с учетом того, что на «спорной» территории в основном проживает мусульманское население, в случае проведения референдума по государственной принадлежности у Исламабада явно больше шансов заполучить под контроль даже те территории, которые сейчас де-факто принадлежат Индии.

12 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +3
    Сегодня, 15:37
    И все это подрывает и БРИКС и позиции России. А ведь если смотреть объективно в действиях Индии многое перекликается с действиями краины. Мы не можем ни поддержать Индию ни выступить против. Разве что заявить, что это внутреннее дуло двух государств. Но такую многовекторность нам в итоге припомнят.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:56
      Цитата: blackGRAIL
      Разве что заявить, что это внутреннее дуло двух государств.

      Там ещё Китай завязан по полной!
      Цитата: blackGRAIL
      И все это подрывает и БРИКС и позиции России.

      Так реальный Мир это не идеалистические построения!
    2. APASUS Звание
      APASUS
      -3
      Сегодня, 16:01
      Цитата: blackGRAIL
      Но такую многовекторность нам в итоге припомнят.

      Какую многовекторность ?
      1 Мы за мирное решение проблемы
      2 Против применения силы ,в решении данного вопроса
      3 Предлагаем сесть за переговоры
      4 Готовы предложить площадку для переговоров и гарантируем безопасность сторон.
      5 Готовы выступить гарантом принятых соглашений как третья сторона
      Мы обозначили свою позицию к данному конфликту и выдвинули предложения .Но решить этот вопрос могут только Индия и Пакистан , да и Китай пожалуй тоже.Принимать чью то сторону не надо
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 17:03
        Индия и Пакистан этот вопрос не решат - позиция Индии - это позиция хахлов по Донбассу. А позиция Пакистана - позиция России на Донбассе - право на самоопределение.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 17:17
      Если смотреть объективно, то у Индии та же проблема, что и у России и у Европы -ползучая исламизация. Причем есть минимум 2 центра исламизации -Пакистан и Восточный Пакистан /т. е. Бангладэш/. Оба "Пакистана" жутко перенаселены, даже по меркам густонаселенной Индии. А путей "сброса" лишнего населения не так уж и много: в Китай -без шансов /там и своих исламистов уйгуров жестко прессингуют, а чужих просто расстреляют; Иран -те же исламисты, но шииты /не друзья/; Афган -и так понятно; и остаются "слабые" страны -Индия и Бирма. В Бирму бенгальцы /бангладэшцы/ прут под видом "местного народа Рохинжья", которого в реальности никогда не было, но который "признан" Западом. А в Индии -конечно приграничье, особенно Пенджаб, Джамму и Кашмир! Поэтому умеренный националист Моди, приверженец индуистских принципов, покзывает пример, как сопротивляться подобной экспансии соседей, и в роли "украины" выступает как раз Пакистан, пытающийся выдавить или ассимилировать коренное население, имеющее тысячелетнюю историю и древнейшую религию. Говорить о поддержке Индии в этом вопросе не имеет смысла, т к в России нет понятия "государствообразующий народ"!
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 17:21
        Так и в Индии нет государствообразующего народа. Там даже нет единого государственного языка - что бы понимать друг друга госслужащие используют английский. Страна объединена по религиозному признаку.
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 17:36
          Ну, если объективно, то и да и нет! Вместо 1 главного народа, там целый "реестр" народов и каст, вписывающихся в традиционную парадигму индуизма, которых исламисты напрочь не признают!
  2. BARKAS Звание
    BARKAS
    +1
    Сегодня, 15:41
    Что-то много желающих поспорить стало в последнее время в мире ещё кто нибудь проявится скоро.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 16:01
      Цитата: BARKAS
      Что-то много желающих поспорить стало в последнее время в мире ещё кто нибудь проявится скоро.

      А когда то было время когда их не было? Что бы войн вообще не было?
  3. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 16:48
    Кто-то подливает масло в огонь и раскачивает Пакистан.
    Кому-то очень хочется в тянуть в конфликт Индию с Исламским миром.

    где сразу на второй план уйдет возня вокруг - Израиля.
    Поэтому вопрос открыт - Израиль (сам), США с Канадой, Великобритания?! Или совместно подливают и шатают Пакистан.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 16:51
      Цитата: A17ttt
      Кому-то очень хочется в тянуть в конфликт Индию с Исламским миром.

      Главный враг Индии сейчас Китай, а Пакистан сейчас его сателлит. Поэтому не сложно сложить 2+2
      1. A17ttt
        A17ttt
        -1
        Сегодня, 16:56
        BlackMokona
        вы явно глупы и не понимаете математику
        Китай вложился в глобальный ЮГ (читайте как Мусульманский мир) Поэтому раскачивать Пакистан - нести убытки.

        таким образом в вашей приведенной формуле вырисовывается жирные -10.

        поэтому можете попробовать пересчитать формулу 2+2-10 и сделать вывод, положительный или отрицательный будет ответ.