МИД Китая призывает США прекратить вооружать и поддерживать сепаратистов Тайваня

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МИД Китая призывает США прекратить вооружать и поддерживать сепаратистов Тайваня

Министерство иностранных дел Китая обратилось к руководству США с призывом прекратить поставки вооружений Тайваню и оправдывать действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость" острова.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин решительно осуждает планы Вашингтона, касающиеся продажи Тайбэю вооружений и осуществления подготовки военнослужащих армии Тайваня.



Власти США одобрили поставки Тайваню дронов-камикадзе ALTIUS 600M-V на сумму 300 миллионов долларов, барражирующих боеприпасов Switchblade 300, а также систем управления огнем SB300 на общую сумму более 60 миллионов долларов. В общей сложности, Тайбэй планирует приобрести у США около 300 беспилотников и более 700 единиц барражирующих боеприпасов.

При этом глава Минобороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что Тайбэй никогда не примет "капитуляцию", при которой "первая битва является последней". Он пояснил, что силы самооборона острова намерены постоянно укрепляться, чтобы иметь возможность успешно противостоять возможной десантной операции НОАК.

Гу также добавил, что в случае начала вооруженного конфликта в регионе нельзя исключать возможность американского вмешательства. По словам главы тайваньского Минобороны, США также придерживаются позиции, основанной на стремлении максимально усложнить Китаю сценарий вторжения на Тайвань.
6 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 15:51
    Гу также добавил, что в случае начала вооруженного конфликта в регионе нельзя исключать возможность американского вмешательства.

    Нет такой возможности у США,да и война американцам нужна руками японцев и ю корейцев.
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 16:00
    Не нужна Амерам там война, Китайцам там нужна быстрая победа. Все ж видят что на Украине происходит и понимают к чему затяжной конфликт приведет, разрушенные заводы по производству микрочипов не нужны не Китайцам ни Америкосам
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 16:02
    Министерство иностранных дел Китая обратилось к руководству США с призывом прекратить поставки вооружений Тайваню и оправдывать действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость" острова.

    Методика Штатов, - разделяй и управляй. Другим кричат чтобы жили вместе, но для себя "пилят", да "+" к этому очередной очаг напряжённости на земном шарике, поодаль от их берегов.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:19
    Матрасники делают все чтобы загнать Китай на войну.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 17:16
      Но Си уже заявил, что план США КНР раскусили и как бы США не старалась, войны не будет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:07
    Запад миллиарды вкладывает в импортозамещение от КНР,в основном в замещение редкоземельных металлов.Будут у себя копать или у 100% ых вассалов.Но дело это не быстрое.У КНР ещё есть время выражать озабоченности.