МИД Китая призывает США прекратить вооружать и поддерживать сепаратистов Тайваня
6
Министерство иностранных дел Китая обратилось к руководству США с призывом прекратить поставки вооружений Тайваню и оправдывать действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость" острова.
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин решительно осуждает планы Вашингтона, касающиеся продажи Тайбэю вооружений и осуществления подготовки военнослужащих армии Тайваня.
Власти США одобрили поставки Тайваню дронов-камикадзе ALTIUS 600M-V на сумму 300 миллионов долларов, барражирующих боеприпасов Switchblade 300, а также систем управления огнем SB300 на общую сумму более 60 миллионов долларов. В общей сложности, Тайбэй планирует приобрести у США около 300 беспилотников и более 700 единиц барражирующих боеприпасов.
При этом глава Минобороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что Тайбэй никогда не примет "капитуляцию", при которой "первая битва является последней". Он пояснил, что силы самооборона острова намерены постоянно укрепляться, чтобы иметь возможность успешно противостоять возможной десантной операции НОАК.
Гу также добавил, что в случае начала вооруженного конфликта в регионе нельзя исключать возможность американского вмешательства. По словам главы тайваньского Минобороны, США также придерживаются позиции, основанной на стремлении максимально усложнить Китаю сценарий вторжения на Тайвань.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация