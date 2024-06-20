Госпогранкомитет Белоруссии: В последнее время у границы фиксируется увеличение украинской военной группировки

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Госпогранкомитет Белоруссии: В последнее время у границы фиксируется увеличение украинской военной группировки

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь отметил тревожную обстановку на некоторых участках границы с Украиной и заявил о недопустимости провокаций на границе.

Ведомство сообщает, что в последнее время на определённых участках государственной границы наблюдается наращивание группировки украинских вооруженных формирований, включая и спецподразделения ГУР Минобороны Украины. В частности, называется участок границы, приходящийся на Житомирскую область Украины.



По данным Госпогранкомитета Белоруссии, близ украино-белорусской границе замечена и бронетехника, в том числе БМП, МТЛБ, РСЗО HIMARS, гаубицы М777 и другое тяжёлое вооружение.

Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме

- говорится в сообщении ведомства.

В Госпогранкомитете заявили, что пограничники действуют в тесном взаимодействии с МВД и армией страны, чтобы не допустить нагнетания обстановки на границе и пресечь любые провокации.

Напомним, что Украина на севере имеет границу с Белоруссией протяжённостью более 1000 километров. Государственная граница с Белоруссией проходит по пяти областям Украины – Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской.
10 комментариев
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  1. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 15:57
    У них ещё есть войска на границе с Белоруссией их держать. Ну вот, а говорят, воевать некому.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:02
      Так какелы ссыкотят что им с Белоруссии в тыл вдарят, вот и держат там группировку.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:07
    Украина не потянет еще один конфликт .Тут другое дело что НАТО хочет подключить Польшу ,к данному конфликту .Но судя по последним заявления ,поляки стали догадываться ,что у них тоже будет свой ТЦК и придется плыть через свой Стикс ,реку Одра
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:32
      Украина уже не тянет контрнахрюк под Харьковым. Если она откроет фронт против Белоруссии, у нее посыпется Восточный фронт. Из Бреста гораздо удобнее искандерить по Западной Украине. yes Едва ли Польша полезет в драку. Слишком высок риск получить очень жёсткую ответку, и не факт, что НАТО включит 5-ю статью. Рядовые поляки особо в бой не рвутся: они лучше других имеют представление о том, что реально происходит на Украине.
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -5
    Сегодня, 16:08
    Всё идёт по плану.
    Готовится эскалация военных действий на Белоруссию.
    Будет совершена провокация с целью объявить Белоруссию в нападении на Украину. Далее последует нападение на Белоруссию с Севера из Прибалтики, с Юга из Украины и с Запада из Польши. Причём всё это под соусом "освобождения Беларуси от прокремлевской диктатуры Лукашенко".
    Учитывая численный перевес стран НАТО в конвенциальных вооружениях и наличие прозападного подполья в самой Белоруссии такая операция может иметь успех.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 16:26
      Вы забыли про то, что у Батьки есть Фаберже и ТЯО. Он бахнет так, что вся Польша и Трибалтика - в труху. yes
      Для самых одарённых fool недавно прошёл второй этап российско-белорусских военных учений по применению ТЯО. soldier
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        +1
        Сегодня, 16:29
        Похоже, что под Праздник 3 Июля хотят напряженность создать. Решение о праздновании Дня независимости Республики Беларусь ежегодно 3 июля, в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 1944 года) в Великой Отечественной войне, было принято на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, и пункта 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь. Праздник установлен Декретом президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 года № 1 «Об установлении государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь». Таким образом, Белоруссия является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.
        1. AlexGa Звание
          AlexGa
          0
          Сегодня, 16:36
          Белоруссия является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.

          Может быть, что в этом причина.
      2. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 16:38
        .Вы забыли про то, что у Батьки есть Фаберже и ТЯО.

        Это правда. Александр Григорьевич миндальничать не станет, не такой он человек, причем ударит туда, куда по больнее.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:50
    Кто знает.... хозяин пнет под зад, куда денутся? Так что... ушки на макушке держать- пресекать всякие поплзновения.....