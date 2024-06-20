Госпогранкомитет Белоруссии: В последнее время у границы фиксируется увеличение украинской военной группировки
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь отметил тревожную обстановку на некоторых участках границы с Украиной и заявил о недопустимости провокаций на границе.
Ведомство сообщает, что в последнее время на определённых участках государственной границы наблюдается наращивание группировки украинских вооруженных формирований, включая и спецподразделения ГУР Минобороны Украины. В частности, называется участок границы, приходящийся на Житомирскую область Украины.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, близ украино-белорусской границе замечена и бронетехника, в том числе БМП, МТЛБ, РСЗО HIMARS, гаубицы М777 и другое тяжёлое вооружение.
- говорится в сообщении ведомства.
В Госпогранкомитете заявили, что пограничники действуют в тесном взаимодействии с МВД и армией страны, чтобы не допустить нагнетания обстановки на границе и пресечь любые провокации.
Напомним, что Украина на севере имеет границу с Белоруссией протяжённостью более 1000 километров. Государственная граница с Белоруссией проходит по пяти областям Украины – Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской.
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