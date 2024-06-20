После визита российского лидера в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву
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Сеул крайне недоволен заключением масштабного оборонного соглашения между Москвой и Пхеньяном. Поэтому после визита российского президента Владимира Путина в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву.
Такое заявление сделал на брифинге советник южнокорейского президента Чан Хо Чжин.
Сильная обеспокоенность Сеула в первую очередь связана с тем пунктом российско-северокорейского договора, где сказано о взаимном обязательстве оказать друг другу военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению извне. Чан Хо Чжин осудил соглашение, заключенное между Путиным и Ким Чен Ыном во время визита высокой делегации России в Пхеньян.
Правительство выражает серьезную озабоченность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление военного и экономического сотрудничества
- заявил чиновник.
По его словам, любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее усилению Вооруженных сил Северной Кореи, является нарушением целого ряда резолюций Совета безопасности ООН. Поэтому Сеул позаботится о том, чтобы договор между Москвой и Пхеньяном привел к усилению международных санкций.
Мы планируем пересмотреть вопрос о поддержке Украины оружием
- сообщил Чан Хо Чжин.
До последнего времени Южная Корея официально отказывалась поставлять Киеву вооружения.
http://www.kremlin.ru/
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