После визита российского лидера в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву

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После визита российского лидера в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву

Сеул крайне недоволен заключением масштабного оборонного соглашения между Москвой и Пхеньяном. Поэтому после визита российского президента Владимира Путина в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву.

Такое заявление сделал на брифинге советник южнокорейского президента Чан Хо Чжин.



Сильная обеспокоенность Сеула в первую очередь связана с тем пунктом российско-северокорейского договора, где сказано о взаимном обязательстве оказать друг другу военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению извне. Чан Хо Чжин осудил соглашение, заключенное между Путиным и Ким Чен Ыном во время визита высокой делегации России в Пхеньян.

Правительство выражает серьезную озабоченность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление военного и экономического сотрудничества

- заявил чиновник.

По его словам, любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее усилению Вооруженных сил Северной Кореи, является нарушением целого ряда резолюций Совета безопасности ООН. Поэтому Сеул позаботится о том, чтобы договор между Москвой и Пхеньяном привел к усилению международных санкций.

Мы планируем пересмотреть вопрос о поддержке Украины оружием

- сообщил Чан Хо Чжин.

До последнего времени Южная Корея официально отказывалась поставлять Киеву вооружения.
30 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:12
    Сеул начнет прямые поставки Киеву
    https://eadaily.com/ru/news/2024/06/20/glavnyy-postavshchik-snaryadov-ukraine-vyhodit-iz-teni-seul-nachnet-pryamye-postavki-kievu
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 16:19
      Зелик обрадуется)))

      Только... Между Южной Кореей и пока ещё Украиной нет железнодорожного сообщения. А Красное море под контролем хуситов...

      Пусть везут. Южная Корея и так шавка Вашингтона!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:45
        РФ вполне может поставить КНДР Искандеры, Кинжалы и разместить на территории союзного государства ТЯО, как в Белоруссии, тогда у южнокорейцев глаза от страха станут круглыми, как у коровы. wassat
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +2
          Сегодня, 17:10
          У КНДР есть свое ЯО. Война на корейском полуострове и так была бесперспективно и чревата огромными потерями - в этом плане соглашение России и КНДР ничего для ЮК не меняет. Это вопрос занятия стороны и присоединения блоку.
      2. Влад2012 Звание
        Влад2012
        +2
        Сегодня, 17:21
        Хуситы помогают своим единоверцам, обеспечивая блокаду Израиля. Им пох... что там возит Южная Корея, если этот груз не идет в израильские порты.
  2. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:12
    В пику союзу Москвы и Пхеньяна Сеул грозит санкциями за «торговлю оружием и нефтью»
    https://eadaily.com/ru/news/2024/06/20/v-piku-soyuzu-moskvy-i-phenyana-seul-grozit-sankciyami-za-torgovlyu-oruzhiem-i-neftyu
  3. Havoc Звание
    Havoc
    +16
    Сегодня, 16:12
    Как буд-то что то зависит от властей Южной Кореи, как американцы скажут , так и будет.
    Страна находится под оккупацией, как в прочем и Япония.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 16:16
      амеры будут только "за" поставки оружия и бп украм...ща также может поступить япония и др страны азии с проамеровской ориентацией
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 17:12
      Но до сих пор поставок почему то не было (за исключением снарядов).
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 16:13
    Логично и ожидаемо. И не только по военной части, но и в целом со сговорчивостью по санкциям с запретом поставок большого такого списка товаров, южнокорейцы точно станут.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 16:18
    А можно подумать, что они раньше не поставляли? Только это делали через "прокладки", теперь возможно пойдет напрямую, но есть сомнения. Учитывая ситуацию на полуострове - надо за себя думать. А вот Пхеньяну теперь можно все делать в открытую.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 16:33
      А кстати,да.Что стоит на польсаой боевой технике,воюющей уже более двух лет на вна?Это все ожидаемо,просто сбросят фиговый листок
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 16:18
    . Сеул позаботится о том, чтобы договор между Москвой и Пхеньяном привел к усилению международных санкций.

    Пресловутые " санкции"... оскомину уже набило.....
  7. Infantrefir Звание
    Infantrefir
    +1
    Сегодня, 16:21
    Не будут больше поставлять?!
  8. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 16:22
    Сеул крайне недоволен заключением масштабного оборонного соглашения между Москвой и Пхеньяном. Поэтому после визита российского президента Владимира Путина в КНДР власти Южной Кореи могут изменить свои взгляды на поставки оружия Киеву.

    Ну, во-первых, сами первыми начали поставлять вооружение нашим противникам. И, в отличии, Россия пока вооружения КНДР не передаёт.
    Насчёт "изменить взгляды", так и так изменят. "Попросит" их общий заокеанский хозяин и последний патрон с ватрушкой отдадут каклопитекам, ибо то просьба, читай приказ, хозяина. Для России, вообщем-то, всё равно., сами они захотели или под нажимом, результат один, а именно повышение вооружённости противостоящих войск.
  9. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +5
    Сегодня, 16:23
    Мы планируем пересмотреть вопрос о поддержке Украины оружием

    В смысле - перейдут из тайного режима помощи в открытый и объявят о поставках официально?
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 16:25
    До последнего времени Южная Корея официально отказывалась поставлять Киеву вооружения.
    Интересно было бы узнать, сколько и чего они поставили Украине неофициально?
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 16:34
      артснаряды....кто поймёт откуда они. А теперь это могут быть РСЗО аналоги Хаймарсов, САУ К9, бронеавтомобили, ракеты, ПТРК, ЗРК. Учитывая с какой скоростью Ю корея изготавливает всё - это проблема.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 16:38
        Если наши передадут Киму ПВО, МиГ-35, да ещё чего вкусного - всё это добро южанам самим понадобится... А уж если Россия технологиями с КНДР поделится - ууууу...

        Чучхейцы с технологиями и сырьём - шороху в регионе наведут мама не горюй..
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          -1
          Сегодня, 16:47
          наши под вопросом-время на про-во нужно...а у Юж кореейцев уже есть все на складах + пр-во развёрнуто. Ни как не видно "усталости запада от войны" и снижения поставок украм и сворачивание проекта украина, наоборот только эскалация и расширение зоны, причём на тер-рию РФ. И под знамёна амеров приходят новые страны, а под наши пока никого. А моглибы союз военный КНДР, Иран, Китай, Белорусия...БРИКС -это так..побалаболить, а нам нужны солдаты готовые умирать за наши интересы.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 16:52
            Да у Кима думаю на складах добра не шибко меньше, кабы не больше. И с производственными мощностями всё в порядке, как и с рабочей силой..

            Союз - ну, сильно сомневаюсь, что наши так закорешились с чучхейцами без согласия и одобрения товарища Си.. Всё-таки это его вотчина. А значит - как не крути, и Китай потихонечку готовится туда же..

            Иран - не думаю что нам нужен именно военный союз с ним. Уж больно много у него тёрок с соседями.. Как бы не встрять в чужой блудняк-то.. А так - думаю, сотрудничество с аятоллами вполне на мази. И будет развиваться. Просто они - тоже клещи ещё те.
          2. Polyssenator Звание
            Polyssenator
            0
            Сегодня, 16:54
            Нам нужны солдаты готовые убивать чужих солдат которые готовы умирать. Так то правильнее будет
  11. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 16:32
    К усилению международных санкций? Куда уж усиливать, разве только войну объявят.
  12. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:42
    Как-то не логично звучит. Раз договор угрожает безопасности Южной Кореи, им бы следовало попридержать своё оружие, а не отправлять его на Украину..
  13. hohohol Звание
    hohohol
    +1
    Сегодня, 16:44
    Так и Россия может изменить свои взгляды на поставки в Северную Корею. Делов то!
  14. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 16:51
    Южные того и ждали. Их бомондом Штаты штиблеты вытирали, а теперь в открытую команда фас. Рады услужить белому боссу.
  15. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    -1
    Сегодня, 16:54
    Все очевидно, это ответ американцев на визит Путина в Северную Корею, а не ответ Южнокорейцев на его визит. Я думаю в нашем МИДе такой шаг ни предвидели, ждем ответа.
    1. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 18:05
      в нашем миде такие ландухи сидят, нет бы с иваном с военного обозрения посоветоваться. а теперь еще необходимо перед ним ответ держать.
  16. Tagan Звание
    Tagan
    -2
    Сегодня, 16:57
    Мы планируем пересмотреть вопрос о поддержке Украины оружием

    Ну да. Одно дело, что нашим вражинам давно продают оружие, а теперь будут дарить его Украине. Отличное решение.))
  17. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 17:32
    Давно было интересно, как мы с четырьмя ведущими державами-производителями оружия разругаемся.

    С Южной Кореей успех достигнут.

    Израиль держится на особых отношениях одного Владимира и одного Беньямина. Ничто не может эти отношения поколебать.
    В Швейцарии мы как-то недорабатываем.
    И Японию еще не охватили своим вниманием, даже телеграмм-блогер 'Дмитрий' не жжет напалмом.