Разведка Израиля: в случае начала израильской операции в Ливане «Хизбалла» первым делом атакует Хайфу и Тель-Авив
Израильская пресса со ссылкой на доклад разведки правительству страны пишет о полученных данных относительно плана возможных атак «Хизбаллы» на Израиль. В частности, утверждается, что в случае начала войны «Хизбалла» первым делом нанесёт массированные удары по Тель-Авиву и Хайфе.
Заявлено о том, что именно по Хайфе полетят первые ливанские ракеты, как только ЦАХАЛ пересечёт ливанскую границу на юге страны.
Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выставил Ливану ультиматум: либо «Хизбалла» уходит за реку Литани, либо армия Израиля начинает силовую операцию на ливанской территории.
Тот факт, что первым под удар «Хизбаллы» в этом случае попадёт портовый город Хайфа, обсуждается и в ливанской прессе. В частности, говорится, что сначала «Хизбалла» может атаковать инфраструктуры порта Хайфы с применением дронов, а затем ударить ракетами. Утверждается, что разведку с воздуха объектов военно-промышленной компании Rafael в Хайфе ливанская группировка провела с помощью БПЛА «Духифат» (ниже - видео).
Ливанская пресса:
Репортаж с отснятым беспилотником «Хизбаллы» видеоматериалом:
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