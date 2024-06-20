Разведка Израиля: в случае начала израильской операции в Ливане «Хизбалла» первым делом атакует Хайфу и Тель-Авив

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Разведка Израиля: в случае начала израильской операции в Ливане «Хизбалла» первым делом атакует Хайфу и Тель-Авив

Израильская пресса со ссылкой на доклад разведки правительству страны пишет о полученных данных относительно плана возможных атак «Хизбаллы» на Израиль. В частности, утверждается, что в случае начала войны «Хизбалла» первым делом нанесёт массированные удары по Тель-Авиву и Хайфе.

Заявлено о том, что именно по Хайфе полетят первые ливанские ракеты, как только ЦАХАЛ пересечёт ливанскую границу на юге страны.

Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выставил Ливану ультиматум: либо «Хизбалла» уходит за реку Литани, либо армия Израиля начинает силовую операцию на ливанской территории.

Тот факт, что первым под удар «Хизбаллы» в этом случае попадёт портовый город Хайфа, обсуждается и в ливанской прессе. В частности, говорится, что сначала «Хизбалла» может атаковать инфраструктуры порта Хайфы с применением дронов, а затем ударить ракетами. Утверждается, что разведку с воздуха объектов военно-промышленной компании Rafael в Хайфе ливанская группировка провела с помощью БПЛА «Духифат» (ниже - видео).

Ливанская пресса:

Если Израиль примет решение расширить войну на юге, «Хизбалла» отреагирует в соответствии с уровнем эскалации, и жизненно важный район в Хайфе будет атакован дронами и ракетами. Чтобы отвлечь оборону, организация будет одновременно атаковать цели, связанные с «Железным куполом» и комплексом «Праща Давида».


Репортаж с отснятым беспилотником «Хизбаллы» видеоматериалом:

12 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 16:10
    Что то в последнее время сионистов на сайте не наблюдается... Куда делись?
    1. fif21 Звание
      fif21
      +4
      Сегодня, 16:34
      Цитата: AllX_VahhaB
      Что то в последнее время сионистов на сайте не наблюдается... Куда делись?

      Они не на сайте wassat Они им управляют . Мой комментарий в поддержку независимого государства Палестина удалили . hi
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:05
      Как в брате 2 - "щас хорошо там, где 5 точка в тепле" (с) Только не говорите, что евреев-ухилянтов не бывает laughing
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 17:34
        Да мало ли еврейских ухилянтов по пустыне бегает laughing Лишь бы тапочки не расплавились crying
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:28
      Куда делись?
      Перековались в антисемиты wink
    4. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:28
      Что то в последнее время сионистов на сайте не наблюдается... Куда делись?
      Долг своей обетованной возвращают, отдают пока у той шекели не кончились crying laughing
  2. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 16:18

    Цитата: AllX_VahhaB
    Что то в последнее время сионистов на сайте не наблюдается... Куда делись?

    воюют , они же бойцы laughing
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 17:13
      «Что то в последнее время сионистов на сайте не наблюдается... Куда делись?

      воюют , они же бойцы» —
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:21
    Весело будет всему восточному Средиземноморью. А это Суэцкий канал.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 16:55
    Хезболла - ребята серьёзные. Что-то евреи явно горячатся, так нагло на них напрыгивая. Огребут ведь как пить дать. Впрочем - нам это только в жилу.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:32
    Ливанская пресса: Если Израиль примет решение расширить войну на юге, «Хизбалла» отреагирует в соответствии с уровнем эскалации, и жизненно важный район в Хайфе будет атакован дронами и ракетами. Чтобы отвлечь оборону, организация будет одновременно атаковать цели, связанные с «Железным куполом» и комплексом «Праща Давида».
    Ничего удивительного в том что поближе к Хайфе перебазировали АУГ США, готовятся.
  8. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 17:38
    Не смогут атаковать. Силенок не хватит. Так попугать и фейверки попускать