Одессит притворился старушкой, чтобы сбежать за границу от мобилизации

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Одессит притворился старушкой, чтобы сбежать за границу от мобилизации

Ужесточение мобилизации на Украине довело военнообязанных граждан этой страны до такого состояния, что они совершают поступки, граничащие с абсурдом.

Так, буквально недавно сообщалось, что 18-летний парень из Одессы ограбил женщину, чтобы попасть в тюрьму и избежать призыва в ВСУ. Теперь стало известно о еще одном жителе этого русского города, который решил уклониться от мобилизации и сбежать за границу, притворившись старушкой.



На кадрах, опубликованных украинской погранслужбой, запечатлен мужчина, переодетый в женскую одежду и повязавший на голову платок. Он сидит в пассажирском вагоне поезда и старается не привлекать к себе внимания.





Между тем столь колоритный персонаж не ускользнул от взора правоохранителей. У «старушки» попросили документы, которых у замаскировавшегося мужчины, естественно, при себе не оказалось.

Деваться неудавшемуся уклонисту было некуда. Он сознался, что хотел таким образом пересечь границу и сбежать в Словакию.

Стоит отметить, что главными «героями» в обеих вышеупомянутых ситуациях стали жители Одессы, и это не вызывает удивления. Исходя из публикуемых местными пабликами кадров, именно в этом русском городе ТЦК чаще всего превышают полномочия, применяя к военнообязанным грубую силу.
15 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +5
    Сегодня, 16:53
    Так ведь сейчас укра хуже Кампучии , времён Пол Пота и красных кхмеров!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:57
      Скоро поток ухилянтов увеличится судя по последним новостям.
      Впервые управляемая ФАБ-3000 М-54 разнесла базу ВСУ. Об этом сообщают военкоры, в частности «Русской весны».

      Уточняется, что в качестве первой боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый украинскими боевиками как пункт временной дислокации, в населенном пункте Липцы Харьковской области.

      Прямого попадания в дом «не вышло», однако, во-первых, это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК. Отклонение «чисто по курсу», десяток метров.

      «Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров», — уточнили военкоры «РВ».
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:53
    «Одессит притворился старушкой, чтобы сбежать за границу от мобилизации» —

    — "Если у бабушки есть хрен,то это не бабушка" ...
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 16:54
    главными «героями» в обеих вышеупомянутых ситуациях стали жители Одессы, и это не вызывает удивления.

    У меня вызывает! С Одессы уйти за кордон не могут!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 16:56
    Керенский пример показал.... wassat приемники, как сбегнуть....
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 17:06
      Керенского эта выдумка бесила и через 50 лет. Особенно с учетом того, что семьи Керенских и Ульяновых тесно дружили.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 17:19
        Таки уклонист знает же их нравы... женское платье самое то wassat wassat
        Примут с распростертыми обьятиями.... winked
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:01
    Так, буквально недавно сообщалось, что 18-летний парень из Одессы ограбил женщину, чтобы попасть в тюрьму и избежать призыва в ВСУ.

    Чья-то выдумка, в 18 лет на Украине никуда не призывают- мобилизация только с 25, а срочной службы у них нет, отменили.
    У «старушки» попросили документы, которых у замаскировавшегося мужчины, естественно, при себе не оказалось.

    Деваться неудавшемуся уклонисту было некуда. Он сознался, что хотел таким образом пересечь границу и сбежать в Словакию.

    А как он собирался пересечь границу на поезде без документов?
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 17:57
      Про документы мы не в курсе. А вот почему вы решили что этому вагонному 18 лет? Может большее 25.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:03
    Пусть своих родителей благодарит , которые на муйдане скакали.
  7. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +2
    Сегодня, 17:07
    Цитата: Wolfskin1993
    Так ведь сейчас укра хуже Кампучии , времён Пол Пота и красных кхмеров!

    Ну, города -то они точно скоро покинут!
    Как кхмеры ...
    В них станет холодно и темно!
    А вот на поля их хрен загонишь - кругом мины и неразорвавшиеся снаряды.
    Проще сразу - кулю в лоб!...
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:13
    Так, буквально недавно сообщалось, что 18-летний парень из Одессы ограбил женщину, чтобы попасть в тюрьму и избежать призыва в ВСУ. Теперь стало известно о еще одном жителе этого русского города, который решил уклониться от мобилизации и сбежать за границу, притворившись старушкой.
    А сколько украинских "бабушек" из "русских" городов типа Одессы по стройкам Москвы, Подмосковья (особенно) и Санкт-Петербурга бегает даже в ФМС навряд ли известно ?! laughing
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 17:28
    как в Уральских пельменях ..ИГАРЬ..ИИИИИГАРЬ...ИГАРЬ
  10. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:28
    жить захочешь еще и не так раскорячишься.....
  11. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Сегодня, 17:34
    Цитата: solar
    выдумка, в 18 лет на Украине никуда не призывают- мобилизация только с 25, а срочной службы у них нет
    ...
    А как он собирался пересечь границу на поезде без документов?

    Вот зачем вы так?
    Народу нравятся эти опусы, народ получает моральное удовлетворение от прочитанного
    обсуждает, спорит
    а вы тут со своей логикой...
    Нехорошо!