Одессит притворился старушкой, чтобы сбежать за границу от мобилизации
Ужесточение мобилизации на Украине довело военнообязанных граждан этой страны до такого состояния, что они совершают поступки, граничащие с абсурдом.
Так, буквально недавно сообщалось, что 18-летний парень из Одессы ограбил женщину, чтобы попасть в тюрьму и избежать призыва в ВСУ. Теперь стало известно о еще одном жителе этого русского города, который решил уклониться от мобилизации и сбежать за границу, притворившись старушкой.
На кадрах, опубликованных украинской погранслужбой, запечатлен мужчина, переодетый в женскую одежду и повязавший на голову платок. Он сидит в пассажирском вагоне поезда и старается не привлекать к себе внимания.
Между тем столь колоритный персонаж не ускользнул от взора правоохранителей. У «старушки» попросили документы, которых у замаскировавшегося мужчины, естественно, при себе не оказалось.
Деваться неудавшемуся уклонисту было некуда. Он сознался, что хотел таким образом пересечь границу и сбежать в Словакию.
Стоит отметить, что главными «героями» в обеих вышеупомянутых ситуациях стали жители Одессы, и это не вызывает удивления. Исходя из публикуемых местными пабликами кадров, именно в этом русском городе ТЦК чаще всего превышают полномочия, применяя к военнообязанным грубую силу.
Информация