ЗРК NOMADS для войсковой ПВО Нидерландов и Норвегии
Концепт будущего ЗРК NOMAD от 2018 г. Графика Минобороны Нидерландов
Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace успешно завершила разработку перспективного зенитного ракетного комплекса NOMADS для войсковой противовоздушной обороны.
После проведения части испытаний комплекс был запущен в малосерийное производство. Первые образцы уже переданы одному из заказчиков. Кроме того, компания впервые представила эту технику широкой публике.
Ожидается, что в ближайшем будущем ЗРК нового поколения начнёт использоваться в двух армиях.
Объединенная программа
В середине прошлого десятилетия Министерство обороны Нидерландов запустило две программы по модернизации противовоздушной обороны. В рамках одной из них планировалось приобрести новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности, а в рамках другой — выбрать комплекс малой дальности.
После предварительной работы в июле 2018 года было принято решение объединить эти программы и унифицировать комплексы. Тогда же был выбран поставщик ЗРК — норвежская компания Kongsberg.
Были подписаны два контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Один контракт предусматривал поставку уже готовых изделий NASAMS с ракетами средней дальности. Другой контракт требовал разработать самоходный вариант комплекса, оснащенный ракетами малой дальности. Интересно, что к моменту подписания этого контракта заказчик и исполнитель уже сформировали общий облик будущего зенитно-ракетного комплекса и определились с субподрядчиками.
Один из первых ЗРК для Норвегии, июнь 2023 г. Фото Минобороны Норвегии
В 2019 году норвежская армия также заинтересовалась этим проектом и выразила желание обновить и усилить свою систему ПВО. В результате был заключён ещё один контракт на производство ЗРК. Однако норвежские военные выдвинули дополнительные требования, поэтому комплексы для них должны были отличаться от тех, что предназначались для Нидерландов.
В течение нескольких лет компания «Конгсберг» и её партнёры работали над новым проектом, но не раскрывали подробностей о ходе работ и достигнутых результатах. В начале 2023 года компания построила первый опытный образец ЗРК и в июне продемонстрировала его норвежским военным.
Сразу после этого начались заводские испытания, по завершении которых техника была передана армии. В мае 2024 года в рамках войсковых испытаний были проведены первые пуски ракет. Не так давно компания-разработчик поделилась фотографиями этих мероприятий. Сообщается, что испытания продолжаются.
Несколько дней назад в Париже открылась выставка Eurosatory 2024, где Kongsberg впервые представила широкой публике ЗРК NOMADS в комплектации для норвежской армии. Вероятно, это одна из боевых машин, построенных для Норвегии и недавно выведенных на испытания.
NOMADS в боевом положении. Фото Kongsberg
Планы на будущее
По имеющимся данным, армия Норвегии заказала всего шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) нового типа. Половина этой техники уже построена и передана заказчику для войсковых испытаний и освоения.
Ожидается, что в третьем квартале текущего года будут поставлены ещё три изделия. На этом пока ограничатся, но нельзя исключать появление дополнительных заказов.
В ближайшие год-два техника будет осваиваться, включаться в существующие контуры противовоздушной обороны (ПВО) и так далее. Выход на полноценную оперативную готовность ожидается в 2026 году или позже. В составе сухопутных войск шесть ЗРК NOMAD дополнят другую технику семейства NASAMS, что значительно увеличит общую численность средств войсковой ПВО норвежской армии.
Стартовый заказчик ЗРК NOMADS в лице сухопутных войск Нидерландов пока не получил желаемую технику. При подписании контракта на разработку сообщалось, что первые комплексы будут переданы ему только к 2028 году. Ещё несколько лет может уйти на формирование необходимого парка и достижение оперативной готовности. Объёмы заказа Нидерландов пока не уточнялись, но потребность их армии оценивается в 16–18 боевых машин.
Сообщалось, что в армии Нидерландов самоходный вариант NASAMS с ракетами малой дальности заменит существующие комплексы Stinger на базе бронеавтомобилей. Отказ от ПЗРК на броневиках в пользу нового комплекса с ракетами иного типа значительно улучшит потенциал войсковой ПВО.
Пуск ракеты IRIS-T. Фото Kongsberg
Технические особенности
ЗРК NOMADS представляет собой самоходную боевую машину на гусеничном шасси высокой проходимости, оснащенную ракетами и радиотехническими средствами. Такой комплекс является полноценной боевой единицей и способен осуществлять поиск и перехват целей как самостоятельно, так и в связке с другими системами и средствами. При всем этом, ЗРК отличается определенной простотой конструкции и собран из доступных на рынке компонентов.
По заказу Министерства обороны Норвегии компания NOMADS создала машину на базе многоцелевого гусеничного шасси Armoured Combat Support Vehicle (ACSV), разработанного немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG).
Этот автомобиль имеет бронекорпус, который обеспечивает защиту от пуль и осколков. В кормовой части корпуса предусмотрено место для полезной нагрузки. Также есть возможность установки надстроек длиной до 3 метров и массой до 5 тонн с разнообразным оснащением.
В проекте NOMADS грузовую площадку использовали для монтажа двух наклонных пусковых установок на четыре ракеты. Между ними находится подъемная мачта с радиолокатором. Внутри корпуса размещены рабочие места операторов с пультами управления зенитно-ракетным комплексом (ЗРК), средствами связи и т. д.
Для освещения воздушной обстановки и поиска целей ЗРК оснащен РЛС серии XENTA производства датской компании Weibel. Это локатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), предназначенный для обнаружения различных объектов, включая малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), и выдачи целеуказания. В зависимости от типа и параметров цели дальность обнаружения и сопровождения может достигать десятков километров. Антенна РЛС установлена на мачте, подъем которой осуществляется за минуту.
Комплексы на полигоне. Фото Kongsberg
Нидерланды заказали оснащение своих зенитно-ракетных комплексов NOMADS авиационными ракетами AIM-9X Sidewinder. Эта ракета весит около 85 кг, имеет боевую часть весом 9,4 кг и наводится с помощью инфракрасной головки самонаведения. Дальность пуска с наземной установки составляет до 10 километров. Штатный боекомплект NOMADS включает четыре таких ракеты, но Нидерланды хотели бы увеличить его.
Норвегия имеет более амбициозные планы. На первом этапе её NOMADS получат ракеты IRIS-T немецкого производства. Именно такой вариант зенитно-ракетного комплекса был представлен на выставке Eurosatory 2024. Это решение было выбрано в основном из-за наличия больших запасов этих ракет.
По техническим и боевым характеристикам IRIS-T схожа с AIM-9X, но имеет большую дальность пуска — 15 километров. В дальнейшем, по мере уменьшения запасов имеющихся ракет, планируется перейти на использование ракет AIM-9X.
Боевой потенциал
Компания-разработчик высоко оценивает новый самоходный зенитно-ракетный комплекс NOMADS для войсковой противовоздушной обороны. Две страны-заказчицы также положительно отзываются об этом комплексе.
Действительно, NOMADS обладает высокими характеристиками для своего класса и имеет ряд преимуществ. Однако у него есть и недостатки, которые могут снизить его реальную эффективность.
К достоинствам NOMADS можно отнести относительную простоту производства. Это достигается за счёт использования готовых комплектующих. При этом комплекс имеет достаточно высокую дальность обнаружения и поражения воздушных целей.
Использованное гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость на местности. ЗРК способен сопровождать любые войска на марше и прикрывать их.
NOMADS на выставке Eurosatory, июнь 2024 г. Фото Jane's
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) имеет несколько существенных недостатков. Один из них заключается в том, что он не может работать в движении. Для обнаружения воздушных целей и применения вооружения NOMADS должен остановиться и поднять мачту с антенной радиолокационной станции (РЛС). Во время работы с поднятой антенной передвижение невозможно.
Комплекс оснащён наклонными направляющими для ракет и осуществляет пуски только в переднюю полусферу, что означает, что одновременно он может контролировать и обстреливать только один сектор ограниченной ширины. Для атаки с других направлений необходимо разворачивать всю машину.
Кроме того, следует обратить внимание на планы заказчиков. Норвегия заказала всего шесть новых ЗРК. Объёмы нидерландского контракта неизвестны, но, вероятно, они не сильно отличаются от норвежского. В обоих случаях войсковая противовоздушная оборона двух стран останется малочисленной, сможет нести ограниченное количество ракет и столкнётся с другими трудностями. Возникает вопрос, удастся ли при таких условиях вывести противовоздушную оборону на уровень, соответствующий ожидаемым угрозам.
Развитие обороны
Проект NOMADS, разработанный компанией Kongsberg, свидетельствует о том, что европейские страны намерены развивать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) и проявляют повышенный интерес к зенитным ракетным комплексам.
Однако этот проект также демонстрирует желание сэкономить за счёт использования доступных комплектующих и некоторого снижения боевых характеристик. Такой подход вызывает, как минимум, сомнения.
Несмотря на это, новый образец техники для войсковой ПВО уже прошёл полноценные испытания и малосерийное производство. Первые изделия NOMADS уже отгружены одному из заказчиков, и в ближайшее время состоятся новые поставки. Ожидается, что полноценное принятие на вооружение и заступление на боевое дежурство произойдёт в ближайшие пару лет.
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