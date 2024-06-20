Опубликованы кадры, как утверждается, первого применения ФАБ-3000 с УМПК в боевых условиях

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Опубликованы кадры, как утверждается, первого применения ФАБ-3000 с УМПК в боевых условиях

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен, как утверждается, первый случай боевого применения трехтонной планирующей авиабомбы, оснащенной модулем коррекции.

На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как корректируемая авиабомба поражает трехэтажное здание в поселке Липцы Харьковской области, использовавшееся боевиками киевского режима в качестве пункта временной дислокации личного состава.






Несмотря на отсутствие прямого попадания авиабомбы в непосредственно в постройку, отклонение ФАБ составило не более десятка метров, что является более чем удовлетворительным результатом для боеприпасов этого типа. При этом радиус сплошного поражения ФАБ-3000 составляет 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности более 1200 метров. Как можно увидеть на кадрах, здание получило существенные повреждения, кроме того, в результате взрыва полностью разрушены несколько окрестных малоэтажных построек.

Заявлено, что сброс осуществлялся с борта Су-24.

Однако, утверждение, что на представленных кадрах именно ФАБ-3000, вызывает некоторые сомнения, поскольку мощность взрыва визуально в большей степени соответствует взрыву при применении ФАБ-1500.

Массовое применение ВС РФ корректируемых авиабомб приводит к значительным потерям боевиков киевского режима. Такие боеприпасы, как правило, применяются с расстояния в десятки километров от цели, что позволяет самолетам не заходить в зону действия ПВО противника.

25 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 17:24
    Окна все вынесло, покрытие крыши тоже, но здание стоит - не сложилось....
    Сомневаюсь что это "трехлитровка" была....
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 17:31
      Видно, что непрямое попадание.
    2. Высота76 Звание
      Высота76
      -5
      Сегодня, 17:31
      Уже апдейт инфы - промахнулась на 10-15 метров от здания.
      Вот любят у нас радоваться успехам заранее.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 17:33
        От трехлитровки бы здание сдуло даже при таком промахе.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 17:39
      Дмитрий hi похоже это вообще была " политровка" ,точка прицеливания газон в 5- 6 метрах от правого дальнего угла трёхэтажного здания.Газон уничтожен на 101%, на месте его воронка.В конце видео эту воронку прекрасно видно.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:42
        Андрей hi
        Всё верно говорите. Видео я смотрел внимательно несколько раз. Не тянет на три литра. При трех литрах были бы гораздо более сильные разрушения стен здания, а тут только обвес и окна все выдуло. Что за здание такое прочное, если это три литра были???
        Как минимум пару этажей должно было сдуть от 3000....
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 17:24
    Интересно а откуда пошла информация что это 3000???
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 17:32
      Ну,как всегда,некие 'военкоры"с "Русской весны".Там контингент специфический.По поводу и без разносят непроверенные слухи и домыслы.Как в песне Владимира Семеновича "О слухах"
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -2
        Сегодня, 17:33
        dmi.pris 1 hi, да"безумные старухи" были есть и будут.
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 17:39
        Fighter-Bomber высокопрофессиональный и адекватный блогер. Бывший лётчик. К его словам стоит прислушиваться.
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          Сегодня, 17:44
          Вот его коммент

          https://t.me/fighter_bomber/17113
    2. 955535 Звание
      955535
      +1
      Сегодня, 17:36
      Видео начало распространяться с ТГ - канала Fighterbomber, о чём говорит вотермарка на видео.
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 17:27
    Однако, утверждение, что на представленных кадрах именно ФАБ-3000, вызывает некоторые сомнения, поскольку мощность взрыва визуально в большей степени соответствует взрыву при применении ФАБ-1500.

    На эту тему дискуссировать не буду, не спец. Но где воронка, если это была бомба, тем более указанных мощностей ?
    P.S. И крышу сдуло, а вдруг дожди ?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:47
      Да и фиг с этой крышей.Главное что бы тех ,кто внутри вынесло.Через стены
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 17:29
    Ну во-первых, бомба промахнулась метров на 25...30, так что у здания снесло только торец, а во-вторых там не пахнет 3 т., и воронки, соответствующей такому весу тоже не видно, -скорее пятисотка рванула. А внутри здания если кто и не помер, скорее всего сильно контужен.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:31
      Peter1First hi, в том то и дело, поэтому то интересно кто первый запустил информацию что это была 3000-х тысячная?
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:29
    По хрюкову бы таких и побольше.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:30
    Засыпать бы всю Скакляндию такими ФАБами wink
  7. Petio Звание
    Petio
    +4
    Сегодня, 17:31
    Разници виизуальная между ФАБ-1500 и 3000 не очень большая. По взриву. Информация о бомбе с ФБ телеграм канала. И видео оттуда. Ето действително рекорд по планируюшим бомбам. Более тяжелие КАБ только амерские MOAB и МОР но они не планируюшие. Хотя если в задание прямо попали 2 ФАБ-500 резултат бил би лучше но психологически еффект от большого Калибра тоже недооценивать нельзя
  8. Petio Звание
    Petio
    +1
    Сегодня, 17:40
    Скорее всего с Су-34 бросали. Су-24 такую негде тащить. Между новинкой и видео у ФБ била разница несколько часов. И между ними он разместил хорошее фото Су-24М с учении в 2008г ничего общего с новинкой не имеющее
  9. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 17:41
    Все же лучше мощность поменьше, но чтоб была поточнее...
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Victal
      Все же лучше мощность поменьше, но чтоб была поточнее...

      Это противоречит военной доктрине.
  10. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 17:46
    Слабовато для трехтонки. Должно было быть все снесено до фундамента.
    Либо там калибр поменьше. Либо заряд не полностью сдетонировал.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 18:05
      Один болван ляпнул про 3000 и понеслась...
  11. DenVB Звание
    DenVB
    -1
    Сегодня, 18:07
    С такой точностью надо было ФАБ-9000 бросать - глядишь, удалось бы хоть полдома сложить.