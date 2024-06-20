Опубликованы кадры, как утверждается, первого применения ФАБ-3000 с УМПК в боевых условиях
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен, как утверждается, первый случай боевого применения трехтонной планирующей авиабомбы, оснащенной модулем коррекции.
На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как корректируемая авиабомба поражает трехэтажное здание в поселке Липцы Харьковской области, использовавшееся боевиками киевского режима в качестве пункта временной дислокации личного состава.
Несмотря на отсутствие прямого попадания авиабомбы в непосредственно в постройку, отклонение ФАБ составило не более десятка метров, что является более чем удовлетворительным результатом для боеприпасов этого типа. При этом радиус сплошного поражения ФАБ-3000 составляет 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности более 1200 метров. Как можно увидеть на кадрах, здание получило существенные повреждения, кроме того, в результате взрыва полностью разрушены несколько окрестных малоэтажных построек.
Заявлено, что сброс осуществлялся с борта Су-24.
Однако, утверждение, что на представленных кадрах именно ФАБ-3000, вызывает некоторые сомнения, поскольку мощность взрыва визуально в большей степени соответствует взрыву при применении ФАБ-1500.
Массовое применение ВС РФ корректируемых авиабомб приводит к значительным потерям боевиков киевского режима. Такие боеприпасы, как правило, применяются с расстояния в десятки километров от цели, что позволяет самолетам не заходить в зону действия ПВО противника.
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