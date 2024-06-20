В Латвии обязали всех граждан РФ младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку
Страны Балтии упорно продолжают проявлять русофобию, пытаясь любым доступным способом насолить нашей стране. Всеобъемлющая поддержка киевских властей, снос памятников советским воинам-освободителям, ввод санкций против РФ. Казалось бы, что еще могут придумать прибалтийские политики?
В то же время стало известно, что в Латвии обязали всех граждан РФ младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку. Соответствующий закон уже принят парламентом страны, пишет издание Delfi.
В случае отказа от соблюдения данного требования или несдачи экзамена проживающие на территории Латвии россияне могут быть депортированы.
Стоит отметить, что аналогичное правило уже вводилось ранее, но оно касалось исключительно тех граждан нашей страны, которые получили вид на жительство в Латвии на основании закона, вступившего в силу в 2003 году. Теперь же экзамен придется сдавать всем остальным россиянам, не достигших 75-летнего возраста, а это еще несколько тысяч человек.
В данном случае нет сомнений, что латвийские власти сделают все, чтобы вышеупомянутый экзамен не смогли сдать как можно больше наших сограждан.
Напомним, что ранее еще одна прибалтийская страна сделала очередной шаг в сторону эскалации с Россией. Так, посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что власти ее страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину.
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