В Латвии обязали всех граждан РФ младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку

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В Латвии обязали всех граждан РФ младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку

Страны Балтии упорно продолжают проявлять русофобию, пытаясь любым доступным способом насолить нашей стране. Всеобъемлющая поддержка киевских властей, снос памятников советским воинам-освободителям, ввод санкций против РФ. Казалось бы, что еще могут придумать прибалтийские политики?

В то же время стало известно, что в Латвии обязали всех граждан РФ младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку. Соответствующий закон уже принят парламентом страны, пишет издание Delfi.



В случае отказа от соблюдения данного требования или несдачи экзамена проживающие на территории Латвии россияне могут быть депортированы.

Стоит отметить, что аналогичное правило уже вводилось ранее, но оно касалось исключительно тех граждан нашей страны, которые получили вид на жительство в Латвии на основании закона, вступившего в силу в 2003 году. Теперь же экзамен придется сдавать всем остальным россиянам, не достигших 75-летнего возраста, а это еще несколько тысяч человек.

В данном случае нет сомнений, что латвийские власти сделают все, чтобы вышеупомянутый экзамен не смогли сдать как можно больше наших сограждан.

Напомним, что ранее еще одна прибалтийская страна сделала очередной шаг в сторону эскалации с Россией. Так, посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что власти ее страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину.
9 комментариев
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +5
    Сегодня, 17:40
    Почему всегда обращают внимание в СМИ уделяется внимание Прибалтики и Украины, что касается русскоговорящего населения. Почему столько внимания нет в Средней Азии и Кавказу или там живут другие руссие, русскоязычные, русскоговорящие?
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      +1
      Сегодня, 17:45
      Ну как же,старые русские территории,а скоро русский царь грядет.А тут такое непотребство..
      1. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 18:08
        Экзамен по анатомии:

        Прибалтика показывает на скелет, смущаясь:

        - Здесь был ... половой член.

        Профессор:

        - Не был, а бывал. Скелет - женский


        Метиски Хороши!
  2. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 17:50
    Китай и за меньшее вычеркнул этих прибалтов из списка торгующих с ним стран. А наши чиновники на всех местах будут до последнего делать вид, что ничего не видят и не слышат и делать ничего не будут в ответ.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:50
    В будущем б.при балтийские образования надо включить в состав Бурятии и местных туземцев в случае незнания русского заставить изучать бурятский.
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:55
    В своё время ,заходил в соседнюю Литву ,наверно год 2001 на ремонт траулера в Клайпеду,был поражён количеством советских военных пенсионеров.Там целы
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:02
      Там целый микрорарайон был заселён советскими военными отставниками.
  6. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 17:58
    Я гражданин РФ, живу в России. Меня это требование никак не касается. А если чулпашке под зад коленом дадут - ну, такая у нее жись поломатая.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:09
    А и правильно!
    Надо ещё чего-нибудь придумать, допустим мужиков замуж выдать.