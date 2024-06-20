У нас не только Харьковщина, тревожные сигналы есть из других областей

Это очень чувствительная тема, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что большинство этих материалов имеют степень ограниченной государственной тайны

Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе. Мероприятия коснутся нескольких регионов на севере страны – Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.Об этом сообщил в эфире одной из западных радиостанций заместитель председателя ВСК Михаил Цымбалюк, представляющий в Раде партию «Батькивщина».По его словам, предстоящая проверка вызвана выявленными фактами нарушений в ходе строительства укреплений в Харьковской области.- добавил депутат.По его словам, в обязанности комиссии войдет проверка такой информации и установка истинного положения вещей. При этом, отмечает Цымбалюк, следует учитывать и степень секретности тех данных, которые поступят в распоряжение проверяющих.- отметил парламентарий.Особая сложность будет заключаться в том, что цены на многие стройматериалы могут различаться в несколько раз.В текущем году Киев уже направил на строительство укреплений 38 миллиардов гривен, что составляет в российских рублях примерно 77,5 миллиарда.Ранее украинское правительство отказало в финансировании Николаевской и Ровенской областям. Высвобожденные средства были направлены на возведение фортификаций на Харьковщине.