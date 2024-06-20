Комиссия Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе

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Комиссия Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе

Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе. Мероприятия коснутся нескольких регионов на севере страны – Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.

Об этом сообщил в эфире одной из западных радиостанций заместитель председателя ВСК Михаил Цымбалюк, представляющий в Раде партию «Батькивщина».



По его словам, предстоящая проверка вызвана выявленными фактами нарушений в ходе строительства укреплений в Харьковской области.

У нас не только Харьковщина, тревожные сигналы есть из других областей

- добавил депутат.

По его словам, в обязанности комиссии войдет проверка такой информации и установка истинного положения вещей. При этом, отмечает Цымбалюк, следует учитывать и степень секретности тех данных, которые поступят в распоряжение проверяющих.

Это очень чувствительная тема, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что большинство этих материалов имеют степень ограниченной государственной тайны

- отметил парламентарий.

Особая сложность будет заключаться в том, что цены на многие стройматериалы могут различаться в несколько раз.

В текущем году Киев уже направил на строительство укреплений 38 миллиардов гривен, что составляет в российских рублях примерно 77,5 миллиарда.


Ранее украинское правительство отказало в финансировании Николаевской и Ровенской областям. Высвобожденные средства были направлены на возведение фортификаций на Харьковщине.
2 комментария
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:18
    Это очень чувствительная тема, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что большинство этих материалов имеют степень ограниченной государственной тайны

    - отметил парламентарий.
    Конечно тайна laughing Кто же свои наценки на стройматериалы станет документально фиксировать в своих отчётах не говоря про подставные фирмы fool
  2. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 17:35
    Приедет коммисия получит откат и уедет.