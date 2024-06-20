Комиссия Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе
Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной рады проведет проверку строительства фортификаций на украинско-белорусской границе. Мероприятия коснутся нескольких регионов на севере страны – Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.
Об этом сообщил в эфире одной из западных радиостанций заместитель председателя ВСК Михаил Цымбалюк, представляющий в Раде партию «Батькивщина».
По его словам, предстоящая проверка вызвана выявленными фактами нарушений в ходе строительства укреплений в Харьковской области.
- добавил депутат.
По его словам, в обязанности комиссии войдет проверка такой информации и установка истинного положения вещей. При этом, отмечает Цымбалюк, следует учитывать и степень секретности тех данных, которые поступят в распоряжение проверяющих.
- отметил парламентарий.
Особая сложность будет заключаться в том, что цены на многие стройматериалы могут различаться в несколько раз.
В текущем году Киев уже направил на строительство укреплений 38 миллиардов гривен, что составляет в российских рублях примерно 77,5 миллиарда.
Ранее украинское правительство отказало в финансировании Николаевской и Ровенской областям. Высвобожденные средства были направлены на возведение фортификаций на Харьковщине.
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