Главы МИД Армении и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам ЕС

5
Главы МИД Армении и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам ЕС

В ходе визита в Литву главы МИД Армении Арарата Мирзояна был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам, касающимся Европейского Союза. Об этом Мирзоян сообщил на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Армянский министр отметил, что подписание меморандума продемонстрировало насколько важно Ереван и Вильнюс относятся как к двустороннему партнерству, так и сотрудничеству в формате Армения-ЕС.



Между нашими странами существует крепкая дружба и сотрудничество, основанное на солидарности, общих ценностях и целях обеспечения устойчивого развития и благополучия наших граждан

- заявил Мирзоян.

По словам министра, в ходе его визита в Литву стороны подтвердили приверженность углублению двусторонних отношений в таких сферах, как информационные технологии, энергетика, туризм, культура и образование.

Глава МИД Армении выразил благодарность своему литовскому коллеге за помощь, оказанную его стране во время майского наводнения.

Стоит добавить, что нынешнее руководство Армении во главе с премьером Николом Пашиняном проводит политику сближения с Соединёнными Штатами и Европой, одновременно отдаляясь от сотрудничества с Россией и ОДКБ.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:35
    Они нашли друг друга.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Ропот 55
      Они нашли друг друга.

      На словах и не более того. Если Армению примут в Еврозону я своё имя поменяю. Максимальный статуст это "Форпост"
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:42
    Глава МИД Армении выразил благодарность своему литовскому коллеге за помощь, оказанную его стране во время майского наводнения.

    Что-то я не слышал, чтобы армянские власти благодарили Россию за восстановление смытой наводнением железной дороги Армения-Грузия
  3. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -3
    Сегодня, 17:43
    Россия уже потеряла считай Армению. Отдала Грузию, Украину Европейцам. Азейрбаджан Турции. Среднюю Азиюю считай практически отдала Китаю. Что приобрела-о. Что осталось-Белоруссия.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:56
    Два великий держав договорились вопросы ЕСы порешать. Все, старшие члены в ухе утопли.))