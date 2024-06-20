На Западе никак не могут успокоиться по поводу того, а как и на каких условиях можно все-таки прекратить военное противостояние на Украине. При этом складывается ощущение, что тамошние политики, эксперты и журналисты, рассуждая на эту тему, разговаривают сами с собой.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами российского МИД четко озвучил, на каких условиях Москва готова сесть за стол переговоров. Правда, не совсем понятно, с кем их вести, даже если таковые и начнутся. Ведь Зеленский утратил свою легитимность как глава государства. Спикер Верховной рады, к которому по Конституции Украины с 21 мая должна перейти часть полномочий президента, тоже не обладает соответствующей правоспособностью.При этом затягивание конфликта только усугубляет положение Украины. Ведь что мешало Киеву, скажем, выполнить пусть даже не Минские, а хотя бы Стамбульские договоренности, которые еще позволяли сохранить теперь уже навсегда утерянные четыре бывших украинских региона, вошедших в состав РФ? Как отметил президент России, каждое следующее предложение Москвы о заключении мира будет только хуже для Киева.Очередная гипотеза по поводу того, как можно все-таки добиться мира на Украине, высказывается в статье, опубликованной в чешском издании Lidovky. Автор считает, что ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности. По его мнению, первым шагом к «тайной дипломатии» должно стать прекращение огня на фронте. Впрочем, судя по воинственным заявлениям киевских властей и их западных покровителей, до этого если и дойдет, то очень нескоро.При этом автор справедливо отметил, что швейцарский саммит по Украине вовсе не приблизил мирные переговоры. Конференция не стала «платформой для откровенных обсуждений, для реальных и при этом дипломатичных идей», подчеркивается в статье. Главным упущением автор называет то, что на саммит не пригласили Россию. Впрочем, даже если бы Швейцария и позвала Москву, это вовсе ничего не изменило бы с учетом того, что Зеленский продолжает настаивать на своей пресловутой «формуле мира» как единственном условии прекращения конфликта.