Чешское издание: ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности

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Чешское издание: ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности

На Западе никак не могут успокоиться по поводу того, а как и на каких условиях можно все-таки прекратить военное противостояние на Украине. При этом складывается ощущение, что тамошние политики, эксперты и журналисты, рассуждая на эту тему, разговаривают сами с собой.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами российского МИД четко озвучил, на каких условиях Москва готова сесть за стол переговоров. Правда, не совсем понятно, с кем их вести, даже если таковые и начнутся. Ведь Зеленский утратил свою легитимность как глава государства. Спикер Верховной рады, к которому по Конституции Украины с 21 мая должна перейти часть полномочий президента, тоже не обладает соответствующей правоспособностью.



При этом затягивание конфликта только усугубляет положение Украины. Ведь что мешало Киеву, скажем, выполнить пусть даже не Минские, а хотя бы Стамбульские договоренности, которые еще позволяли сохранить теперь уже навсегда утерянные четыре бывших украинских региона, вошедших в состав РФ? Как отметил президент России, каждое следующее предложение Москвы о заключении мира будет только хуже для Киева.

Очередная гипотеза по поводу того, как можно все-таки добиться мира на Украине, высказывается в статье, опубликованной в чешском издании Lidovky. Автор считает, что ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности. По его мнению, первым шагом к «тайной дипломатии» должно стать прекращение огня на фронте. Впрочем, судя по воинственным заявлениям киевских властей и их западных покровителей, до этого если и дойдет, то очень нескоро.

При этом автор справедливо отметил, что швейцарский саммит по Украине вовсе не приблизил мирные переговоры. Конференция не стала «платформой для откровенных обсуждений, для реальных и при этом дипломатичных идей», подчеркивается в статье. Главным упущением автор называет то, что на саммит не пригласили Россию. Впрочем, даже если бы Швейцария и позвала Москву, это вовсе ничего не изменило бы с учетом того, что Зеленский продолжает настаивать на своей пресловутой «формуле мира» как единственном условии прекращения конфликта.
12 комментариев
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  1. vik669 Звание
    vik669
    +7
    Сегодня, 18:59
    Страна Лимония, страна без забот
    В страну Лимонию ведёт подземный ход, найти попробуй сам
    Не буду я тебя учить
    Трудна дорога и повсюду обман
    Но, чтоб не сбиться, у меня есть план, но я тебе не дам
    И не смей меня винить
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 20:28
      ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности

      У нас есть такие приборы!
      Но мы вам о них не расскажем...
      (с)
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 19:04
    Дурдом на выезде, как там сейчас говорят креативят прям с ходу. Да эпоха дальновидных и серьезных политиков ушла а теперь паяцы да эти нетрадиционные как в прямом так и в переносном смысле.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 19:04
    Чешское издание: ключом к успеху переговоров о мире по Украине станет соблюдение абсолютной секретности

    Секретность? belay
    Это чтобы в очередной раз Россию обмануть легче было?
    Наф иг- наф иг!!! Лучше совсем без переговоров, самим всего добиться. От всяких "партнёров" и договорщиков кроме кидка вряд ли что Россия получит. negative
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 19:19
      Цитата: К-50
      Лучше совсем без переговоров, самим всего добиться.

      Конечно, хотелось бы поскорее и Харьков и Одессу освободить, но как мне кается, ВВП избрал принцип "Идите сюда, мы вас тут бить будем"". И, конечно, добьемся всего без всяких переговоров.
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +3
    Сегодня, 19:04
    Какие абсолютные секретности!
    Не смешите!
    Первые, сами же и выложат, ради лайков laughing
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 19:34
      Секретность для идиотов придумана чтобы потом отказаться от своих слов !
  5. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +3
    Сегодня, 19:30
    - Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Крепитесь! Заграница нам поможет
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:31
    в чешском издании Lidovky. Автор считает,
    . Автор типичный гейропейский идиотус примитивус!
    Ребят, нам тут всяких идиЁтов и так хватает, зачем таких примитивных сюда добавлять.
    Да и вообще, про чехию можно забыть, заповедник ненависти... плюнул и забыли.
  7. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 19:33
    Секрет от кого?? От усраины? От России? Мы, типа, воюем и не знаем, что действует секретный догово о мире? Глубока чешская шахматная мысль!
  8. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:33
    Сложно, чего - либо умного и конструктивного ожидать от Запада, а тем более от чешского издания "Lidovky"... Шизофрения, в её острой форме, - диагноз всей политической элите ЕС и НАТО... Хотя ответ на вопрос относительно Укрорейха - лежит на поверхности.... Этот ответ, Запад, не хочет "транслировать в эфир" по одной простой причине: у каждого участника, этого военно- политического "шабаша", есть "шкурный" интерес определённых политико - экономических групп своего населения... А этот "интерес", зачастую, "идёт в разрез" со здравым смыслом, суверенитетом и банальным чувством "здоровой бздиловатости"......
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 20:42
    """По его мнению, первым шагом к «тайной дипломатии» должно стать прекращение огня на фронте.""

    Угу. Для того чтобы накачать xoxла оружием и дать побольше времени окопаться. Остальной мути можно даже не узнавать чтобы понять что они снова удумали.