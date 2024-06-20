Немецкий оборонный концерн объявил о рекордном заказе на поставку 155-мм боеприпасов

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Немецкий оборонный концерн объявил о рекордном заказе на поставку 155-мм боеприпасов

Оборонные компании практически по всему миру в последнее время переживают настоящий бум заказов, которого не было со времен окончания холодной войны. Страны Запада крепко истощили свои арсеналы, оказывая поддержку Украине, плюс многие государства увеличивают военные бюджеты. Причем в особом дефиците производство боеприпасов, наладить поставку снарядов для нужд ВСУ в нужном объеме не могут даже все вместе взятые натовские союзники Киева.

Львиная доля заказов, а значит, и денег, достается традиционно американским корпорациям ВПК. Хотя не сильно страдает и Южная Корея, продукцию военного назначения которой предпочитают покупать восточноевропейские страны НАТО. Кое-что достается и европейцам.



Один из крупнейших производителей вооружений и военной техники в Европе, немецкий концерн Rheinmetall AG, сообщил, что заключил крупнейший в истории существования предприятия контракт на производство и поставку 155-мм боеприпасов. Общая сумма сделки составляет около 8,5 миллиардов евро, заказчиком выступает Министерство обороны Германии. Частично сделку оплатят Нидерланды, Эстония и Дания. Часть снарядов пойдет на нужды ВСУ, остальные пополнят запасы немецкой армии.

Дюссельдорфский технологический концерн Rheinmetall получил от немецкой армии рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто. Контракт был подписан Аннетт Ленигк-Эмден, президентом Федерального ведомства по оборудованию, информационным технологиям и использованию Вооруженных сил Германии (BAAINBw), и представителями Rheinmetall в Кобленце 20 июня 2024 года в штаб-квартире ведомства

— говорится в сообщении концерна на сайте Rheinmetall.

При этом следует учитывать, что нехватка производственных мощностей, подготовленного персонала, а главное, сырья и комплектующих на фоне высокого спроса сильно подняли цену производства боеприпасов. Еще осенью прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило, что концерн Rheinmetall после начала военного конфликта на Украине поднял цену на снаряды натовского калибра в полтора раза.

Если еще в 2021 году стандартный боеприпас калибра 155-мм, производимый немецким предприятием, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу. Таким образом несложно подсчитать, что по новым ценам в рамках нового заказа Rheinmetall должен будет произвести 2,3 миллиона снарядов. Ожидается, что первая партия боеприпасов будет поставлена бундесверу в начале следующего года.
16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 18:52
    Ожидается, что первая партия боеприпасов будет поставлена бундесверу в начале следующего года.

    А смежники не подведут? Энергоёмкое производство-то... Хватит "зелёной энергии"?
    1. dauria Звание
      dauria
      +4
      Сегодня, 19:16
      А Россия на что ? Будет газ - будет и электричество .
  2. Комментарий был удален.
  3. Попандос Звание
    Попандос
    +2
    Сегодня, 19:06

    Оборонные компании практически по всему миру в последнее время переживают настоящий бум заказов

    Как говорится - ищите кому выгодно
  4. Stoler Звание
    Stoler
    +8
    Сегодня, 19:07
    И все это прекрасно и без проблем доставится в зону СВО. По железной дороге,на судах в в Одессу, авто транспортом и транспортной авиацией am
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 20:02
      Неизвестно как долго будут производить эти 2 миллиона снарядов. Плюс всу достанется часть. Я полагаю не более 20%. То есть эти 400 тысяч снарядов будут производить минимум два года. Конечно же это плохо для нас. Но окраину это не спасёт. Да и большую часть снарядов всё одно наши вынесут. Может я для самоуспокоения это пишу winked но не критично
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -4
    Сегодня, 19:08
    Рекордной....по цене.
  6. km-21 Звание
    km-21
    +6
    Сегодня, 19:13
    Не так давно кто-то решил не торопиться с освобождением украинской территории чтобы избежать больших потерь. Постепенно дождались и беспилотников, и авиацию, и снарядное изобилие у противника.
    И каким же образом все это поможет сократить наши потери?
    1. SoboL Звание
      SoboL
      -1
      Сегодня, 21:03
      Цитата: km-21
      Не так давно кто-то решил не торопиться с освобождением украинской территории чтобы избежать больших потерь. Постепенно дождались и беспилотников, и авиацию, и снарядное изобилие у противника.
      И каким же образом все это поможет сократить наши потери?

      А кто "не так давно" решил не торопиться? На сколько я помню, ни-кто из руководства РФ дат не обозначал. Фуфло про "киев за три дня" вещал какой-то генералишко(или полковничишко) амерский. Ежели какие-то неумные люди эту тему подхватили, то это их проблемы.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 19:15
    Дюссельдорфский технологический концерн Rheinmetall получил от немецкой армии рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто.
    Нельзя сказать определённо, однако в Германии помимо производителя кто-то собрался крупно заработать на разнице стоимости брутто/нетто. Классика "жанра" заработок на армейских поставках, примерно как Урсула Фон Дер Ляйен на поставках прививок для населения стран ЕС.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 19:26
      Будут, как в крылышки воду закачивают... палеты наверно оббивать свинцом laughing
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 19:51
        Будут, как в крылышки воду закачивают... палеты наверно оббивать свинцом laughing
        Однако предприимчевость laughing Лишь бы весы не были еврейскими laughing
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 19:35
    Эх, вот если б можно было на 5 лярдов баксов - половину от указанной суммы - накупить ланцетов, то эти снаряды просто некуда было бы везти и некому заряжать. Но мы не такие
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 20:05
      В этом году будет достаточно дронов всех типов, включая ланцеты. Тем более для ланцетов целей все меньше
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:09
        В день всего по несколько штук попадают в кадр, либо их делают штук по 10-20 в день, либо они попадают мимо цели. Склоняюсь к тому, что производят их мало. А у врагов артиллерия все не смолкает
  9. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 19:58
    Оборонные компании практически по всему миру в последнее время переживают настоящий бум заказов, которого не было со времен окончания холодной войны.

    Новая гонка вооружений только раскручивается. То ли еще будет.
  10. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 21:19
    Если еще в 2021 году стандартный боеприпас калибра 155-мм, производимый немецким предприятием, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу. Таким образом несложно подсчитать, что по новым ценам в рамках нового заказа Rheinmetall должен будет произвести 2,3 миллиона снарядов.


    Минобороны США в 2024 г. закупает 155-мм ОФ снаряды М795 по 1470 $ (годом ранее снаряд меньше 900 $ стоил). Думаю, что при таком огромном объеме и (вероятно) большом сроке контракта, цена снаряда производства Рейнметалл снизится до менее 2 тыс. евро и может быть закуплено 4-5 млн. снарядов.