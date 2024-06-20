Немецкий оборонный концерн объявил о рекордном заказе на поставку 155-мм боеприпасов
Оборонные компании практически по всему миру в последнее время переживают настоящий бум заказов, которого не было со времен окончания холодной войны. Страны Запада крепко истощили свои арсеналы, оказывая поддержку Украине, плюс многие государства увеличивают военные бюджеты. Причем в особом дефиците производство боеприпасов, наладить поставку снарядов для нужд ВСУ в нужном объеме не могут даже все вместе взятые натовские союзники Киева.
Львиная доля заказов, а значит, и денег, достается традиционно американским корпорациям ВПК. Хотя не сильно страдает и Южная Корея, продукцию военного назначения которой предпочитают покупать восточноевропейские страны НАТО. Кое-что достается и европейцам.
Один из крупнейших производителей вооружений и военной техники в Европе, немецкий концерн Rheinmetall AG, сообщил, что заключил крупнейший в истории существования предприятия контракт на производство и поставку 155-мм боеприпасов. Общая сумма сделки составляет около 8,5 миллиардов евро, заказчиком выступает Министерство обороны Германии. Частично сделку оплатят Нидерланды, Эстония и Дания. Часть снарядов пойдет на нужды ВСУ, остальные пополнят запасы немецкой армии.
— говорится в сообщении концерна на сайте Rheinmetall.
При этом следует учитывать, что нехватка производственных мощностей, подготовленного персонала, а главное, сырья и комплектующих на фоне высокого спроса сильно подняли цену производства боеприпасов. Еще осенью прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило, что концерн Rheinmetall после начала военного конфликта на Украине поднял цену на снаряды натовского калибра в полтора раза.
Если еще в 2021 году стандартный боеприпас калибра 155-мм, производимый немецким предприятием, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу. Таким образом несложно подсчитать, что по новым ценам в рамках нового заказа Rheinmetall должен будет произвести 2,3 миллиона снарядов. Ожидается, что первая партия боеприпасов будет поставлена бундесверу в начале следующего года.
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