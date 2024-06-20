Польская компания представила первый спутник пространственной радиолокационной съемки

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Польская компания представила первый спутник пространственной радиолокационной съемки

Eycore, польская компания из космической отрасли, представила первый польский спутник для пространственной радиолокационной съемки SAR. Спутник будет запущен на орбиту в первом квартале 2025 года. Спутник оснащен польским радиолокационным оборудованием и спутниковой платформой европейского производителя. Он будет доставлен на орбиту благодаря SpaceX.

Второй и последующие спутники будут 100% польским решением,. По крайней мере, так утверждается в самой Польше.



Поисково-спасательное оборудование предоставит компания Eycore, остальное — польская компания Creotech Instruments. Обе фирмы подписали соглашение о сотрудничестве для работы над повышением разрешения и эффективности производимого ими оборудования.

Следует отметить, что это частное предприятие, независимое от деятельности Минобороны и армии, которые ведут отдельную деятельность по приобретению спутников для Польши. Это должен обеспечить подписанный с Францией контракт на поставку двух спутников наблюдения с приемной станцией в Польше (вероятно, речь идёт о станции в районе польского Редзиково, где находится американский радар ПРО. Как сообщила французская сторона, это спутники S950, производство которых сейчас ведётся на заводе Airbus в Тулузе.