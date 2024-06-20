Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ноябре выйдет в море после глубокой модернизации

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ноябре выйдет в море после глубокой модернизации

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М, который в настоящее время проходит завершающий этап глубокой модернизации на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), уже в ноябре текущего года выйдет в море для проведения испытаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора корпорации Андрея Пучкова, сроки и порядок проведения испытаний определены согласно генеральному графику ремонта корабля. Первый выход "Адмирала Нахимова" в море для проведения испытаний планируется после полного завершения всего комплекса швартовных испытаний. В настоящее время работы по модернизации выполняются с полным соблюдением установленных генеральным графиком сроков.



Пучков также отметил, что на атомном крейсере будет осуществлена полная замена устаревших систем и комплексов на современные образцы, соответствующие облику военного корабля четвертого поколения и флагмана флота.

Крейсер "Адмирал Нахимов" формально находился в ремонте с 1999 года, однако работы по модернизации были начаты лишь в 2013 году. Предполагается, что в процессе глубокой модернизации атомный крейсер, помимо прочего, будет оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом, который позволит кораблю нести ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Изначально "Адмирал Нахимов" являлся носителем противокорабельных ракет П-700 "Гранит". "Адмирал Нахимов" вступил в строй ВМФ СССР в декабре 1988 года и до 1992 года носил название "Калинин".
20 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 21:04
    Только в эту "Черную лужу" его не пускайте... Против морских БЭКов Калибры, Ониксы и Цирконы бессильны... Да и воевать в этой луже не с кем... Пусть уж лучше в составе Северного флота службу несёт...
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +2
      Сегодня, 21:07
      А что и ему там делать? Одноклассник Пётр на КСФ службу несёт. А там уже как решат. Или ему на замену, или на ТОФ
    2. Havoc Звание
      Havoc
      0
      Сегодня, 21:11
      Цитата: Lev_Russia
      Только в эту "Черную лужу" его не пускайте... Против морских БЭКов Калибры, Ониксы и Цирконы бессильны... Да и воевать в этой луже не с кем... Пусть уж лучше в составе Северного флота службу несёт...

      Ну во первых его не пропустят через Босфор он атомный, а во вторых эпоха больших кораблей закончилась ещё во Вторую мировую, как пример немецкие линкоры, а в настоящие время с развитием гипер звука и подавно.Если только в мирное время для демонстрации флага.
      1. Митрич73 Звание
        Митрич73
        +1
        Сегодня, 21:15
        А причем здесь Босфор? Переход на ТОФ возможен через Севморпуть или вокруг Африки.
        1. Havoc Звание
          Havoc
          +1
          Сегодня, 21:20
          Цитата: Митрич73
          А причем здесь Босфор? Переход на ТОФ возможен через Севморпуть или вокруг Африки.

          Вы внимательно читаете, или лишь бы отписаться, "Чёрная лужа " это наверное всё таки Чёрное море, а туда такому гиганту без Босфора никак.
    3. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 21:20
      Лев руссиа, учите матчасть. Проход в ЧМ атомных кораблей не предусмотрен в принципе. Когда изучите матчасть, пишите на ВО. А лучше не пишите вообще. Дилетантов и тут хватает…
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:34
        Вот только у Вас (глагол андрей) не спросил как и что мне делать... Вот хамов тут точно и кроме вас реально хватает... Так что брысь из моих комментариев!!! fool
  2. 955535 Звание
    955535
    +1
    Сегодня, 21:07
    А мужики - то не знают (с).
    Есть мнение, пойдёт, но сильно позже.
    1. mark1 Звание
      mark1
      0
      Сегодня, 21:14
      Цитата: 955535
      Есть мнение

      И, что любопытно, это мнение озвучивает тот же ТАСС (ссылка на него )
      1. 955535 Звание
        955535
        0
        Сегодня, 21:15
        Я его (корабль) вижу сильно чаще, чем ТАСС.
        1. mark1 Звание
          mark1
          0
          Сегодня, 21:18
          Так и ТАСС ссылается на не названный источник (не вы?)))
          1. 955535 Звание
            955535
            0
            Сегодня, 21:19
            Ни в коем случае.
            Ошибаться можно, врать нельзя (с)
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 21:09
    Модернизация мощная. Но очень дорогая. Не факт, что Петр будет модернизирован так же.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 21:22
      Такая же модернизация Петра обойдется уже дешевле.( Если не обнаглеет "коррупционная составляющая ")
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 21:13
    A l'instant sur Cnew's chaîne Française ...les couleurs qui ressemblent beaucoup à un drapeau Russe ! :-)
    Cela change du jaune bleu des autres chaînes !

    На данный момент на французском канале Cnew ... цвета, которые очень похожи на российский флаг ! :-)
    Это отличается от желто-синего цвета других каналов !
  5. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    -1
    Сегодня, 21:16
    да, он был бы очень хорош в паре с атомным авианосцем , а так без авиазонтика да еще с нашей морской авиацией лучше далеко от родного берега не ходить и тут вопрос а для чего тогда атомная ЭУ
  6. Звездочет Звание
    Звездочет
    0
    Сегодня, 21:17
    Чтобы он вышел, надо, наверное, подходной канал углублять и уж точно дождаться сизигийного прилива.
  7. belost79 Звание
    belost79
    -2
    Сегодня, 21:17
    В Пентагоне высшие чины пьют столетнее шампанское, когда читают новости, как русские тратят миллиарды на эти советские динозавры. В случае войны эти Нахимовы и Кузнецовы будут героически оборонять пирсы, у которых стоят. В море их никто не пошлет, во избежании конфуза "а-ля Москва". А на корветы и фрегаты денег не останется...
  8. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 21:32
    Цитата: Havoc
    Если только в мирное время для демонстрации флага.

    Не только. А адмиралам на чем плавать? Помню сюжет из фильма про командующего Северным флотом Попова, как он прибыл на тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и после доклада командира корабля пошел проверять ...гальюны. Ну а через месяц он с мостика крейсера "руководил" спасением "Курска"...допроверялся
  9. Комментарий был удален.
  10. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 21:42
    Учитывая последние визитыВВП прямая дорога на Тихий океан и в Индийский. Может, даже через Средиземное море.