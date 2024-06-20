Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ноябре выйдет в море после глубокой модернизации
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М, который в настоящее время проходит завершающий этап глубокой модернизации на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), уже в ноябре текущего года выйдет в море для проведения испытаний.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора корпорации Андрея Пучкова, сроки и порядок проведения испытаний определены согласно генеральному графику ремонта корабля. Первый выход "Адмирала Нахимова" в море для проведения испытаний планируется после полного завершения всего комплекса швартовных испытаний. В настоящее время работы по модернизации выполняются с полным соблюдением установленных генеральным графиком сроков.
Пучков также отметил, что на атомном крейсере будет осуществлена полная замена устаревших систем и комплексов на современные образцы, соответствующие облику военного корабля четвертого поколения и флагмана флота.
Крейсер "Адмирал Нахимов" формально находился в ремонте с 1999 года, однако работы по модернизации были начаты лишь в 2013 году. Предполагается, что в процессе глубокой модернизации атомный крейсер, помимо прочего, будет оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом, который позволит кораблю нести ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Изначально "Адмирал Нахимов" являлся носителем противокорабельных ракет П-700 "Гранит". "Адмирал Нахимов" вступил в строй ВМФ СССР в декабре 1988 года и до 1992 года носил название "Калинин".
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