Президент России: необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет
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Перед отбытием из Ханоя в Москву президент России дал пресс-конференцию для российских журналистов так называемого кремлёвского пула. Многие вопросы касались спецоперации на Украине. Один из них был сопряжён с недавним визитом Владимира Путина в Пхеньян и с подписанием с КНДР соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Напомним, что на основании этого договора наши страны обязались оказывать друг другу военную помощь, если в отношении одной из стран будет совершена внешняя агрессия. Вопрос состоял в том, появятся ли на этом основании северокорейские военнослужащие в зоне СВО?
По словам Владимира Путина, необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет.
При это Владимиру Путин был задан и уточняющий вопрос: считать ли агрессией внешних стран (блока НАТО) применение по Белгороду и другим территориям России, признаваемым таковыми и зарубежными странами, поставленного Украине оружия иностранного производства.
Президент России:
На самом деле, это очень близко к этому. Мы изучаем этот вопрос.
Изучение в данном случае укладывается в концепцию оказания России со стороны КНДР упомянутой военно-технической помощи.
Напомним, что во время визита российского лидера в Пхеньян Ким Чен Ын прямо заявил о том, что Россия противостоит агрессии всего блока НАТО.
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