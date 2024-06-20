Президент России: необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет

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Президент России: необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет

Перед отбытием из Ханоя в Москву президент России дал пресс-конференцию для российских журналистов так называемого кремлёвского пула. Многие вопросы касались спецоперации на Украине. Один из них был сопряжён с недавним визитом Владимира Путина в Пхеньян и с подписанием с КНДР соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Напомним, что на основании этого договора наши страны обязались оказывать друг другу военную помощь, если в отношении одной из стран будет совершена внешняя агрессия. Вопрос состоял в том, появятся ли на этом основании северокорейские военнослужащие в зоне СВО?

По словам Владимира Путина, необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет.



При это Владимиру Путин был задан и уточняющий вопрос: считать ли агрессией внешних стран (блока НАТО) применение по Белгороду и другим территориям России, признаваемым таковыми и зарубежными странами, поставленного Украине оружия иностранного производства.

Президент России:

На самом деле, это очень близко к этому. Мы изучаем этот вопрос.

Изучение в данном случае укладывается в концепцию оказания России со стороны КНДР упомянутой военно-технической помощи.

Напомним, что во время визита российского лидера в Пхеньян Ким Чен Ын прямо заявил о том, что Россия противостоит агрессии всего блока НАТО.
55 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +2
    Сегодня, 19:41
    А сколько будет изучаться вопрос по Белгороду и другим территориям?!
    Ну вот, а то некоторые патриоты разметались о корейском спецназе. Нет уж самим все сами, своими руками надо делать победу.
    1. ettore Звание
      ettore
      +4
      Сегодня, 19:55
      Цитата: rasl_iz_pitera
      А сколько будет изучаться вопрос по Белгороду и другим территориям?!

      Н-да. Путин ответил прямо как пресс секретари в США на брифингах.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +12
      Сегодня, 20:00
      Ну вот, а то некоторые патриоты разметались о корейском спецназе.

      Какой на хрен корейский спецназ...??? Ввести на Украину корейские войска официально, это то же самое что самим пригласить туда войска НАТО...??? А вот корейским плотникам, каменщикам и. т. д. можно приехать и оказать помощь в восстановлении Донбасса... Можно даже со своим "шанцевым инструментом"... Мы в Корее и во Вьетнаме так им и помогали...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 21:04
        Было бы неплохо из КНДР пригласить кого покрупнее. Это ведь там изобрели схему - украсть деньги у западных банков и вложить их в ракетную программу. Нам вот такие спецы нужны, а то у нас есть только мастера разворовывания военных программ и вывода средств в западные банки.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:06
          У Кима не наворуешь... Там быстро баку снесут... Так что очень даже хорошее предложение... А почему бы и нет...??? hi
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 21:21
        Корейский спецназ может взять отпуск на службе для участия в Армейских Играх -2024 на Украине. Французский иностранный легион участвует же в олимпийском перемирии? Так что никто не может помешать северокорейским туристам поучаствовать в сафари по отстрелу украинской нацистской свинины. am good
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +13
      Сегодня, 20:02
      "Нет уж самим все.."
      Да, тяжело быть... слишком простым.
      Неужели не понятно, что не только Путин, но никто не скажет обратное.
      Даже если появится в зоне СВО 100 тыс. " корейских народных добровольцев". И войну не объявляют стороны конфликта потому, что это им невыгодно. И Сталин в свое время строго- настрого запрещал залетать дальше "аллеи МиГов" и отрицал официально известное всем наше участие в войне на Корейском полуострове.
      Про такие вещи не болтают на пресс- конференциях. Военное сотрудничество любит тишину, это, вишь ли, секрет. yes Даже истинные ТТХ вооружения, особенно нового, ни один "умник" не будет публиковать в прессе.
      У нас же часто делапуты копья ломают про дальность и точность и пр. Пример болтовни не до конца осведомлённый людей это выступления на форуме и ТВ израильских товарищей, Прохфессора, Я. Кедми и т.д., где они учили "как надо".
      Где они сейчас? wink
      А через КНДР можно получать из нее самой и Китая тихо, без шума и пыли и необходимые нам материальные средства и тех же добровольцев.
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        -5
        Сегодня, 20:30
        В общем-то, - согласен с Вами... А теперь смотрим на карту мира, - и обалдеваем!
        Северная Корея, - трудно найти ниже( южнее) Владивостока( треть от площади Израиля... И, мы ( многие, в том числе Соловьёв, )уповаем на помощь Кореи? Неее, -вопрос единения супротив Запада понятен... / у них ещё поучиться стоит! /. А вот вопрос Помощи с б/п, вооружениями, - сильно огорчает в плане наших возможностей... О чем я, - да так, - кефир уже 118 рублей за литр...
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          +3
          Сегодня, 20:34
          Неё, - стабильность есть! З/п уже лет десять стабильна.
          Пенсия МО с 1999 года до сих пор не возвращена, не индексирована в полном объёме.... А так, - всё хорошо, - Запад загнивает, доллар рушится... Всё стабильно...
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          -1
          Сегодня, 21:10
          Эй, минусатор! С чем конкретно не согластны?
          С тем, что Вас задёшево продают под патриотические лозунги? Так я тоже против этого! И, самое печальное, - это что-то изменит?
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 21:26
            Цитата: A.A.G.
            Эй, минусатор! С чем конкретно не согластны?

            С дерьмищем, что вы на вентилятор накидываете.
            Тема не о пенсиях и кефире, а о взаимоотношениях С.Кореи и России в части привлечения ВС КНДР к украинскому конфликту. Иными словами - "Флудить изволите, за что минусы и получаете".
            По теме есть что сказать? winked
            1. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              0
              Сегодня, 21:39
              По теме: т. е. "вторая" армия мира не может решить задачи локального характера( а подобных, - ой ещё сколько предстоит!)...
              А кефир уже многим пенсам недоступен!
              Такой ответ сгодится? hi
        3. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 21:26
          Типа Северная Корея всего лишь одна треть от территории Израиля? fool
          Вы хотя бы Википедию откройте и сравните размеры этих стран. yes
        4. sdivt Звание
          sdivt
          0
          Сегодня, 21:38
          Цитата: A.A.G.
          Северная Корея, - трудно найти ниже( южнее) Владивостока( треть от площади Израиля...

          Площадь, занимаемая КНДР - 120 540 км²
          Площадь, занимаемая Израилем - 22 145 км²

          Как там у М.Булгакова?
          "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"


          p.s.
          и с кефиром, кстати))
        5. Havoc Звание
          Havoc
          0
          Сегодня, 21:42
          Цитата: A.A.G.
          В общем-то, - согласен с Вами... А теперь смотрим на карту мира, - и обалдеваем!
          Северная Корея, - трудно найти ниже( южнее) Владивостока( треть от площади Израиля... И, мы ( многие, в том числе Соловьёв, )уповаем на помощь Кореи? Неее, -вопрос единения супротив Запада понятен... / у них ещё поучиться стоит! /. А вот вопрос Помощи с б/п, вооружениями, - сильно огорчает в плане наших возможностей... О чем я, - да так, - кефир уже 118 рублей за литр...

          географ площадь КНДР - 120540 кв. км, площадь Израиля - 22540 кв. км это почти в пять с половиной раз больше. Это что сейчас так географию преподают.
  2. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 19:42
    С одной стороны и правильно. Это как бы наше внутрисемейное дело.... А с другой стороны жаль. 200-300 000 северокорейских добровольцев значительно ускорили бы готовность незалежной к переговорам. Если бы конечно не втащили в войну всю "демократическую Эвропу"...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:43
    У нас не война... СВО.
    Что ещё стоит обсуждать, объяснять?
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +4
      Сегодня, 20:44
      Не знаю, какую долю иронии Вы вложили в свой комментарий... Думается, жители Белгорода, Брянской и других областей РФ имеют несколько иное мнение...
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +11
    Сегодня, 19:47
    "... необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет".
    А про войска никто и не говорит. Добровольцы и неравнодушные люди, ЧВК - какие проблемы?
    Или у нас своих парней девать некуда и на рынке труда перебор желающих?
    Или о наших потерях Путину не докладывают?
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      +7
      Сегодня, 20:01
      О чем вы говорите? Он не любит негативную информацию и живет в придуманном себе мире - приехав в Якутию,заявил что большинство жителей России получают в год зарплату в 2,4 миллиона рублей,т.е 200.000 рублей в месяц! Значит и потери,как он говорил - 5 к 1. Как и зарплата у большинства жителей России в 200.000 руб.в месяц! Жаль, что не уточнил где - я бы туда поехал!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 20:19
      Ему бодро докладывт,что каждый день в военаоматы приходит тясяча с гаком на контракт.Все,не надо расстраивать дедушку.
    3. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +4
      Сегодня, 20:51
      Та Вы шо?!
      Мы же "перемалываем" !
      В ведущих СМИ до сих пор стрельба НУРСами с СУ-25 с кадрирования, -верх военного искусства! ( насколько низко оценивают уровень развития электората)...
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        +1
        Сегодня, 21:01
        ... кабрирования... [quote][/quote]
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 19:51
    Долг платежём красен. в 1950-53 мы очень сильно помогали капитану Красной Армии тов. Ким Ир Сену по всем вопросам включая военный.И чем корейские советники в количестве 200000 хуже французских или, не приведи Господи, эстонских? Верховный не зря так уклончиво про агрессию ответил.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +4
      Сегодня, 20:45
      Цитата: pudelartemon
      Долг платежём красен. в 1950-53 мы очень сильно помогали капитану Красной Армии тов. Ким Ир Сену по всем вопросам включая военный.

      ему помогали мы, в смысле РСФСР, УССР, БССР и еще ныне 12 стран? помогали.. а почему они теперь должны помогать одной части СССР против другой части СССР, которые им обе помогали? мы, коммунистический СССР (который помогал) - уже 30 лет как нет, а есть мы- которые никак не помогали-страна основанная совсем на других принципах..
      1. rafat Звание
        rafat
        0
        Сегодня, 21:21
        А потому что Россия объявила себя правопреемницей СССР и заплатила за всех потому и можем попросить против некоторых ошалевших и предавших.
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 21:30
        Сильно согласен с Вами... Позвольте дополнить, - недавний "Праздник"- типа День независимости... Кого, и от чего?
        Извините, - разжевывать не стану... Если вкратце, - мы( РСФСР), - сами многих предали! Поле деятельности минусаторам...
        Не в обиде. Попробуйте аргументиро
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 21:32
          аргументировать...
          А не строить из себя обижена...
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 19:52
    На самом деле, это очень близко к этому. Мы изучаем этот вопрос.

    Слов нет. Изучает он.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:56
      Видимо уже изучил ибо только что прочитал его заявление - Россия ни у кого помощи в СВО ни в чём не просит и просить не будет.

      зы А я б KN-25 у сев.корейцев попросил бы.... Ну или документацию чтобы наладить производство самим....
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 19:57
        И какое отношение это имеет к классификации обстрелов Белгорода?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 20:00
          Если классификация будет признана агрессией - согласно обьявленному договору с КНДР они нам должны помочь. Но было заявлено что помощи не надо..... Или я что-то не правильно понял?
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +2
            Сегодня, 20:11
            Цитата: Nexcom
            Если классификация будет признана агрессией - согласно обьявленному договору с КНДР они нам должны помочь

            Это, скорее, говорит о качестве договора, который мы подписали.
            В настоящее время ВСУ занимает часть российских регионов. То есть вооруженные силы Украины присутствуют на русской земле. Если и обстрелы Белгорода, и присутствие вражеских вооруженных сил на нашей земле не считаются агрессией, то что тогда считается?
            В общем, ощущение какой-то невнятной макулатуры оставляет этот договор, потому я на него и не ориентируюсь никак
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +5
              Сегодня, 20:13
              Ну подаётся то как великое политическое достижение этот договор...

              зы Потому там и изучают - агрессия или нет.... И скорее всего окажется что вовсе не агрессия эти обстрелы и прочее.....
              А.... типа терроризм и бандтизм, а значит и не нужно привлекать нукеров из КНДР..... Вот так и решится изучение этого вопроса - скорее всего....
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                +1
                Сегодня, 21:29
                Цитата: Nexcom
                Ну подаётся то как великое политическое достижение этот договор...

                так у нас сейчас любой чих подается за великое достижение...
            2. Лешак Звание
              Лешак
              +4
              Сегодня, 20:52
              ...договор о стратегическом партнёрстве такого уровня, при котором страны будут оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии со стороны третьих стран. А агрессия уже имеет место быть. И это подчеркнул Ким Чен Ын,

              Ким Чен Ын признал, что агрессия против России уже имеет место быть. Со всеми вытекающими последствиями из подписанного договора.
              Так что, как говорится, мяч на нашей стороне. Решать России в каком масштабе использовать помощь КНДР. И прибегать ли к той помощи вообще.
              1. rafat Звание
                rafat
                0
                Сегодня, 21:34
                И это решает один человек , который говорит что в сложившийся ситуации помощь мол не нужна , а спросить у жителей обстреливаемых территорий он не хочет спросить нужна нам помощь или нет раз сам как гарант не может прекратить обстрелы и гибель мирного населения.
            3. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 21:29
              Здравствуйте, Андрей. Напишите, пожалуйста, статью о нынешнем состоянии флота КНДР. hi
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        -3
        Сегодня, 20:40
        Цитата: Nexcom
        ы А я б KN-25 у сев.корейцев попросил бы

        Не нужно у них нам ни чего просить. Не для этого Путин туда и во Вьетнам полетел.
        Для начала Северная Корея получит необходимые ей ресурсы для нормального развития.
        А если Южная Корея и Япония этого намека не поймут и продолжат поддерживать фашистов Зеленского в Киеве, то дальше в КНДР пойдут уже технологии в том числе и ядерные.
        Но самое главная задача Путина, что бы весь Азиатский регион отошел от американского доллара и перестал обеспечивать ликвидность американской волюты при взаиморасчетах обслуживая гос.долг США.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Слов нет. Изучает он.

      Думаю не стоит нервничать по этому поводу. Блеф в покере в чистом виде, на мой взгляд. Последствия положительного решения в таком вопросе слабо предсказуемы.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 20:05
        Цитата: Адрей
        Блеф в покере в чистом виде, на мой взгляд.

        Какой блеф?:))) Путин своими красными линиями уже доблефовал до того, что на Западе открыто говорят - давайте делать все, что хотим, Россия все равно не ответит.
        Цитата: Адрей
        Последствия положительного решения в таком вопросе слабо предсказуемы.

        Последствия засовывания головы в песок уже привели к тому, что в Белгороде и др местах на регулярной основе погибают наши сограждане.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          -2
          Сегодня, 20:12
          Уважаемый Андрей, не надо меня "агитировать за советскую власть".
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Какой блеф?:))) Путин своими красными линиями уже доблефовал до того, что на Западе открыто говорят - давайте делать все, что хотим, Россия все равно не ответит.

          История нас учит, что: "Никого, ничему не учит" request
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Последствия засовывания головы в песок уже привели к тому, что в Белгороде и др местах на регулярной основе погибают наши сограждане.

          На мой взгляд (ИМХО), последствием будет моментальная (по историческим меркам) эскалация конфликта по всей западной границе. Возможно с ТЯО, затем СЯО. Может попробуем? Терять то все равно особо уже нечего...
          Либо - сами, сами...
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 21:30
            Цитата: Адрей
            Уважаемый Андрей, не надо меня "агитировать за советскую власть".

            Прошу прощения! Не буду:))))
        2. Адрей Звание
          Адрей
          +5
          Сегодня, 20:28
          P.S: Добавлю. Данная риторика имела бы политический смысл, если бы перед этим не было двухлетнего упражнения в изобразительном искусстве красными фломастерами в стиле полного абстракционизма.
  7. spirit Звание
    spirit
    +6
    Сегодня, 19:57
    По словам Владимира Путина, необходимости в задействовании войск Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет.
    Конечно нет.Зачем Корейцам умирать на войне Славян?)Надо быть абсолютно наивным думая что кто то поедет воевать за нас.А "многоходовочник" естественно выдает все так как будто он что то там решает за Корейцев.Снаряды и технику со старых складов продадут за хорошую цену для себя, точно так же как продают всякий хлам европейцы на Украину.
  8. Саша с Уралмаша Звание
    Саша с Уралмаша
    +2
    Сегодня, 20:14
    Пару тысяч дроноводов не помешалобы совсем, нужны лишь навыки материться!Но это быстро приходит...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:29
      А материться надо как? Громко и с выражением? Иначе не попадёшь в цель?
  9. Mig45jef Звание
    Mig45jef
    -1
    Сегодня, 20:21
    Histoire de permettre aux Russes de sortir de l’œuf et de se rendre compte de ce qui se passe véritablement en occident je communique ici quelques réactions que j'ai provoquées lorsque, sur Facebook, j'ai osé écrire que la majorité des gens du Sud et de l'Est de l'Ukraine était pro-russe et que ces gens voulaient le rattachement de leurs régions à la Russie.
    Je ne fournis pas ici les noms

    Joseph Petit et pendant ce temps, les canons et missiles russes font feu de partout. Merci de votre belle analyse.

    Joseph Petit vous falsifiez l'histoire et glissez de gros mensonges au milieu de chiffres afin de faire passer votre prurit intellectuel pour de l'objectivité
    Les accords de Minsk ont été foulé du pied par les prorusses le lendemain de leur signature en attaquant l’aéroport de Donetsk et le nœud ferroviaire de Debaltseve. Quand au score de Ianoukovitch, pauvre petit confusionniste, il ne signifie en rien une volonté de rattachement à la Russie puisque ce type s'était fait élire sur un programme équilibré avec une volonté de rapprochement vers l'UE.
    "par ailleurs tous les gens du Sud et de l'Est de l'Ukraine sont pro-russes", "les régions de Dnipropetrovsk, de Nikolaïev et d'Odessa devront également se voir libérées car elles sont pro-russes" dites vous. Ridicules affirmations. vous n'avez pas du rencontrer beaucoup d'habitants de Karkhiv ou de Kherson pour oser débiter de telles betises.

    Joseph Petit, quand vous dites que les référendums ont produit des résultats très clairs, vous parlez de quel référendum ? Celui de 1994 ? (pour info, le référendum a plutôt confirmé la constitution d'Ukraine, car la question de rattachement à la Russie ne se posait même pas) Celui de 2014 ? (pour info, le référendum a été organisé dans une partie occupée du territoire, avec des falsifications documentées, et la question du rattachement à la Russie n'a toujours pas été posée) Ou celui de 2022 ? (enfin avec la question sur le ratachement à la Russie, mais j'espère de tout mon coeur que vous ne les considérez pas comme dignes d'intérêt quelconque - au moins la moitié de la population a fuit la guerre depuis des années et donc n'a pas pu participer à ce "référendum").

    Ce ne sont là que quelque extrait de la longue, longue liste des interventions
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 20:44
    Иногда бесят расплывчатые формулировки нашего президента. В некоторых случаях надо говорить конкретно.
  11. pomor299 Звание
    pomor299
    +4
    Сегодня, 20:44
    "А наши не придут... Такое время ныне –
    Не тот сегодня год, война совсем не та.
    Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
    Да и пустыни нет - сплошная пустота.
    И в этой пустоте дорога будет долгой –
    Закончились давно короткие пути.
    Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
    Но наши не придут. Откуда им прийти?
    Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
    Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
    Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
    Зашторен мавзолей под стенами Кремля.
    Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
    Труба не позовёт на подвиг и на труд.
    Коль отдали себя комфорту на потребу,
    Пора уже понять, что наши не придут!
    Так выпьем за дедов по чарке русской водки
    И снова в интернет – оттачивать умы,
    Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
    А наши не придут…  Все наши – это мы."

    Андрей Шигин
    04.05.2016
  12. Келлер Звание
    Келлер
    +4
    Сегодня, 20:48
    Цитата: A.A.G.
    Северная Корея, - трудно найти ниже( южнее) Владивостока( треть от площади Израиля

    Не надо Израиль увеличивать в размерах, он в разы меньше по площади
  13. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 20:50
    Коллеги, пардон, не по теме, однако это точно поднимет настроение. Наш А100 "Премьер" завершает испытания. Инфа на 3mv.ru.
  14. Дедок Звание
    Дедок
    +6
    Сегодня, 20:59
    На самом деле, это очень близко к этому. Мы изучаем этот вопрос.

    одни "вопрос" изучают в уютных кабинетах, а других на кладбище отвозят
  15. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 21:18
    Нет, и это наш президент?! Надо пользоваться любой возможностью сократить потери и срок войны, а он...
  16. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 21:26
    Корейцы давно там. Иначе откуда в зоне СВО столько "бурятов"? :))