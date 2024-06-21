На что способна артиллерия Северной Кореи



Учения северокорейской артиллерии в 2017 г. В стрельбах участвуют подразделения на технике разных типов

По разным оценкам



155-мм САУ обр. 2018 г.

Номенклатура вооружений



Самоходная установка "Токчон" M1974 с 152-мм гаубицей

Тактические и стратегические



Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает артиллерийскую часть, оснащенную САУ "Чучхе-по"

В целях безопасности

Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики занимают одно из ведущих мест в мире по количеству артиллерийских систем. В их арсенале насчитывается несколько тысяч орудий различных калибров и типов, которые способны наносить огневое поражение противнику на большом расстоянии.Учитывая географические особенности двух Корей, артиллерия становится особенно важным инструментом. Дальнобойные орудия могут успешно выполнять стратегические задачи.Хорошо известно, что КНДР очень тщательно скрывает информацию о своих вооружённых силах, их вооружении и так далее. Поэтому большая часть информации о Корейской народной армии (КНА) поступает от зарубежных разведок и других источников. Эта информация носит оценочный характер и не всегда соответствует реальному положению дел. Однако неофициальные источники заинтересованы в получении наиболее точных данных о КНДР и КНА и прилагают для этого все усилия.По известным данным, в составе сухопутных войск КНА есть два артиллерийских корпуса. Один из них развёрнут в непосредственной близости от границы с Южной Кореей и демилитаризованной зоны. В случае начала нового конфликта, 620-й артиллерийский корпус и другие соединения первыми примут бой.В составе двух артиллерийских корпусов в общей сложности около 30 бригад, разделённых на более мелкие формирования. Точная численность полков, дивизионов и бригад остаётся неизвестной. По разным оценкам, в КНА может быть несколько тысяч артиллерийских батарей, оснащённых ствольными и реактивными системами разных типов. Причём наиболее многочисленными, по понятным причинам, являются подразделения с орудиями.Артиллерийские войска Северной Кореи имеют в своём распоряжении несколько заводов в разных городах страны. На этих заводах производятся новые системы и изделия для артиллерии, а также осуществляется капитальный ремонт уже используемой техники.Кроме того, в Северной Корее развита промышленность по производству боеприпасов. Благодаря этому в стране накоплены большие запасы артиллерийских выстрелов, которые постоянно пополняются.Точное количество артиллерийских орудий, которыми располагает Корейская народная армия (КНА), неизвестно. Однако существуют различные оценки. Например, в популярном справочнике «The Military Balance» за текущий год указано, что общее число ствольных и реактивных систем может превышать 21 тысячу единиц.Из них примерно 5,5 тысяч составляют реактивные системы залпового огня (РСЗО), а остальные три четверти — пушки, гаубицы и миномёты. Предполагается, что количество миномётов составляет 7,5 тысяч единиц. Это системы калибром от 82 до 160 миллиметров, как носимые, так и буксируемые. На вооружении состоят образцы советского производства или их копии, сделанные в Корее. Насколько известно, новые модели минометов не разрабатываются.Таким образом, общее количество артиллерийских орудий может достигать 8,6 тысяч единиц. Это число включает в себя как буксируемые, так и самоходные системы различного происхождения. Используются несколько основных калибров, некоторые из которых перешли от советской артиллерии: 122, 130, 152, 155 и 170 миллиметров.Буксируемая артиллерия оснащена различными системами производства СССР. В своё время советская армия передала КНА ряд устаревших систем, таких как гаубицы М-10, Д-1, А-19 или МЛ-20 калибром 122, 130 и 152 миллиметра. Позднее поставлялись и более современные орудия, такие как Д-30. Корейская армия и промышленность поддерживают техническое состояние и боеготовность этих орудий, регулярно используя их на различных учениях.В прошлом КНДР самостоятельно производила буксируемые орудия, но в последние десятилетия она перешла на выпуск самоходных артиллерийских установок (САУ). Первые образцы таких установок появились в 1970-х и 1980-х годах. Они были основаны на иностранных шасси и орудиях.Затем КНДР смогла освоить полный цикл разработки и производства САУ, отказавшись от готовой импортной продукции. На парадах и выставках регулярно демонстрируют новые САУ с различными особенностями. Часто официальное название этих установок остаётся неизвестным, и они получают условный индекс по году первого появления.Большинство самоходок комплектуется орудиями калибра 122 или 152 мм. Несколько лет назад была впервые представлена 155-мм система, предположительно, основанная на аналогичном китайском проекте.Особый интерес представляет изделие «Чучхе-по» в двух основных модификациях, также известное под иностранным названием «Коксан». Эта САУ оснащена длинноствольным 170-мм орудием, которое обеспечивает большую дальность стрельбы и могущество снаряда.Таким образом, Корейская Народная Армия обладает мощной и хорошо развитой системой артиллерийских вооружений, включающей в себя разнообразные образцы с различными характеристиками и возможностями. Благодаря этому, орудия разных типов могут быть использованы для решения широкого спектра задач, как в тактическом, так и в оперативно-тактическом масштабе. Это особенно актуально для региона, учитывая его специфику.Миномёты всех калибров, имеющиеся в арсенале армии КНДР, обладают дальностью стрельбы не более 8 км. Они предназначены для применения на поле боя или с закрытых позиций в непосредственной близости от линии фронта. Цели для минометов могут находиться как на первой линии позиций противника, так и на небольшом удалении от неё.Гаубицы всех основных типов могут решать схожие задачи, но они имеют разную баллистику и характеристики дальности, что позволяет им поражать цели на большем расстоянии.Например, гаубица Д-30 с обычным снарядом может поражать цели на расстоянии до 15,3 км, а с активно-реактивным — до 20-22 км. Современные 152-мм системы способны отправлять снаряд на расстояние 25-30 км.Артиллерия особой мощности, такая как 170-мм системы, имеет дальность стрельбы не менее 40 км, а с активно-реактивным боеприпасом — до 55-60 км. При этом снаряды калибром 170 мм значительно тяжелее и несут больший заряд, чем другие боеприпасы.В составе 620-го артиллерийского корпуса есть части и подразделения, оснащенные всеми или почти всеми видами актуальной артиллерии. В случае полномасштабного конфликта они должны выйти на государственную границу для поддержки войск и атаки целей в глубине территории противника. В таких условиях некоторым гаубицам придётся решать задачи оперативно-стратегического характера.Дело в том, что столица Южной Кореи, город Сеул, находится в опасной близости от границы с КНДР. Оптимальные позиции артиллерии на северокорейской территории расположены на расстоянии не более 40-45 км от центра Сеула. До северной части города и объектов там расстояние ещё меньше.В зону поражения орудий Корейской народной армии попадают различные административные, военные и промышленные объекты. Хорошо организованная артиллерийская атака может нанести серьёзный ущерб южнокорейской столице и её инфраструктуре военного и двойного назначения. При этом стоит учитывать, что в таком налёте могут участвовать не только ствольные, но и реактивные системы, а также полноценные ракетные комплексы.Нетрудно представить, каковы будут последствия массированной артиллерийской атаки: она нанесёт урон военной и административной инфраструктуре противника, а также приведёт к сопутствующим разрушениям. Если бои продолжатся, КНА может предпринять наступление, и орудия будут поддерживать её, уничтожая инфраструктуру в ближних тылах противника.Таким образом, артиллерия Северной Кореи представляет серьёзную опасность для враждебно настроенного соседа и является средством стратегического сдерживания. Потенциальный противник осознаёт риски, с которыми он столкнётся, и поэтому не стремится к открытому конфликту.На Корейском полуострове дальнобойные орудия играют такую же роль в военно-политической сфере, как и ядерные боеголовки с их средствами доставки.С момента своего образования КНДР существует в довольно сложных условиях. Её ближайшие соседи — потенциальные противники, а за ними находится ещё более серьёзная военная и политическая сила.КНДР может рассчитывать на помощь дружественных стран, однако в основном ей приходится обеспечивать свою безопасность самостоятельно. На этом базируются её оборонительная стратегия и планы военного строительства.В интересах Корейской народной армии (КНА) происходило постоянное улучшение всех основных родов войск, включая артиллерию. Артиллерия развивалась, а её часть даже стала элементом системы стратегического сдерживания.По всей видимости, руководство КНА и КНДР не откажется от таких идей и концепций, что в определённой степени будет способствовать сохранению мира на полуострове.