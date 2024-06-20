Меняет мнение два раза в неделю: номинальный лидер партии Ле Пен заявил, что против отправки французских войск на Украину, но за поставки оружия
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Лидер французской правой партии Жордан Барделла, который, по сути, является креатурой Марин Ле Пен, за последние несколько дней несколько раз поменял свою позицию по Украине. Пытаясь угодить как можно более широкому кругу избирателей за 10 дней до начала парламентских выборов во Франции, Барделла заявил, что выступает против идеи Макрона об отправке французских военных на Украину.
Одновременно с этим номинальный лидер французских правых заявил, что он не против продолжения поставок оружия и боеприпасов ВСУ, включая дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Интересно то, что на этой же неделе представители той же партии заявляли, что в случае получения ими большинства во французском национальном собрании они поднимут вопрос о прекращении финансирования Киева и оказания ему военной помощи.
Барделла:
Я против отправки наших войск на Украину в отличие от президента Макрона. Дело в том, что Зеленский сам не делал такого запроса.
То есть, выходит, что если соответствующий запрос от Зеленского поступит, то Барделла будет уже не против…
Политический флюгер? Или это всего лишь предвыборная политическая пена?
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