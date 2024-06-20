Меняет мнение два раза в неделю: номинальный лидер партии Ле Пен заявил, что против отправки французских войск на Украину, но за поставки оружия

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Меняет мнение два раза в неделю: номинальный лидер партии Ле Пен заявил, что против отправки французских войск на Украину, но за поставки оружия

Лидер французской правой партии Жордан Барделла, который, по сути, является креатурой Марин Ле Пен, за последние несколько дней несколько раз поменял свою позицию по Украине. Пытаясь угодить как можно более широкому кругу избирателей за 10 дней до начала парламентских выборов во Франции, Барделла заявил, что выступает против идеи Макрона об отправке французских военных на Украину.

Одновременно с этим номинальный лидер французских правых заявил, что он не против продолжения поставок оружия и боеприпасов ВСУ, включая дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Интересно то, что на этой же неделе представители той же партии заявляли, что в случае получения ими большинства во французском национальном собрании они поднимут вопрос о прекращении финансирования Киева и оказания ему военной помощи.



Барделла:

Я против отправки наших войск на Украину в отличие от президента Макрона. Дело в том, что Зеленский сам не делал такого запроса.

То есть, выходит, что если соответствующий запрос от Зеленского поступит, то Барделла будет уже не против…

Политический флюгер? Или это всего лишь предвыборная политическая пена?
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 22:05
    Ле Пен серый кардинал партии ,уже примеривает треуголку Наполеона ,с стразиками под цвет глаз или волос.Но может изобразить из себя Жанну Д Арк,вместо Наполеона.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Вчера, 22:09
    Марин Ле Пен, за последние несколько дней несколько раз поменял свою позицию по Украине.

    Ну так она же женщина - ей простительно... Да и среди политиков мужиков флюгеров предостаточно... Вон как Эрдоган на жёрдочке крутится... Всегда нос по ветру держит... laughing
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Вчера, 22:39
      Я б сказал: "Восток дело тонкое....". Ничего личного, чисто торговля. Как сторгуешься, так и купишь/продаш.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Вчера, 22:59
      Все они там валютные прости тутки
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 00:31
      Цитата: Lev_Russia
      Марин Ле Пен, за последние несколько дней несколько раз поменял свою позицию по Украине.

      Ну так она же женщина - ей простительно...

      Что то вы не то выдернули из контекста. Даже Марин Ле Пен стала у вас мужского рода. Речь в статье шла о Жордане Барделле. Этот, чувствуется, балабол похлеще Макрона будет.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Вчера, 22:09
    Барделла, языком болтать не надоело?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 22:15
    Парню всего 28 лет .Молоть будет языком ,то что скажут с верху.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 22:16
    В европе как американцы затянула удавку лет 10-12 назад постоянно такое, что к власти дорываются оппозиционеры, так резко меняют свою ориентацию на ориентацию предыдущего политика. Один грек обещал послать лесом МВФ, и как только выбрали так сразу под МВФ лег. А у французов так вообще каждый глава оказывается очередным зелей
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Вчера, 22:25
    Видимо, Ле Пен покупают сильные мира сего. Отсюда и смена позиций.
  7. Динич Звание
    Динич
    0
    Вчера, 22:34
    «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему» (с) Оби-Ван Кеноби
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Вчера, 22:35
    Ничего более и не ожидал. Разве есть иллюзии по поводу прихода к власти в ихних гейропах чего то стоящего? Неужели не видно, что гейропа в очередной раз, но уже с амерзами, собрались и сконсолидировались, что б в очередной раз ( а это раз в столетие, ну +/-) получить по рогам, до следующего раза.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 00:40
      CCCP ведь развалили, а у него за плечами были страны ОВД, а теперь даже Казахстан санкции поддерживает. Вполне могут повторить.
  9. Junkman George Звание
    Junkman George
    +1
    Вчера, 23:26
    Typical 2 faced Frenchman. You can never expect any better.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 23:49
    Все они одной грязью мазаны, вся ЕС!
  11. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 00:38
    Мне вот интересно, когда уже у нас перестанут ждать "хороших" оппозиционеров на западе. Политики это говорящие головы, покупаемые транснациональными корпорациями. А они не менялись. Никто никогда не узнаёт кому из них сколько занесли или чем угрожали. Факт то что политика Запада никогда не поменяется. Ни при ком.
    Там американские базы зпт и на этом всё тчк
    ЗЫ: и хватит уже про народ и демократию. Вот стадо спросят в последнюю очередь примерно никогда
  12. Mister22408 Звание
    Mister22408
    0
    Сегодня, 00:38
    Францией управляют коммунисты ( в плохой версии - иудеи), еврейцы, и передасты( во всех версиях - абрамовичи) . Книга "КГБ во Франции" - автор Вольтен... Чел знал за что писал...Макрон - шестой отползающий у Ротшильдов...И трудовая у них же лежит...А вот душу его уже ого...Вот за собой и тянет...