Алеутский каяк или лодка-перевертыш



Эскимосы на каяках. Рисунок П. Павлинова из набора открыток «Лодки народов мира»

Но на следующей поляне

байдара стала местами садиться на мель

и из воды выдавались стебли травы, камышей,

тростника вокруг прежнего озерка.

В канале за поляной глубина была

всего в полметра и меньше,

а впереди видно было,

что он еле покрыт водой. –

На следующей поляне можем наткнуться

на онкилонов, – заявил Горюнов.

В. А. Обручев «Земля Санникова»



Камчатская байдара справа и эскимосский умиак слева. Рисунок П. Павлинова из набора открыток «Лодки народов мира»



Каяк с фигуркой охотника. Метрополитен музей, Нью-Йорк



Каяк с фигуркой охотника. Музей имени Линдена, Штутгарт



Каяк и фигура охотника. Королевский музей Онтарио, Торонто



Модель трехместного алеутского каяка. Алеутская коллекция 1876 г. Музей Пибоди, Гарвардский университет



Каяк, построенный в стиле острова Нунивак. Коллекция Арктикума в Рованиеми, Финляндия

«... Байдарки современных алеутов уже не так совершенны, как у бывших алеутских наездников. В то время в руках отличных наездников они были настолько быстрыми, что птицы не могли их обогнать. Они были такими узкими и с острым килем, что не могли стоять вертикально в воде без наездника, и такими легкими, что семилетний ребенок мог легко нести их».



Схема набора каяка



Своим набором из реек каяк больше всего напоминал дирижабль!



Набор каяка



Комингс каяка. Из коллекции 1850 г. Музей Культур, Хельсинки



Эскимосская водонепроницаемая парка из кожи для плавания на каяке. Музей Гонолулу, Гавайи



Рукавицы для плавания на каяке



Каяк, на котором Ханнес Линдеманн пересек Атлантику в 1956 году. Немецкий музей, Мюнхен



Это гренландское весло имеет длину 210 см (7 футов) и намного уже европейских весел. Штормовое весло было бы короче