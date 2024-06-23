Крах немецкой группы армий «Центр»
Советская механизированная колонна на улице освобожденного Могилева
Операция «Багратион»
Необходимо было освободить Белорусскую республику. На территории Белой Руси гитлеровцы установили жесточайший «новый порядок», истребив до 1,5 млн мирных жителей, более 800 тыс. военнопленных, угнав в рабство в Третий рейх 380 тыс. человек (в основном молодежь).
Гитлеровцы разрушили и сожгли более 200 городов и поселков городского типа, свыше 9 тыс. сел и деревень. Только прямой материальный ущерб, который понесла республика, составил сумму, равную 35 годовым бюджетам предвоенного периода.
Освобождение Белоруссии создавало условия для освобождения Прибалтики, части Западной Украины. Советские войска выходили к границам Германской империи – Восточной Пруссии, и на рубеж Вислы, что позволяло начать освобождение Польши и перенести боевые действия на германскую территорию.
Красная Армия, продвинувшись на флангах глубоко вперёд, охватывала Белорусский выступ гигантской дугой протяженностью почти 1 000 км – от Полоцка до Ковеля. Советская Ставка решила нанести мощные сходящиеся удары на флангах выступа: с севера, из района Витебска через Борисов на Минск, и с юга – на бобруйском направлении. Это должно было привести к разгрому главных сил германской группы армий «Центр», которые находились восточнее Минска.
Советские армии наносили удары на лепельском, витебском, богушевском, оршанском, могилевском, свислочском и бобруйском направлениях, чтобы разгромить германский фронт, окружить и уничтожить вражеские группировки в районе Витебска и Бобруйска, быстро развить наступление в глубину, окружить и ликвидировать войска 4-й немецкой армии восточнее Минска.
Советские силы
Операция проводилась силами 4 фронтов: 1-го Прибалтийского под командованием И. Х. Баграмяна (3 армии), 3-го Белорусского И. Д. Черняховского (5 армий, включая 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова и конно-механизированную группу Осликовского), 2-й Белорусский фронт Г. Ф. Захарова (3 армии), 1-й Белорусский фронт К. К. Рокоссовского (5 армий, плюс 3 гвардейских кавалерийских корпуса и Днепровская флотилия). Во второй фазе Белорусской операции принимал участие и левый фланг 1-го БФ – 8-я гвардейская, 47-я, 70-я, 1-я польская и 2-я танковая армии. Наступление 4 фронтов поддерживали 5 воздушных армий.
3-й БФ Черняховского, который наносил главный удар с северного фланга, получил дополнительно 11-ю гвардейскую армию, 2-й гвардейский танковый, 3-й гвардейский механизированный корпуса. За войсками фронта расположили резерв Ставки – 5-ю гвардейскую танковую армию. 1-й БФ, который наносил главный удар с южного направления, получил 8-ю гвардейскую и 28-й армию, 2-ю танковую армию, 9-й и 1-й гвардейские танковые, 1-й механизированный корпуса. 1-й ПФ – 1 танковый корпус, 2-й БФ – стрелковый корпус.
Больше всего сил направлялось в полосу 3-го и правого фланга 1-го БФ. В войска фронтов передали много отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков и бригад, артиллерийских, минометных, инженерных частей и соединений.
На белорусское направление из Крыма в резерв Ставки перебрасывали 2-ю гвардейскую и 51-ю армии. Воздушные армии дополнительно получили 11 авиакорпусов и 5 авиадивизий (около 3 тыс. самолетов).
Бойцы роты капитана А. Гончарова переправляются на лодках через реку под Могилевом.
Всего в 4 фронтах было более 1,6 млн человек (к концу операции – 2,5 млн), 31 тыс. орудий и минометов, 5 200 танков и САУ, около 5 тыс. самолетов. Операцию поддерживали свыше 1 тыс. самолетов дальней авиации. Советские войска на передовой имели двукратное преимущество в живой силе и ещё более значительное в числе танков, орудий и самолетов.
Советское командование до последнего момента смогло сохранить подготовку огромной операции в тайне от противника. В частности, восемь корпусов авиации дальнего действия были расположены в районах Киева и Чернигова, на южном направлении. Но авиакорпуса могли поддерживать операцию в Белоруссии. Также на южном направлении оставались все танковые армии. Переброску 5-й гвардейской танковой армии смогли сохранить в секрете.
Важную роль в операции сыграли действия белорусских партизан, которые, выполняя указания Москвы, с 20 по 23 июня 1944 года атаковали вражеские коммуникации. Партизаны на трое суток парализовали железные дороги, которые вели к важнейшим участкам фронта.
Бои за Белоруссию. Июнь 1944 г.
Германия
Германское командование не ожидало главного удара Красной Армии на центральном участке фронта. Однако гитлеровская ставка придавала огромное значение удержанию Белоруссии. Этот регион прикрывал Восточную Пруссию и Польшу, через него происходило стратегическое взаимодействие между группами армий «Север», «Центр» и «Северная Украина». Здесь проходили важные коммуникации, которые связывали Белоруссию, Польшу и Германию.
Белорусский выступ обороняли войска группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Буша – 3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я армии. На севере к ним примыкали правофланговые соединения 16-й армии из группы «Север» и на юге – левый фланг 4-й танковой армии из состава группы «Северная Украина».
Всего в полосе наступления Красной Армии было 63 дивизии и 3 бригады противника: в первой линии – 46 дивизий и 2 бригады, во второй линии – 8 дивизий и 1 бригада, 9 дивизий было в резерве.
На 1 100-километровом фронте у противника было около 850 тыс., с учетом тыловых, вспомогательных частей (уже в ходе сражения численность группировки достигла 1,2 млн человек), 9 500 орудий и минометов, 900 танков и САУ, 1 350 самолетов. Главная полоса обороны противника проходила по линии Витебск – Орша – Могилев – Рогачёв – Жлобин – Бобруйск. Наиболее сильные группировки противник держал на флангах – в районе Витебска и Бобруйска.
Немцы организовали на Белорусском выступе крепкую, глубоко эшелонированную оборону. При этом местность была удобной для обороны – леса, болота, реки и озёра. Витебск, Бобруйск, Орша, Борисов, Могилев, Минск, Рогачёв, Жлобин и другие города были превращены в фестунги-крепости.
Немецкое 88-мм зенитное орудие, уничтоженное под Витебском. Июнь 1944 г.
Немецкая ставка ошиблась с направлением главного удара
Командование группы армий «Центр» в июне обнаружило, что противник готовит серьёзное наступление. Об этом доносила радиоразведка, авиация и была информация от пленных. 14 июня у начальника генштаба сухопутных войск состоялось совещание с участием всех начальников штабов групп армий и армий. Командование группы «Север» и обеих южных групп сообщали, что на их фронте нет признаков готовящегося скорого наступления русских. Начальники штабов группы «Центр» отметили, что такие признаки есть.
Однако Гитлер с подачи Моделя верил, что русские будут наступать на фронте группы «Северная Украина». На фронте группы армий «Центр» возможна лишь вспомогательная операция противника, с целью сковывания. И такое наступление войска фельдмаршала Буша отразят самостоятельно. Поэтому большая часть подвижных соединений была сосредоточена на участке фронта группы «Северная Украина», чтобы отразить удар советских танковых армий. Просьбу командования группы «Центр» о более крупных резервах не удовлетворили.
Ещё раньше командующие армиями безуспешно просили командование группы армий и штаб группы – Гитлера, сократить линию фронта. Оставить «балкон» (часть выступа). Это улучшало возможности обороны, уплотняло боевые порядки, освобождало несколько соединений для резерва. Необходимо было оставить рубеж Полоцк – Бобруйск, создавая прямой, укороченный фронт, подготовить более мощный рубеж на Березине. Верховное командование отказалось это делать. Фюрер приказывал оборонять «крепости» до конца, бросить все силы на передовые рубежи.
Командование группы армий «Центр» во главе с Бушем надеялось, что их оборона выдержит, что у русских меньше сил, чем было в реальности, и задачи у советских ограниченные.
Подбитый в результате удара советских штурмовиков Ил-2 немецкий танк Pz. Kpfw IV на шоссе Могилев – Минск в районе Васильевщены.
Прорыв обороны. Освобождение Витебска и Орши
23 июня 1944 года в наступление перешли войска 1-го ПФ, 3-го и 2-го БФ, 24 июня – 1-го БФ. Русские заметно усовершенствовали методы прорыва обороны противника.
Интенсивная многочасовая артиллерийская подготовка. Прорыв обороны осуществлялся намного превосходящими силами, которые сконцентрировали на участках прорыва. Так, войска Черняховского использовали более 5,7 тыс. орудий и минометов, около 1,5 тыс. танков и САУ. Часть танков и САУ применялась непосредственно для поддержки пехоты. Большую роль сыграло господство в воздухе. Наступающие стрелковые соединения поддерживались и прикрывались эффективными действиями авиации.
В первый же день операции войска 6-й гвардейской и 43-й армий Чистякова и Белобородова 1-го ПФ прорвали оборону противника юго-западнее Городка, на стыке 16-й армии группы «Север» и 3-й танковой армии группы «Центр». Этот удар стал для немцев полной неожиданностью и поразил самый слабый участок фронта. Не спас положение и ввод в бой одной дивизии из резерва, которая находилась за западным флангом 3-й танковой армии.
Соединения 39-й и 5-й армий Людникова и Крылова 3-го БФ, наступая из района Лиозно, также прорвали германскую оборону. Части 39-й армии перехватили железную дорогу Орша – Витебск, а войска 5-й армии на богушевском направлении форсировали Лучосу. 11-я гвардейская и 31-я армии Галицкого и Глаголева, встретив особенно сильную оборону врага на оршанском направлении, только вклинились в оборону неприятеля.
24 июня войска 1-го ПФ вышли к Западной Двине, с ходу форсировали реку и завязали бой за плацдармы на южном берегу реки. Войска 39-й армии 3-го БФ отрезали пути отхода противника из Витебска с юго-запада. 5-я армия прорывалась на Богушевск. На оршанском направлении гитлеровцы по-прежнему упорно отбивались. Однако 11-я гвардейская армия, используя успех соседей (5-я армия), наступала к северо-западу от Орши. Ставка передаёт Черняховскому 5-ю гвардейскую танковую армию, чтобы обойти Оршу с северо-запада.
Расчет советской 45-мм противотанковой пушки 53-К образца 1937 года поддерживает действия пехоты во время боев юго-западнее Витебска
Во второй половине дня 24 июня германское командование, которое приходит к выводу, что 3-я танковая армия не может справиться с кризисом, а резервов для помощи генералу Рейнгардту нет, начинает отвод войск из района Витебска, но было уже поздно.
25 июня части 43-й и 39-й армий соединились в районе южнее Гнездиловичей. В котёл попало около 5 немецких дивизий. Витебск освободили. В полосе наступления 5-й армии успешно действовала конно-механизированная группа Осликовского (3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса).
Вечером 26 июня в Москве был произведён салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, освободивших Витебск – областной центр Белоруссии и важный опорный пункт немецкой армии.
Советский тягач транспортирует 122-мм гаубицу М-30 по улице Фрунзе в освобожденном Витебске
Гитлер в этой катастрофической ситуации, когда фронт группы армий «Центр» просто рассыпался под ударами русских армий, приказывает любой ценой держать «крепости» Бобруйск, Могилев и Оршу. Оставить в городах по одной дивизии. Через два дня, когда Орша уже пала, а два других города обошли, приказ ставки отменили. Но было уже поздно.
27 июня войска 5-й, 11-й гвардейской и 31-й армии освободили Оршу. Встретив сильную оборону противника на востоке, наши подвижные соединения обошли врага с севера и северо-запада. В ночь на 27 июня они завязали бой за город. Одновременно войска, которые наступали с востока, форсировали Днепр и пробились в центр города. К утру город был освобожден. 3-й гвардейский мехкорпус генерала Обухова рвался на Лепель. Танковая армия Ротмистрова наступала на Борисов. 39-я армия Людникова при поддержке 1-й воздушной армии завершала разгром окруженных немецких войск юго-западнее Витебска.
Советские солдаты на Советской улице в освобожденной Орше. 27 июня 1944 г.
27–28 июня войска 1-го ПФ и 3-го БФ развивали наступление. Войска Баграмяна освободили Лепель и наращивали продвижение на запад и Полоцк. Войска Черняховского подвижными соединениями вышли на Березину и захватили переправы в районе Борисова. Остальные войска 3-го БФ спешили к Березине.
Остатки немецкой 3-й танковой армии опрокинуты у Лепеля, и теряют связь с 16-й армией у Полоцка. Связь между 3-й танковой и 4-й армией также прервана. Разбитые войска 4-й немецкой армии отступают к Березине. Единственной коммуникацией армии остается шоссе Могилев – Березино – Минск, которое забито тыловыми подразделениями и бегущими войсками. Соединения 4-й армии оказываются в огромном лесисто-болотистом районе. Он контролировался советскими партизанами. Все переправы и дороги в труднодоступном районе были разрушены.
Взорванный немецкими войсками при отступлении мост через Днепр в Орше
Могилев и Бобруйск
Войска 2-го БФ Захарова 23 июня прорвали оборону врага на могилевском направлении, и через три дня передовые отряды форсировали Днепр. 33-я и 50-я армии Крючёнкина и Болдина на первом этапе вели сковывающие бои. Немцы бросили в бой резерв 4-й армии – одну находившуюся на восстановлении дивизию. Командование немецкой армии предлагает отвести войска на позицию на Днепре. Командование группы армии отвергает это предложение. 28 июня силы 49-й и 50-й армий Гришина и Болдина освободили Могилев.
24 июня в наступление пошли армии Рокоссовского. Фронт наступал двумя ударными группировками на своем правом крыле. Из района Рогачев, Жлобин наступали 3-я и 48-я армии Горбатова и Романенко, 9-й танковый корпус Бахарова; из района южнее Паричей – 65-я и 28-я армии Батова и Лучинского, конно-механизированная группа Плиева (4-й гвардейский кавалерийский и 1-й механизированный корпуса), 1-й гвардейский танковый корпус Панова.
Советская САУ СУ-85, подбитая и сгоревшая в Могилеве
Немецкая колонна, разбитая советской штурмовой авиацией на шоссе Могилев – Минск.
Северная группировка Горбатова и Романенко в первые два дня не смогла взломать оборону немецкой 9-й армии. Позиции врага были плохо изучены. Тогда основной удар перенесли севернее, и оборона немцев была прорвана. Танковый корпус рванул на Бобруйск. Немцы начали отвод сил из района Жлобин – Рогачев, но опоздали. Наши танкисты 26 июня перехватили единственный мост у Бобруйска.
Южная группировка Батова и Лучинского с ходу прорвала оборону противника на фронте 30 км и в глубину на 5–10 км. Батов вводит в прорыв 1-й гвардейский танковый корпус, который немедленно углубил прорыв до 20 км. 25 июня Рокоссовский на стыке 65-й и 28-й армий вводит в бой КМГ Плиева. Подвижная группа идёт на северо-запад. Наступление двух ударных группировок активно поддерживает авиация, которая наносит удары по узлам сопротивления гитлеровцев.
Немцы бросают в бой резерв 9-й армии – 20-ю танковую дивизию, но без успеха. Командующий 9-й армией генерал пехоты Йордан зачислен в командный резерв, его заменили на Формана. Но оборону армии это восстановить не помогло. Связь 9-й армии с 4-й была прервана.
Подбитые в Бобруйской наступательной операции средние танки Pz. Kpfw IV 21-го танкового батальона немецкой 20-й танковой дивизии. Перед танками тела убитых немецких солдат.
Германское командование из-за угрозы окружения начинает отвод войск, но было уже поздно. 27 июня главные силы 9-й армии были окружены в районе Бобруйска. В самом городе и юго-восточнее него было создано два котла, куда попали войска 35-го армейского и 41-го танкового корпусов (около 40 тыс. бойцов). Немцы пытались пробиться на северо-запад, чтобы соединиться с войсками 4-й армии, но без успеха.
Гитлеровцев громили при активной поддержке авиации. Командующий 16-й воздушной армии Руденко поднял в воздух 400 бомбардировщиков под прикрытием 126 истребителей. Район, который подвергся бомбардировке, стал кладбищем для немецких солдат и их техники. За два дня немцы потеряли более 10 тыс. человек, ещё 6 тыс. сдались в плен. Котёл юго-восточнее Бобруйска был уничтожен.
Автоколонна 9-й немецкой армии, уничтоженная советскими штурмовиками в районе Бобруйска
Группа противника, которая была блокирована в самом Бобруйске, также пыталась пробиться к своим. Атаки возглавлял командир 41-го корпуса Э. Хоффмайстер. Гитлеровцы смогли прорвать первое кольцо окружения, но затем были зажаты и уничтожены. Эдмунд Хоффмайстер попал в плен одним из пятидесяти немецких генералов, которые в советском плену 8 декабря 1944 года подписали обращение «К народу и вермахту» с призывом к немецкому населению и армии не подчиняться нацистскому руководству и положить конец войне.
29 июня Советские войска освободили Бобруйск, к 1 июля последние группы гитлеровцев зачищены в лесах.
Таким образом, войска Рокоссовского взломали оборону врага на южном фасе Белорусского выступа и продвинулись на 100–110 км. Немцы понесли серьёзные потери.
В ходе 6-дневных жестоких боев немецкая оборона между Западной Двиной и Припятью была разрушена. Ключевые крепости врага (Витебск и Бобруйск) пали.
Советские армии быстро идут на запад, создавая угрозу окружения всей белорусской группировки противника. Гитлеровцы, вместо быстрого отхода дивизий на тыловые рубежи и усиления флангов, чтобы угрожать русским ударным группировкам, втягиваются в упорное фронтальное сражение восточнее Минска.
Жители освобожденного Могилева встречают своих освободителей – бойцов и командиров РККА.
Продолжение следует…
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