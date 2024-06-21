МИД Южной Кореи собирается вызвать посла России из-за подписанного соглашения о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном
Во время проведения итоговой пресс-конференции для журналистов так называемого кремлёвского пула президент России Владимир Путин затронул тему о вероятных поставках оружия и боеприпасов Южной Кореей киевскому режиму. По словам российского президента, он надеется на то, что Сеул не станет осуществлять таких поставок, если действительно нацелен на мир на Украине. Глава государства отметил, что в противном случае у Москвы найдётся, что противопоставить Сеулу.
Также Владимир Путин подчеркнул, что Москва посылает сигнал Сеулу о том, что подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве не направлено против Южной Кореи.
Однако в южнокорейской столице решили, что именно против них соглашение и направлено. Так, пресса Республики Корея пишет о намерении МИД страны вызвать «на ковёр» российского посла Георгия Зиновьева. В материалах по этой теме заявлено, что власти Южной Кореи «собираются разъяснить чёткую позицию официального Сеула по тематике подписания соглашения между Пхеньяном и Москвой».
Напомним, что в ходе пресс-конференции, проведённой накануне в Ханое, российский лидер, отвечая на один из вопросов, заявил, что в задействовании военнослужащих КНДР в ходе спецоперации нет необходимости.
В свою очередь на Украине и на Западе заявляют, что теперь у ВС РФ могут появиться различные образцы северокорейского оружия и миллионы боеприпасов подходящего калибра.
Сегодня же стало известно о том, что войска Южной Кореи открыли, как они это назвали, предупредительный огонь по военнослужащим КНДР, которые якобы нарушили границу.
Информация