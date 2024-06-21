МИД Южной Кореи собирается вызвать посла России из-за подписанного соглашения о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном

19
МИД Южной Кореи собирается вызвать посла России из-за подписанного соглашения о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном

Во время проведения итоговой пресс-конференции для журналистов так называемого кремлёвского пула президент России Владимир Путин затронул тему о вероятных поставках оружия и боеприпасов Южной Кореей киевскому режиму. По словам российского президента, он надеется на то, что Сеул не станет осуществлять таких поставок, если действительно нацелен на мир на Украине. Глава государства отметил, что в противном случае у Москвы найдётся, что противопоставить Сеулу.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Москва посылает сигнал Сеулу о том, что подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве не направлено против Южной Кореи.



Однако в южнокорейской столице решили, что именно против них соглашение и направлено. Так, пресса Республики Корея пишет о намерении МИД страны вызвать «на ковёр» российского посла Георгия Зиновьева. В материалах по этой теме заявлено, что власти Южной Кореи «собираются разъяснить чёткую позицию официального Сеула по тематике подписания соглашения между Пхеньяном и Москвой».

Напомним, что в ходе пресс-конференции, проведённой накануне в Ханое, российский лидер, отвечая на один из вопросов, заявил, что в задействовании военнослужащих КНДР в ходе спецоперации нет необходимости.

В свою очередь на Украине и на Западе заявляют, что теперь у ВС РФ могут появиться различные образцы северокорейского оружия и миллионы боеприпасов подходящего калибра.

Сегодня же стало известно о том, что войска Южной Кореи открыли, как они это назвали, предупредительный огонь по военнослужащим КНДР, которые якобы нарушили границу.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +7
    Сегодня, 06:16
    Южной Корее никто не мешает присоединиться к договору. Или заключить отдельный такой же. И будет им счастье.
    1. ivselim Звание
      ivselim
      +2
      Сегодня, 06:30
      Там задравомыслящих людей мало, если вообще есть. Точнее правят бал не они.
      1. PASus Звание
        PASus
        0
        Сегодня, 06:40
        Очень даже здравомыслящие власти в ю.корее, их логика в том, что они имеют выход на очень емкий рынок США и получают всякие ыинансовые бонусы от американцев.
        Поэтому, "здравомыслее" станет таковым с нашей точки зрения, только после снижения роли доллара в качестве международной валюты, т.к. всё могущество держится на нем.
      2. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 07:04
        Вы не правы. Там чуть другое: отсутствуют субъекты политики. Есть только объекты.
    2. Hagen Звание
      Hagen
      +3
      Сегодня, 07:26
      Цитата: antiaircrafter
      Южной Корее никто не мешает присоединиться к договору.

      Если бы никто не мешал бы, то давно бы уже мир заключили и государства объединили бы. Но Сеул так плотно под диктатом США, что самостоятельно и мяу не скажут. Поэтому мира там не будет, пока южане от американского влияния не избавятся.
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +7
    Сегодня, 06:22
    Так, пресса Республики Корея пишет о намерении МИД страны вызвать «на ковёр» российского посла Георгия Зиновьева. В материалах по этой теме заявлено, что власти Южной Кореи «собираются разъяснить чёткую позицию официального Сеула по тематике подписания соглашения между Пхеньяном и Москвой».

    Высшая степень оборзевшести!!! am Ещё Южная Корея не указывала России, с кем ей и что подписывать. Дожили recourse
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 06:23
    ""....власти Южной Кореи «собираются разъяснить чёткую позицию официального Сеула....""

    Еще была бы в этом необходимость. Вроде и так всем достаточно понятны"чОткие позиции" англосакских холопов.
  4. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +4
    Сегодня, 06:30
    Случись второй конфликт между севером и югом, южанам не победить и вряд ли кто сильно поможет (джавелинов то может подкинут, но при наличии у севера ЯО маловероятно что сами сунутся).
    Естественно они реагируют нервно, на все движухи.
  5. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +5
    Сегодня, 06:33
    Во как - позиция у них.
    Пусть в этой позиции и замрут. Россия и Северная Корея самостоятельны в своих решениях. Отчёты мы давали всем желающим при ельцине, нынче иное время, и глава Державы иной, не в подчинении хотелкам Запада и этих сателлитов.
    Пусть живут и боятся, что наши там по соседству договорятся разместитть. Давно пора надо было так сделать, как сейчас Путин делает.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 06:36
    В таком случае, в дипломатии, уважающие себя страны, просто не принимают ноту.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 07:43
      Цитата: Иезекиль 25-17
      В таком случае, в дипломатии, уважающие себя страны, просто не принимают ноту.

      Уважающие себя уважают и других, тем более МИД страны пребывания. Назовите такой случай, когда бы посольство не приняло ноту (письменное обращение) к своему руководителю от принимающей страны. Посол не волен в демонстрации своих эмоций. Такое возможно лишь при прекращении дип отношений или их приостановлении.
  7. Б-15 Звание
    Б-15
    0
    Сегодня, 06:41
    Если ЮК стало завидно, то, по мне, мы готовы подписать аналогичный договор и с ними.
    А они готовы?
    Или без угу из-за океана они и пошевелить пальцем не могут?
    Где согласованный принципиально договор о поставке нами природного газа?
    Вот пусть сначала разберутся у себя внутри, избавятся от советчиков, вот тогда и поговорим.
  8. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +2
    Сегодня, 06:45
    Да наплевать на них!!!!!!!!!!
  9. ЧистыеКлючи Звание
    ЧистыеКлючи
    +1
    Сегодня, 06:47
    Обнаглели.
    Тогда нашему МИДу нужно сыграть на опережение. Вызвать посла Ю Кореи по поводу того, что они нагло планируют вызвать посла России. И заверить, если не прервут свой многолетний ми-ник СШтатам, то можно добавить демократический пункт в мирный договор с С Кореей: "а также до тех пор, пока ЮКор не прекратит делать глубокий плезир Омериге". )
  10. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 06:47
    Возможно, скоро Южная Корея поймёт разницу своей дружбы с США и с Россией
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:54
    Ну вызовут нашего посла. И что?.. Посол " отменит" все договоры?.. Южной Корее раньше надо было думать,головой. А не США слушать.
  12. sifgame Звание
    sifgame
    +3
    Сегодня, 07:05
    За санкции не хочет перед нашим послом извиниться?
  13. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:28
    Да поздняк метаться- то... всё уже подписано и запротоколировано... winked
  14. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 07:38
    МИД Ю.Кореи не хочет рассказать о поставках через "страны- прокладки" 155 мм снарядов укровойскам?