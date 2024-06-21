Всем известно и понятно, что члены партии Саакашвили «ЕНД» («Единой национальное движение») желают видеть в Грузии тот же сценарий, который реализовался на Украине. В Грузии такого сценария не будет, украинизации нашей страны не произойдёт.

Нами и народом Грузии эти планы были сорваны.

Премьер-министр Грузии пообщался с журналистами. В ходе общения была затронута тема вектора развития страны.Отвечая на один из вопросов, Ираклий Кобахидзе упрекнул оппозицию в том, что она пытается повести Грузию по украинскому сценарию.Грузинский премьер:Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об иноагентах. Его пыталась заблокировать прозападный президент Саломе Зурабишвили, однако вето было преодолено большинством голосов в парламенте. Ещё на стадии рассмотрения этого закона по городам Грузии прокатилась волна протестов. Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты инспирированы Западом, который собирался провести в Грузии очередную революцию.Премьер Грузии:Также стоит напомнить, что один из европейских чиновников делал вполне прозрачные намёки в адрес грузинского премьера на то, что его может ждать покушение, как в своё время премьера Словакии Роберта Фицо, если тот не изменит своей позиции.Теперь в Брюсселе заявляют, что могут пересмотреть свои планы по принятию Грузии в ЕС. Вполне откровенно Брюссель говорит о том, что в ЕС не принимают страны, власти которых проводят самостоятельную политику.