Премьер Грузии: Мы не допустим украинизации страны

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Премьер Грузии: Мы не допустим украинизации страны

Премьер-министр Грузии пообщался с журналистами. В ходе общения была затронута тема вектора развития страны.

Отвечая на один из вопросов, Ираклий Кобахидзе упрекнул оппозицию в том, что она пытается повести Грузию по украинскому сценарию.



Грузинский премьер:

Всем известно и понятно, что члены партии Саакашвили «ЕНД» («Единой национальное движение») желают видеть в Грузии тот же сценарий, который реализовался на Украине. В Грузии такого сценария не будет, украинизации нашей страны не произойдёт.

Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об иноагентах. Его пыталась заблокировать прозападный президент Саломе Зурабишвили, однако вето было преодолено большинством голосов в парламенте. Ещё на стадии рассмотрения этого закона по городам Грузии прокатилась волна протестов. Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты инспирированы Западом, который собирался провести в Грузии очередную революцию.

Премьер Грузии:

Нами и народом Грузии эти планы были сорваны.

Также стоит напомнить, что один из европейских чиновников делал вполне прозрачные намёки в адрес грузинского премьера на то, что его может ждать покушение, как в своё время премьера Словакии Роберта Фицо, если тот не изменит своей позиции.

Теперь в Брюсселе заявляют, что могут пересмотреть свои планы по принятию Грузии в ЕС. Вполне откровенно Брюссель говорит о том, что в ЕС не принимают страны, власти которых проводят самостоятельную политику.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:28

    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...
    ---
    (М. Ю. Лермонтов. Мцыри)
    -------------------------------------
    ͟«͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟»
    Эдуард Шеварднадзе*
    ( апрель 1971 год XXIV съезд КПСС)
  2. PASus Звание
    PASus
    +7
    Сегодня, 06:36
    Грузины приняли прагматичное, перспективное решение, осталось отправить к чертям президент-ку с двойным гражданством.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 07:15
      Ей бы показательно импичмент устроить. С последующим следствием за работу на иностранные государства. Эх... Было бы правильно.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 07:45
        Эту Зурабишвили надо сажать в соседнюю клетку с Ссакашвили. yes
        Грузины сами подрывают экономику своей страны и живут в нищете.
        Исторически Грузия была торговым путем с Востока на Запад и с Севера на Юг. Грузия осознанно блокирует торговый путь с Севера на Юг и живёт впроголодь. России приходится возить товары по сухому пути в Турцию через Азербайджан, Армению, Иран, что снижает прибыль и усложняет логистику. Давным-давно идёт разговор о Черноморском железнодорожном и автомобильном кольце, но Грузия препятствует торговле черноморских стран. Европа не будет торговать с Грузией: не чем и не зачем.
        Ради призрачной европейской мечты Грузия нищенствует. fool
        думкой богатеет. fool
    2. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Сегодня, 07:37
      Ни одна нормальная страна не захотела бы украинизации. Это нужно очень не любить свой народ, чтобы сделать такое.
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 07:47
      К сожалению не все. Показывают по телеку нехилые протесты. Будем надеяться,что здравый смысл победит. Да и пример нехороший украинский отрезвил многих.
  3. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 06:39
    Войну 08.08.08 и её последствия для Грузии, антирусскую политику, грузины будут помнить долго и ещё дольше расхлёбывать..
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 07:10
      А могли бы тогда вместо войны отношения постепенно налаживать. Глядишь и сошлись бы. Но нет. Госдеп вмешался
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:45
    в ЕС не принимают страны, власти которых проводят самостоятельную политику.

    На ЕС свет клином не сошелся. Найдут грузины к кому присоединиться. Тем более, что опыт "поддержки США", они уже испытали.
    1. K._2 Звание
      K._2
      +1
      Сегодня, 07:35
      К кому?) К Турции, уже присоединялись несколько сотен лет назад laughing

      Немного путей у них, ой немного остаётся и что-то мне подсказывает они всё понимают и делают правильный выбор, иначе не сохранят страну и свою идентичность. В эру либерального фашизма это осознание очень ценно.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:46
    Гордые Грузины ,большая часть ,сейчас пытаются поставить в коленно прикланённую позу ЕС и Госдеп.Сейчас замахнулись на святое святых западных ценностей ,права ЛГБТ.Браво мужики! Каху Каладзе знаю,а Шевченко - забыли. good
  6. Leon68 Звание
    Leon68
    +5
    Сегодня, 06:47
    В кое-веки в Грузии появились адекватные политики. А учитывая молодой возраст, далеко пойдёт. Молодец
  7. Комментарий был удален.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 07:08
      Им разве бесплатно что-то поставляют, что вы их паразитами называете? Есть деньги - будут им ресурсы. Денег нет - не будет
    2. bober1982 Звание
      bober1982
      +1
      Сегодня, 07:15
      Цитата: Dozorny severa
      Это не союзник, а еще один паразит,который ничего не способен дать в замен на получаемые ресурсы

      Не совсем так.
      Грузия не набивается в союзники,вопрос отхода от загнивающего Запада (мягко говоря) - это вопрос существования самой Грузии,которой на протяжении многих веков приходилось отбиваться от многочисленных нашествий.
      И,если в прошлые века грузины отбивались от мусульман,персов,Тамерлана - то,теперь от новых врагов.
      Грузия,как птица-феникс,начинается возрождение,не случайно,что небесный покровитель страны - святой Георгий Победоносец
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:03
    А вот Европа всё больше заболевает хахлизмом.
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 07:06
    Грузии гораздо выгоднее торговать с Россией, чем с западом. У них не так много продукции. Российский рынок проглотит и не заметит
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:21
    Премьер Грузии:
    как на него не посмотри... национальной ориентированными политик, руководитель.
    Единственный вопрос... он считает себя бессмертным или готов, к любым ситуациям, развитию событий?
    Хочется напомнить, что забугорные... абсолютно мерзкие, беспринципные, короче, бандюганы с большой дороги!!!. Не прощают никого и ничего, что даже не супротив них, а просто, не по ихнему, могут... am, в общем, надо быть настороже, всегда!
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:36
    в Грузии тот же сценарий, который реализовался на Украине. В Грузии такого сценария не будет, украинизации нашей страны не произойдёт.

    Оптимистично... поживем увидим, не раз задом виляли.... доверия пока нет....
  12. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 07:39
    Единственный выход из этого положения сблизится с Россией
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:50
    Теперь в Брюсселе заявляют, что могут пересмотреть свои планы по принятию Грузии в ЕС
    Интересно они морковкой водят возле носа. То ближе придвинут, то, наоборот, отодвинут. А воз и ныне там wink