Премьер Грузии: Мы не допустим украинизации страны
Премьер-министр Грузии пообщался с журналистами. В ходе общения была затронута тема вектора развития страны.
Отвечая на один из вопросов, Ираклий Кобахидзе упрекнул оппозицию в том, что она пытается повести Грузию по украинскому сценарию.
Грузинский премьер:
Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об иноагентах. Его пыталась заблокировать прозападный президент Саломе Зурабишвили, однако вето было преодолено большинством голосов в парламенте. Ещё на стадии рассмотрения этого закона по городам Грузии прокатилась волна протестов. Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты инспирированы Западом, который собирался провести в Грузии очередную революцию.
Премьер Грузии:
Также стоит напомнить, что один из европейских чиновников делал вполне прозрачные намёки в адрес грузинского премьера на то, что его может ждать покушение, как в своё время премьера Словакии Роберта Фицо, если тот не изменит своей позиции.
Теперь в Брюсселе заявляют, что могут пересмотреть свои планы по принятию Грузии в ЕС. Вполне откровенно Брюссель говорит о том, что в ЕС не принимают страны, власти которых проводят самостоятельную политику.
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