Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»

Переброшенные в Часов Яр для сдерживания наступления российских войск подразделения 24-й отдельная механизированная бригада ВСУ, понеся значительные потери, отступили сразу на нескольких участках фронта в городе и окрестностях. В частности, бригада утратила контроль над очередным кварталов в микрорайоне Канала, а также южнее Часова Яра. При этом в социальных сетях военнослужащие бригады жалуются на тяжёлое положение.В частности, в постах украинских военных говорится о том, что ВС РФ пытаются обойти город с двух направлений – с южного и северного, «при этом осуществляя постоянные лобовые атаки».В одном из постов:Прямо-таких всех?..Также в 24-й бригаде ВСУ признают свои значительные потери.Украинские военкоры, комментируя ситуацию в Часов Яре, пишут, что сначала командование оттуда перебросило часть подразделений на север Харьковской области, а теперь подводит другие резервы. Часть этих резервов бросают в бой в попытках отбить микрорайон Канал, однако всё это не имеет успеха. Позиции ВСУ к западу от канала Северский Донец-Донбасс подвергаются интенсивному огневому воздействию. При этом украинские войска пытаются удерживать за собой южный и северный фланг, чтобы не оказаться в котле.

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