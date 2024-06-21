Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»

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Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»

Переброшенные в Часов Яр для сдерживания наступления российских войск подразделения 24-й отдельная механизированная бригада ВСУ, понеся значительные потери, отступили сразу на нескольких участках фронта в городе и окрестностях. В частности, бригада утратила контроль над очередным кварталов в микрорайоне Канала, а также южнее Часова Яра. При этом в социальных сетях военнослужащие бригады жалуются на тяжёлое положение.

В частности, в постах украинских военных говорится о том, что ВС РФ пытаются обойти город с двух направлений – с южного и северного, «при этом осуществляя постоянные лобовые атаки».



В одном из постов:

Они (российские войска) беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и вообще всеми возможными видами оружия.

Прямо-таких всех?..

Также в 24-й бригаде ВСУ признают свои значительные потери.

Украинские военкоры, комментируя ситуацию в Часов Яре, пишут, что сначала командование оттуда перебросило часть подразделений на север Харьковской области, а теперь подводит другие резервы. Часть этих резервов бросают в бой в попытках отбить микрорайон Канал, однако всё это не имеет успеха. Позиции ВСУ к западу от канала Северский Донец-Донбасс подвергаются интенсивному огневому воздействию. При этом украинские войска пытаются удерживать за собой южный и северный фланг, чтобы не оказаться в котле.
10 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:05
    Жалуется он , думал що будет цветочки нюхать и марадёрить?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 07:14
      Ага. А еще скакать и кричать " москаляку на гиляку" и печенюшки жрать.А оно во как вышло..)
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 07:10
    Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»

    ЧуднО читать, что противник жалуется, что его убивают на ЛБС. Подарки им раздавать что-ли? Опять нытьё для Запада, типа оружия не хватает
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      0
      Сегодня, 07:19
      Подарков много и они разнообразные.Не знает какой лично для него.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:15
    есть такое понятие - устойчивость войск.
    Когда оное теряется, ситуация становится неустойчивой вообще, если добавить потерю эффективности командования, может произойти военная катастрофа!
    Надо уметь воспользоваться подобной ситуацией, когда она проявляется!!!
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:15
    Там вроде бы фаб-3000 вчера применили. Взрыв адский был
    1. rubator Звание
      rubator
      0
      Сегодня, 07:49
      в Липцах ФАБ применили, не в Ч. Яру.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:38
    А они ожидали, что с ними в пейнтболл будут играть понарошку?
  6. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 07:42
    Раз удерживаются,значит не всё еще на них испытали и применили.Надо бы что то новенькое подбросить,чтобы жаловаться перестали.Совсем.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 07:49
    Навряд ли украинские бойцы жалуются. Они в кишках, говне и крови, с криками, матюками и стонами из- за действий своих политиков и командиров гибнут.

    А о их жалобах пишут или журналисты сидящие далеко в Киеве или те же политиканы ведущие из на погибель и посещавшие ЛБС только на бумаге