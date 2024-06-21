ВСУ предприняли массированную атаку дронами на Крымский полуостров и Краснодарский край
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В течение ночи войска киевского режима предприняли массированную беспилотную атаку на Крымский полуостров и Краснодарский край. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтверждает осуществление противником атаки.
По словам Вениамина Кондратьева, атакам были подвергнуты инфраструктурные объекты, включая котельную рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре.
Губернатор:
В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о том, что войска киевского режима с помощью дронов пытались также атаковать территорию Ейского и Темрюкского районов.
Несколько вражеских дронов были сбиты на подлёте к Крыму и в воздушном пространстве над полуостровом. В частности, поражены воздушные цели в районе Арабатской стрелки и Геническа (Херсонская область). По некоторым данным, дроны выпускались из оккупированных ВСУ Херсона и Запорожья.
А это публикация, сделанная несколько минут назад губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым:
Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал.
ТГ/МЧС Краснодарского края
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