ВСУ предприняли массированную атаку дронами на Крымский полуостров и Краснодарский край

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ВСУ предприняли массированную атаку дронами на Крымский полуостров и Краснодарский край

В течение ночи войска киевского режима предприняли массированную беспилотную атаку на Крымский полуостров и Краснодарский край. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтверждает осуществление противником атаки.

По словам Вениамина Кондратьева, атакам были подвергнуты инфраструктурные объекты, включая котельную рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре.



Губернатор:

В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о том, что войска киевского режима с помощью дронов пытались также атаковать территорию Ейского и Темрюкского районов.

Несколько вражеских дронов были сбиты на подлёте к Крыму и в воздушном пространстве над полуостровом. В частности, поражены воздушные цели в районе Арабатской стрелки и Геническа (Херсонская область). По некоторым данным, дроны выпускались из оккупированных ВСУ Херсона и Запорожья.

А это публикация, сделанная несколько минут назад губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым:

Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал.
7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -3
      Сегодня, 07:36
      В течение ночи войска киевского режима предприняли массированную беспилотную атаку на Крымский полуостров и Краснодарский край.

      Даже из открытых источников очевидно, что украинцы и страны НАТО наводнили ВСУ дронами. Соотношение с нами, на мой взгляд один к семи.
      Почему украинцы, потому, что у них сотни, а может и тысячи т.н. гаражных мастерских по изготовлению дронов которые финансируются на государственном уровне. Если мы не примем срочные меры, то можем плачевно отстать.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        0
        Сегодня, 07:43
        Ясная (Ясная)
        Соотношение с нами, на мой взгляд один к семи.
        Пишите уже 1 к 70, чего мелочиться... Ни вы, ни даже я не знаем этого соотношения.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:48
        украинцы и страны НАТО наводнили ВСУ дронами

        Да, наводнили
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 07:34
    Практически социалистическое соревнование между ПВО и дронами, продолжается.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:40
    Это и будет продолжаться пока существует 404.НАТО может неограниченно поставлять дронокомплекты ВСУ.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:44
    Ущерб практически невелик, главная задача очевидно давить на психику населению. Но по-любому нам надо какие-то меры принимать.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:49
    Будем бить по пунктам управления и по средствам связи.