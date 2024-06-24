Князь Гедимин – первый «король литовцев и русских»
Памятник Гедимину в городе Лида. Фото holiday.by
Рюриковичи, Чингизиды и Гедиминовичи с давних пор считались самыми знатными родами России. Даже в начале ХХ века выше их были лишь члены правящего дома Романовых (вообще-то, формально, Гольштейн-Готторпских, поскольку фамилия традиционно даётся по мужу, а единственный оставивший потомство внук Петра I, сын его дочери Анны, по рождению был немецким герцогом).
Среди представителей «старой аристократии» преобладали, конечно, Рюриковичи – достаточно вспомнить такие фамилии, как Горчаковы, Дашковы, Прозоровские, Воротынские, Одоевские, Оболенские, Вяземские, Ромодановские, Волынские, Барятинские, Прозоровские, Шуйские, Ржевские, Пожарские.
Но самыми знатными на Руси поначалу считались именно Чингизиды, поскольку происхождение от Рюрика и Гедимина считалось княжеским, а от «Потрясателя Вселенной» – царским. Однако с каждым поколением Чингизиды «мельчали», беднели и отходили на второй план. Тем не менее такие фамилии, как Аничковы, Чириковы, Бахметьевы, Булгаковы, всегда были на слуху. Не последнюю роль играли и потомки татарских мурз – Адашевы, Апраксины, Юсуповы, Урусовы, Кочубеи.
Представителями Гедиминовичей были Трубецкие, Голицыны, Волынские, Куракины, Курбатовы, Мещерские, Хованские, Бельские, Мстиславские. Согласитесь, фамилии очень известные и «громкие». Именно об их прародителе мы сегодня и поговорим.
Литва XIII столетия
Литовские земли были окружены, врагами. С севера и запада на них наступали немцы из Риги, поляки и скандинавы, а также изгнанные из Палестины тевтонцы и их «младшие братья» – рыцари Ливонского ордена. В «просвещённой Европе» даже появилась традиция «прусских путешествий», когда рыцари разных государств приезжали лишь для того, чтобы в своё удовольствие повоевать против языческой Литвы. Тевтонцы порой даже сами не участвовали в этих походах – лишь давали проводников. Когда великий магистр Карл фон Трир (в должность вступил в 1311 г.) решил замириться с литовцами, это вызвало такое возмущение в Европе, что, несмотря на заступничество римского папы, уже в 1317 году он был отправлен в отставку. Самым известным из таких «гостей» Тевтонского ордена стал Генри Болингброк, граф Дерби, сын знаменитого Джона Гонта – будущий английский король Генрих IV, основатель Ланкастерской династии. 19 июля 1390 г. он прибыл в Данциг на собственном корабле с отрядом в 150 человек, его сопровождали 11 рыцарей и 11 оруженосцев.
В «Торуньских анналах» под 1390 г. можно прочитать:
А вот что говорится в «Хронике» Виганда Марбургского:
Генрих IV, первый Ланкастер на английском престоле, портрет работы неизвестного художника
На востоке и юге находились русские княжества, с которыми тоже то и дело возникали пограничные споры.
При этом литовцы были язычниками, то есть чужими для всех – Новгород и Псков порой выступали союзниками крестоносцев в их походах против «поганой» (то есть языческой) Литвы. Так, в 1236 году меченосцы и «гости Ордена» из Саксонии, собравшись в поход против Литвы, обратились за помощью в Псков:
(«Ливонская рифмованная хроника»).
22 сентября 1236 г. союзники были разгромлены в сражении при Сауле (Шауляй). Помимо прочих, погибли магистр Ордена меченосцев Фолквин Шенке фон Винтерстерн, граф Генрих фон Даненберг, господин Теодорих фон Намбург и 48 орденских рыцарей. Согласно сообщению Первой Новгородской летописи, из 200 псковских дружинников, посланных «немцам в помощь» «на безбожную Литву» «приидоша коиждо десятыи в домы своя».
Братство рыцарей Христа Ливонии прекратило своё существование, став ландмайстерством Тевтонского ордена: меченосцы стали ливонцами.
Литовцы сражаются с Тевтонскими рыцарями, барельеф замка Мальборк
Любопытно, что знаменитый литовский герб «Погоня» был придуман рыцарями другого ордена – тамплиерами, которые по поручению римского папы прибыли на коронацию князя Миндовга. Об этом прямо говорится в средневековых литовских хрониках:
И на щите всадника вы видите «лотарингский крест», который был дарован тамплиерам патриархом Иерусалима, а потом служил символом высшего посвящения.
«Погоня» на гобелене в королевском замке Кракова
В первой половине XIII века Восточная Европа была потрясена ударом монгольских армий. Особо страшным он оказался для русских княжеств. Литовские земли от татар не пострадали, более того, Литва даже оказалась в выигрышном положении, так как ослабленные западнорусские княжества оказались не способны к серьёзному сопротивлению, а государства Северо-Восточной Руси – Московское, Тверское, Суздальско-Нижегородское княжества, враждовали между собой. Угроза с Запада осталась, однако открылась возможность экспансии на юг и восток. В отношении присоединяемых земель литовские князья проводили мудрую политику по принципу:
В результате многие русские города при Гедимине добровольно вошли в состав Литовского княжества, и статуя этого князя оказалась на знаменитом памятнике «1000-летие России».
Князь Гедимин на Памятнике «1000-летие России»
К концу правления Гедимина в состав Литовского государства входило около 25 % земель павшей Древней Руси. А к началу XIV столетия в составе Великого княжества Литовского таковых было уже до 70 %: территории Полоцкого и Турово-Пинского княжеств, а также часть земель Галицко-Волынского, Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. Это государство часто называют Великим княжеством Литовским, Русским и Жемотайским.
Великое княжество Литовское на карте
Роковым для Литвы стал отход от принципов своих первых князей после крещения по католическому обряду – именно тогда литовские правители упустили свой шанс оттеснить московских князей и самим стать основателями великого государства.
Происхождение и первые годы жизни будущего «короля литовцев и русских»
Гедимин – будущий великий правитель Литовского государства, который значительно расширит его границы и сделает одним из сильнейших государств Восточной Европы, родился в 1275 году. Его часто называют младшим братом князя Витеня (Витениса), при этом некоторые источники причиной смерти Витеня называют удар молнии, другие – говорят о его убийстве Гедимином.
Родственником Витеня Гедимина называют «Хроника Быховца», «Хроника Литовской и Жмойтской», «Летопись Рачинского», хроника Матея Стрыйковского. Сохранилось письмо рижских купцов, в котором о Витене говорится как о «брате и предшественнике» Гедимина. Однако в то время слово «брат» часто использовалось как синоним слова «союзник». С другой стороны, сам Гедимин 1323 году в письме к папе римскому Иоанну XXII называет Витеня «предшественником нашим» и королём – но не братом.
А вот такие известные авторы, как Ян Длугош, Марцин Бельский, епископ Марцин Кромер сообщают, что Гедимин был конюшим Витеня, который узурпировал трон, убив своего хозяина. Анонимный русский автор «Сказания о князьях Владимирских» (первая четверть XVI века) также утверждает, что великие князья литовские произошли от «Гегиминика» (Гедимина) – раба «Витенца» (Витеня), которого смоленский князь Ростислав Мстиславович якобы «посадил» на западе своих владений, но тот, обогатившись на сборе податей, сумел отделиться и основать своё княжество.
Вариантом версии о низкородном происхождении Гедимина являются предположения, что сам Витень был «маршалком» литовского князя Тройдена, но ему будто бы добровольно уступил трон сын Тройдена Лаврентий.
Однако впервые сведения о худородности Гедимина и убийстве им законного правителя появились в хронике Тевтонского ордена, автор которой вполне мог попытаться принизить правителя враждебного государства. То же можно говорить и о нелицеприятных сообщениях русских летописей. Доказательством княжеского происхождения Гедимина можно считать сообщение «Хроники земли Прусской» (автор – Пётр из Дусбурга):
Указывают, что польский король не мог женить своего сына на девушке сомнительного происхождения.
В «Задонщине» утверждается, что внуки Гедимина – правнуки некоего литовского князя Сколоменда. Уточним, что термин «правнук» часто использовался в значении «дальний потомок», а порой даже – «наследник».
Уже при Иване IV во время Ливонской войны русские дипломаты обосновывали претензии на западнорусские земли тем, что литовские правители ведут происхождение от полоцких князей. На переговорах в 1562 г., например, было заявлено:
Вышеупомянутый Витень много и с переменным успехом воевал против тевтонцев, которые особенно усилили свой натиск после окончательного завоевания Пруссии – в 1238 году. В 1307 году ему удалось дипломатическим путём присоединить Полоцкое княжество. Кроме того, будучи язычником, Витень сумел договориться с Константинопольским патриархом о назначении в Литву митрополита для своих православных подданных.
Витень Литовский на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.
В последний раз Витень упоминается в «Хронике земли Прусской» Петра из Дусбурга в рассказе о поражении литовцев в сентябре 1315 года. Таким образом, Гедимин, вероятно, вступил на литовский трон в конце 1315, либо в начале 1316 г.
Великий князь Литовский Гедимин
Гедимин на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.
Многие уверены, что именно Гедимина следует считать первым Великим князем Литвы. Он не только продолжил войну с Тевтонским орденом, но и начал собирать русские земли, так что в конце правления среди его подданных славян стало гораздо больше, чем литовцев, и даже подписывался он как «Гедимин божьей милостью повелитель литовцев и русских».
Гедимин на портрете из Коденской галереи, 1709 г.
Между Литовским и Московским княжествами ещё не было границы, поскольку существовала буферная зона – Смоленское и Брянское княжества и Верховская земля. Поэтому не было пока и прямых столкновений с Москвой, но Гедимин уже завязывает связи с Тверью, которая пытается оспорить первенство Москвы. Литовские служилые князья начинают призываться в Новгород. Широко используются возможности династических браков, благо что детей у Гедимина достаточно. Любопытно, что первую из жён этого князя Винду называют дочерью жмудского бортника Виндиминда. Полагают, что она умерла во время родов. Вторую жену Ольгу считают смоленской княжной и сестрой полоцкого князя Ивана Всеволодовича. Некоторые исследователи ставят существование этих женщин под сомнение, так как о них говорится лишь в поздней «Хронике Быховца». Третья жена – Ева (Евна, Эвва) называется и православной полоцкой княжной, и девушкой из местной знатной языческой семьи.
Сын Гедимина Ольгерд взял замуж племянницу Дмитрия Грозные Очи и сестру Тверского князя Михаила Александровича Ульяну (Юлиания), которая стала матерью польского короля Владислава II Ягелло – основателя династии Ягеллонов. Этот брак нужен был, прежде всего, для создания союза против Тевтонского ордена.
Одна из дочерей Гедимина – Айгуста (на Руси известна как Анастасия) выходит замуж за наследника Московского престола – будущего князя Симеона Гордого.
Иван Калита и его сын Симеон на фреске Архангельского собора, Москва, 1652-1666 гг.
Их дочь Василиса стала супругой князя Михаила Кашинского, а вот двое сыновей, родившихся в этом браке, умерли в младенческом возрасте. И потому первым потомком Гедимина на русском троне стал его праправнук Василий II Тёмный – сын Софьи Витовтовны.
Другая дочь Гедимина, Мария, стала супругой князя Дмитрия Михайловича Тверского Грозные Очи. Двое её сыновей также умерли ещё в детстве. Третья дочь этого литовского князя – Альдона (в крещении Анна) была выдана замуж за наследника польского престола, будущего короля Казимира III. Евфимия стала женой Галицко-Волынского князя Юрия II Болеслава, Елена – супругой Звенигородского князя Андрея Мстиславича.
Полоцк признал власть Литвы ещё в 1307 году. В 1315 г. в Литовское княжество вошла Берестейская земля, позже будут присоединены Гродно, Минск, Туров, Витебск и Пинск. Столицей Литовского княжества ещё со времён Миндовга был кривичский город Новгородок (Новогрудок), который сейчас находится в составе белорусской Гродненской области. Но в 1323 году Гедимин основал новую столицу – Вильно. По легенде, произошло это после того, как здесь ему приснился железный волк, вывший на Луну: жрец истолковал сон как знак того, что город, построенный здесь, «будет известен во всём подлунном мире».
Михал Андриолли. «Гедимин строит Виленский замок»
Памятник Гедимину в Вильнюсе
Население нового города было преимущественно славянским и христианским, и потому князь-язычник построил в нём православный храм. Но основаны были также доминиканский и францисканский католические монастыри.
В 1324 году Гедимин разгромил на реке Ирпень Киевского князя Станислава и союзных ему южнорусских князей. Город сдался после месячной осады, главным условием было сохранение местными аристократами своих «отчин» (земельных владений).
Войско Гедимина в 1324 г. вступает в Киев. Иллюстрация из сочинения польского историка Леонарда Ходзько, 1824 г.
После капитуляции Киева, перед Гедимином без боя открыли ворота Переяслав, Путивль, Черкассы, Канев, Снепород, Белгород-Киевский и некоторые другие города. Теперь Гедимин вошёл в контакт с правителями Золотой Орды и стал платить им дань. Окончательно эти земли вошли в состав Литовского государства после победы сына Гедимина Ольгерда над татарами в битве при Синих Водах в 1362 году.
Любопытна политика Гедимина в отношениях с Ригой и Ливонским Орденом, которые в то время наперебой слали в Авиньон жалобы на соседей: ливонцы обвиняли рижан в желании сотрудничать с Литвой и потакании язычеству, а те рыцарей в том, что те своей непримиримостью только отвращают литовцев от католичества. Гедимин отправил папе письмо с жалобой на ливонцев и обещанием креститься, к доминиканцам и францисканцам – предложение прислать священников, знающих литовский язык, в Ганзу – разрешение присылать колонистов. Потом, правда, Гедимин заявил, что его письма неправильно перевели, и он имел в виду разрешение исповедовать в своём государстве любую веру – хоть католичество, хоть православие, но лучше, конечно, оставаться верным языческим верованиям своих предков. Однако рижский архиепископ уже успел предать нарушавших папскую буллу ливонцев анафеме.
Военных столкновений Литвы с Москвой, как мы уже отмечали, при Гедимине ещё не было: всё ещё было впереди – первые войны начнутся уже при Ольгерде Гедиминовиче. А при Гедимине в Москве правил Иван Данилович – внук Александра Невского. На престол он взошёл позже Гедимина – в 1322 году, но умерли они почти одновременно: московский князь в 1340 году, литовский – в 1341-м.
Третий по счёту московский, получивший (отнюдь не за щедрость) о многом говорящее прозвище Калита, так же как и Гедимин, «собирал» Русские земли, но их интересы пока не пересекались. Ещё при отце Ивана к Москве были присоединены Коломна и Переяславль-Залесский, при старшем брате Юрии (зяте хана Узбека) – Можайск. Людьми Юрия Даниловича в Орде был убит тверской князь Михаил Ярославич. А сам Юрий, через год, также в Орде, был зарублен сыном Михаила – Дмитрием Грозные Очи, который был за это казнён по приказу хана.
Иван Данилович добился права собирать с сопредельных русских княжеств дань для хана Узбека – и немалая часть собранных средств теперь «прилипала» к рукам Московского князя. Используя татар, ему удалось разгромить Тверь, с которой заигрывал Гедимин. А затем, в 1339 году, своими интригами он сумел добиться казни в Орде тверского князя Александра Михайловича (отца жены Ольгерда, будущей матери польского короля Владислава II Ягелло) и его старшего сына Фёдора.
Гибель Гедимина
Зимой 1341-1342 гг. литовцы осадили орденский замок Байербург на реке Неман, который был построен тевтонцами в 1336 году на месте захваченной литовской крепости Пиленай. Согласно преданию, её защитники, видя неизбежность поражения, подожгли её и покончили с собой.
Убивающие себя жемотайский князь Маргирис и защитники крепости Пиленай на картине Владислава Майерановского
Именно здесь и погиб первый «король литовцев и русских», причём вошёл в историю как один из первых правителей, убитых огнестрельным оружием. Однако в одном из чешских источников содержатся сведения об отравлении Гедимина.
Согласно литовским хроникам, этот литовский князь был похоронен по языческому обряду: облачённое в парадную одежду тело сожгли вместе с его любимым конём, одним из слуг и тремя пленными немцами. В погребальный костёр положили и часть военных трофеев. Вскоре после смерти Гедимина (в 1345 году) власть в Литве разделили Кейстут и Ольгерд. Первый из них действовал на западе против крестоносцев, второй «собирал» русские земли на востоке. Так же как и отец, Ольгерд и Кейстут изображены на новгородском памятнике «Тысячелетие России»:
Ольгерд
Кейстут
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