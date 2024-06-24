Князь Гедимин – первый «король литовцев и русских»



Памятник Гедимину в городе Лида. Фото holiday.by

Литва XIII столетия

«В то же время маршал с великим войском стоял у Вильны, а с ним – господин Ланкастера, англичанин, пришедший со своими людьми перед днем святого Лаврентия. Пришли туда и ливонцы, и Витовт с жемайтами. И сначала они взяли неукрепленный замок Вильны и многих убили, но укрепленный замок не захватили.»

«Затем упомянутый маршал (Конрад фон Валленрод, стал Великим магистром Тевтонского ордена в 1391 г.) организовал поход и со многими паломниками, а именно с сыном английского герцога ланкастерского графом Дерби и другими… Когда они нашли брод и переправились и как только ступили на землю, язычники бежали, но христиане настигли их и многих убили. Троих герцогов они увели в плен с большой добычей, взятой у них.»



Генрих IV, первый Ланкастер на английском престоле, портрет работы неизвестного художника

«Гонцов на Русь тогда послал (магистр Фолквин), их помощь вскоре прибыла.»



Литовцы сражаются с Тевтонскими рыцарями, барельеф замка Мальборк

«Сей герб основан был христианскими рыцарями, которые Богу служили больше, чем Папе. И храм они носили в телах своих, дабы не подчиняться идолам сатанинским.»



«Погоня» на гобелене в королевском замке Кракова

«Старины мы не нарушаем, новизны не вводим.»



Князь Гедимин на Памятнике «1000-летие России»



Великое княжество Литовское на карте

Происхождение и первые годы жизни будущего «короля литовцев и русских»

«В год от Рождества Христова 1326 Локетек, король Польши, попросил Гедимина, короля литвинов, чью дочь его сын только что взял в жены, чтобы он послал ему оруженосцев из народа своего.»

«Не только что Русская земля, но и Литовская земля вся – вотчина государя нашего.»



Витень Литовский на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.

Великий князь Литовский Гедимин



Гедимин на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.



Гедимин на портрете из Коденской галереи, 1709 г.



Иван Калита и его сын Симеон на фреске Архангельского собора, Москва, 1652-1666 гг.



Михал Андриолли. «Гедимин строит Виленский замок»



Памятник Гедимину в Вильнюсе



Войско Гедимина в 1324 г. вступает в Киев. Иллюстрация из сочинения польского историка Леонарда Ходзько, 1824 г.

Гибель Гедимина



Убивающие себя жемотайский князь Маргирис и защитники крепости Пиленай на картине Владислава Майерановского



Ольгерд



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