Украинские ресурсы заявляют о переходе под контроль ВС РФ половины населенного пункта Карловка в ДНР

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Украинские ресурсы заявляют о переходе под контроль ВС РФ половины населенного пункта Карловка в ДНР

ВСУ

Положение группировки ВСУ в Донецкой Народной Республике продолжает ухудшаться с каждым днем. После того как украинское военное командование было вынуждено снять с этого направления часть подразделений для их переброски в Харьковскую область, ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках.

Сейчас наиболее горячим с точки зрения интенсивности боевых действий является Покровское направление, где российские военные штурмуют населенный пункт Карловка. В течение последних нескольких дней по этому селу активно работали артиллерия и авиация. Благодаря этому штурмовым группам ВС РФ удалось сначала закрепиться на окраине Карловки, а затем и расширить зону контроля.



За минувшую ночь положение местного гарнизона ВСУ существенно осложнилось. Это признают и украинские околовоенные ресурсы. В частности, некоторые источники сообщают, что уже половина Карловки находится под контролем российской армии.

Если верить этим сообщениям, националисты, несмотря на превосходство ВС РФ в огневой мощи, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, но всё равно вынуждены оставлять свои позиции.

Стоит отметить, что российские войска активно продвигаются и на других направлениях в ДНР. В частности, полной неожиданностью для ВСУ стала недавняя атака ВС РФ в районе Торецка. Российские войска сумели прорвать здесь оборону националистов, выбили их из нескольких опорных пунктов и закрепились на позициях.

Понимая всю опасность создавшегося положения, киевский режим уже объявил об эвакуации населения из Торецка. Это означает, что освобождение города – вопрос ближайшего времени.

Накануне сообщалось о том, что российские войска контролируют до половины территории у Карловского водохранилища и вошли в заозёрный микрорайон, относящийся к Карловке. Он находится на северном берегу водохранилища.
5 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 09:09
    Ну, хоть бы карту предоставили к статье вместо двойной картинки в заголовке.
    1. Комментарий был удален.
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: barclay
      Ну, хоть бы карту предоставили к статье вместо двойной картинки в заголовке.

      ну да, сложно понять если пропустить
      "Стоит отметить, что российские войска активно продвигаются и на других направлениях в ДНР."
      как Карловка повлияла на эвакуацию Торецка
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:22
    Значит опять будут у своих хозяев деньги клянчить.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:36
    Всу даже выступ срезать нечем
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:42
    Ещё два месяца назад у всу была возможность откатиться за Днепр и Оскол, организовав крепкую оборону. Сейчас всу уже не могут этого сделать, потому что в заслоне оставить некого. Могут только непрерывно откатываться неся потери, без шансов закрепиться, используя вместо укрепов города. Бронетехники пишут почти не осталось у них. В общем всё идёт своим чередом