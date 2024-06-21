Украинские ресурсы заявляют о переходе под контроль ВС РФ половины населенного пункта Карловка в ДНР
Положение группировки ВСУ в Донецкой Народной Республике продолжает ухудшаться с каждым днем. После того как украинское военное командование было вынуждено снять с этого направления часть подразделений для их переброски в Харьковскую область, ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках.
Сейчас наиболее горячим с точки зрения интенсивности боевых действий является Покровское направление, где российские военные штурмуют населенный пункт Карловка. В течение последних нескольких дней по этому селу активно работали артиллерия и авиация. Благодаря этому штурмовым группам ВС РФ удалось сначала закрепиться на окраине Карловки, а затем и расширить зону контроля.
За минувшую ночь положение местного гарнизона ВСУ существенно осложнилось. Это признают и украинские околовоенные ресурсы. В частности, некоторые источники сообщают, что уже половина Карловки находится под контролем российской армии.
Если верить этим сообщениям, националисты, несмотря на превосходство ВС РФ в огневой мощи, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, но всё равно вынуждены оставлять свои позиции.
Стоит отметить, что российские войска активно продвигаются и на других направлениях в ДНР. В частности, полной неожиданностью для ВСУ стала недавняя атака ВС РФ в районе Торецка. Российские войска сумели прорвать здесь оборону националистов, выбили их из нескольких опорных пунктов и закрепились на позициях.
Понимая всю опасность создавшегося положения, киевский режим уже объявил об эвакуации населения из Торецка. Это означает, что освобождение города – вопрос ближайшего времени.
Накануне сообщалось о том, что российские войска контролируют до половины территории у Карловского водохранилища и вошли в заозёрный микрорайон, относящийся к Карловке. Он находится на северном берегу водохранилища.
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