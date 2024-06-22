Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?
Рассмотрим самые известные и обсуждаемые авианосцы ВМС США.
«Дуайт Д. Эйзенхауэр» — один из самых известных авианосцев, который уже 8 месяцев находится на оперативном развёртывании. Сроки его возвращения домой неоднократно продлевались, а техническое состояние корабля и моральный дух экипажа оставляют желать лучшего. Флотское командование хотело бы вернуть его домой, но этому препятствуют политики и Пентагон. Из-за ухудшения ситуации вокруг Израиля возвращение корабля становится маловероятным. Заменить его в районе восточного Средиземноморья и Красного моря проблематично. Сам корабль находится не в лучшем техническом состоянии.
По планам командования, его должен заменить авианосец «Джон Кеннеди», который уже должен был быть в строю. Однако вступление в строй «Кеннеди» ожидается только в следующем году, если ничего не случится. Поэтому «Эйзенхауэру» продлили срок эксплуатации до 2026 года, из которых год он проведёт в ремонте. Вопрос о том, когда и где он станет в ремонт, остаётся открытым.
Второй авианосец, с которым всё более понятно — это «Нимиц». Сейчас он находится в планово-предупредительном ремонте, который продлится около полугода. После ремонта его, скорее всего, спишут. Списание должно было произойти ещё в прошлом году, но Конгресс не разрешил. Судя по последним фото, ремонт либо ведётся «из рук вон плохо», либо не ведётся вообще. Корабль просто держат в «горячем резерве» на случай непредвиденных ситуаций.
По состоянию на 21 июня 2024 года, «Нимиц» ушёл из Бремертона, но куда и зачем — пока неизвестно.
«Теодор Рузвельт» в январе текущего года передан в состав Индо-Тихоокеанского командования и сейчас находится в Южно-Китайском море. Можно предположить, что он будет находиться там достаточно долго, поскольку ситуация там постепенно накаляется.
«Рональд Рейган» сейчас находится на острове Гуам, после чего уйдёт в Сан-Диего, а затем на ремонт. Корабль пробыл на передовом развёртывании в Йокосуке семь лет. Его техническое состояние не очень хорошее, и ремонтные мощности ВМБ Китсап позволят провести средний ремонт. Однако ему требуется серьёзный ремонт, а в капитальном сейчас находится «Джон К. Стеннис». Ремонт «Рейгана» и «Эйзенхауэра» пока непонятен.
Задержка с ремонтом «Стенниса» произошла из-за того, что «Джордж Буш» простоял в ремонте шесть лет, значительно больше, чем предполагалось. Официальные лица утверждают, что это произошло из-за проблем с рабочей силой и COVID-19, но, возможно, есть и другие причины.
«Гарри Трумэн» сейчас находится у восточного побережья США и проходит этап подготовки к развёртыванию. Ожидается, что он будет готов к октябрю-ноябрю.
«Карл Винсон» находится в Сан-Диего и готовится к участию в многонациональных военных учениях RIMPAC. В конце года он будет развёрнут в составе Тихоокеанского командования.
«Авраам Линкольн» находится у Западного побережья и закончил курс подготовки. Ожидается, что в июле он перейдёт в состав Индо-Тихоокеанского командования и сможет заменить «Эйзенхауэра» в Красном море.
«Джордж Буш» находится на судоверфи в Ньюпорт-Ньюс, выведен из сухого дока и сейчас проходит перезарядку активной зоны реактора. Сроки возвращения в строй не называются.
«Джеральд Форд» вернулся с оперативного развёртывания в Средиземном море и находится на техническом обслуживании, которое продлится около года. Для нового корабля это много, возможно, есть какие-то конструктивные проблемы, не решённые до вступления в строй.
«Джон Ф. Кеннеди» ожидается вступление в строй в следующем году, если не случится каких-либо «форс-мажоров».
Финансирование закладки третьего авианосца типа «Джеральд Форд» перенесено с 2028 на 2030 год.
В целом ситуация не критическая, но и оптимизма не внушает.
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