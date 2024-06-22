Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?

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Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?


Рассмотрим самые известные и обсуждаемые авианосцы ВМС США.



«Дуайт Д. Эйзенхауэр» — один из самых известных авианосцев, который уже 8 месяцев находится на оперативном развёртывании. Сроки его возвращения домой неоднократно продлевались, а техническое состояние корабля и моральный дух экипажа оставляют желать лучшего. Флотское командование хотело бы вернуть его домой, но этому препятствуют политики и Пентагон. Из-за ухудшения ситуации вокруг Израиля возвращение корабля становится маловероятным. Заменить его в районе восточного Средиземноморья и Красного моря проблематично. Сам корабль находится не в лучшем техническом состоянии.

По планам командования, его должен заменить авианосец «Джон Кеннеди», который уже должен был быть в строю. Однако вступление в строй «Кеннеди» ожидается только в следующем году, если ничего не случится. Поэтому «Эйзенхауэру» продлили срок эксплуатации до 2026 года, из которых год он проведёт в ремонте. Вопрос о том, когда и где он станет в ремонт, остаётся открытым.

Второй авианосец, с которым всё более понятно — это «Нимиц». Сейчас он находится в планово-предупредительном ремонте, который продлится около полугода. После ремонта его, скорее всего, спишут. Списание должно было произойти ещё в прошлом году, но Конгресс не разрешил. Судя по последним фото, ремонт либо ведётся «из рук вон плохо», либо не ведётся вообще. Корабль просто держат в «горячем резерве» на случай непредвиденных ситуаций.

По состоянию на 21 июня 2024 года, «Нимиц» ушёл из Бремертона, но куда и зачем — пока неизвестно.

«Теодор Рузвельт» в январе текущего года передан в состав Индо-Тихоокеанского командования и сейчас находится в Южно-Китайском море. Можно предположить, что он будет находиться там достаточно долго, поскольку ситуация там постепенно накаляется.

«Рональд Рейган» сейчас находится на острове Гуам, после чего уйдёт в Сан-Диего, а затем на ремонт. Корабль пробыл на передовом развёртывании в Йокосуке семь лет. Его техническое состояние не очень хорошее, и ремонтные мощности ВМБ Китсап позволят провести средний ремонт. Однако ему требуется серьёзный ремонт, а в капитальном сейчас находится «Джон К. Стеннис». Ремонт «Рейгана» и «Эйзенхауэра» пока непонятен.

Задержка с ремонтом «Стенниса» произошла из-за того, что «Джордж Буш» простоял в ремонте шесть лет, значительно больше, чем предполагалось. Официальные лица утверждают, что это произошло из-за проблем с рабочей силой и COVID-19, но, возможно, есть и другие причины.

«Гарри Трумэн» сейчас находится у восточного побережья США и проходит этап подготовки к развёртыванию. Ожидается, что он будет готов к октябрю-ноябрю.

«Карл Винсон» находится в Сан-Диего и готовится к участию в многонациональных военных учениях RIMPAC. В конце года он будет развёрнут в составе Тихоокеанского командования.

«Авраам Линкольн» находится у Западного побережья и закончил курс подготовки. Ожидается, что в июле он перейдёт в состав Индо-Тихоокеанского командования и сможет заменить «Эйзенхауэра» в Красном море.

«Джордж Буш» находится на судоверфи в Ньюпорт-Ньюс, выведен из сухого дока и сейчас проходит перезарядку активной зоны реактора. Сроки возвращения в строй не называются.

«Джеральд Форд» вернулся с оперативного развёртывания в Средиземном море и находится на техническом обслуживании, которое продлится около года. Для нового корабля это много, возможно, есть какие-то конструктивные проблемы, не решённые до вступления в строй.

«Джон Ф. Кеннеди» ожидается вступление в строй в следующем году, если не случится каких-либо «форс-мажоров».

Финансирование закладки третьего авианосца типа «Джеральд Форд» перенесено с 2028 на 2030 год.

В целом ситуация не критическая, но и оптимизма не внушает.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 04:32
    «Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?» —

    — Каждому авианосцу США,где бы они не находились, по "тапку" от хуситов ...
  2. Влад--44 Звание
    Влад--44
    +1
    Сегодня, 04:51
    Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 05:20
    «Дуайт Д. Эйзенхауэр» — один из самых известных авианосцев, который уже 8 месяцев находится на оперативном развёртывании
    А что про него слышно после атаки хуситами?
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +4
      Сегодня, 05:44
      Дырки заклеивают ускоренными темпами где нибудь в "тёмном углу"чтобы никто не увидел! laughing
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 08:52
        Хотелось бы. Но увы, попадания в "Эйзенхауэр", как и в другие матрасные корабли, ничем другим, кроме победных реляций хуситов, не подтверждаются. Возможно попали, возможно корабль получил механические повреждения при резком маневрировании на максимальном ходу, возможно была жесткая посадка ЛА. Можем только догадываться.
  4. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 05:23
    По состоянию на 21 июня 2024 года, «Нимиц» ушёл из Бремертона, но куда и зачем — пока неизвестно.

    -списать и продать. Через посредников во Вьетнам музей агрессии. Пяток фантомов на палубу поставить.
    Чтобы помнить. И помнили.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 06:15
    Хочется видеть авианосцы США на дне морском.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 06:56
      Хочется видеть авианосцы США на дне морском
      Вы не один такой wink
      1. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 07:30
        CV-5 первый в списке.
        Недалёк уже тот год, когда США финансово не смогут содержать свою авианосную армаду.
        Если большой заварухи не будет, то американцы сами будут выводить неликвидные авики, пополняя список искуственных кораллов.
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 08:33
          Недалёк уже тот год, когда США финансово не смогут содержать свою авианосную армаду.
          Думаете, бумага или краска закончатся?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:45
    Сейчас всего 2 авианосца в боевом развёртывани ?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 08:48
      Пока три, но могут добавить еще два - но если не надолго. Графики БС и ремонтов и так уже нарушены. "Рейган" на Гуаме, пока еще числится на БС, хотя уже идет Западное побережье в ремонт. Его меняет "Буш" - сейчас где - то в районе Чили. Его погнали вокруг Америки, видимо из - за проблем с Панамским каналом. На БС - "Рузвельт" и "Эйзенхауэр", но ему тоже, уже пора на ремонт и на покой. Я так понимаю, что "Айка" последние пять лет "гоняют и хвост, и в гриву" потому что понимают, что это уже последняя гастроль.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:52
    Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США?
    Тем кому в России необходимо об этом знать прекрасно осведомлены где и что делают американские авианосцы. Чем меньше их будет у чужих берегов тем лучше.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 08:53
      Ранее форумчанен ,штурман морской авиации , писал что в времена СССР несколько полков летали искать АГ. Но не получилось. Справедливости ради,и Тихий океан огромный.
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 07:00
    В целом ситуация не критическая, но и оптимизма не внушает.
    Смотря для кого.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:02
    Николай hi ,а чем занимаются авиакрылья неразвёрнутых авианосцев ,они хотябы в ротациях участвуют с действующими авианосцами или сидят на сухопутных авиационных базах иногда полётывая ,чтобы не забыть навыки пилотирования?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 08:42
      Добрый день, Андрей. Насколько я понимаю, у американцев авиагруппа жестко привязана к кораблю. Пока АВ в ремонте или ТО, авиация сидит на бербазе - тоже ремонт, ТО, обучение молодняка. Хотя возможны варианты - случалось, когда эскадрильи перебрасывали на другие АВ. Кстати, еще одно наблюдение - "Форд" изначально заточен под Ф - 35, "Рузвельт" и "Линкольн" прошли переоборудование во время ремонтов, но на палубах - "хорнеты". Чего так?
  10. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 07:24
    На CVN-69 доменные технологии тестируют. До 5Тв в день может через спутниковую связь принимать.
    Самое интересное в тестах - переходы в режим радиомолчания и выходы с него.
    Группа админов модерирует корабельные сервера.