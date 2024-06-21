ХАМАС обвинил главного прокурора МУС в предвзятости из-за его попытки добиться ареста лидеров движения

Мы подтверждаем, что это право нашего народа, а не его обязанность, сопротивляться оккупации всеми возможными средствами, в том числе [посредством] вооруженного сопротивления, которое подтверждено международными законами, но было упущено из виду прокурором

Миру необходимо настоящее равенство и быстрое правосудие, свободное от доминирования, влияния и высокомерия великих держав

Палестинское движение ХАМАС обрушилось с резкой критикой на главного прокурора Международного уголовного суда (МУС). Недовольство группировки вызвано намерением Карима Хана добиться выдачи ордера на арест высокопоставленных лидеров движения.В специально выпущенном на этот счет пресс-релизе говорится, что Карим Хан абсолютно игнорирует реалии на местах, и закрывает глаза на действия Тель-Авива в отношении мирного населения сектора Газа.Движение подчеркивает, что Израиль начал геноцидную войну против палестинского анклава, назвав ее ответом на операцию групп сопротивления. Так ХАМАС называет террористическую атаку на израильские населенные пункты, совершенную боевиками движения 7 октября прошлого года.В пресс-релизе подчеркивается, что тогда было взято в плен 250 человек, среди которых не только граждане Израиля, но и других государств. Однако ответные действия ЦАХАЛ оказались еще более варварскими. ХАМАС приводит данные, согласно которым за время боевых действий в секторе Газа погибло 120 000 палестинцев, а 70% прибрежных зданий были разрушены.В документе особо подчеркивается, что военнослужащие израильской армии наносили удары по гуманитарным объектам, включая школы, больницы и лагеря беженцев.В упрек главному прокурору МУС ХАМАС ставит его позицию, что Израиль имеет право на самооборону, забыв при этом, что атака 7 октября стала следствием многолетней оккупации Израилем палестинских территорий.– говорится в заявлении ХАМАС.В подкрепление своей позиции движение приводит слова генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который ранее подчеркнул, что события 7 октября произошли не в вакууме.В свете сказанного ХАМАС подчеркивает, что Международному уголовному суду предстоит сдать своего рода экзамен на сохранение авторитета в международном сообществе. В этой связи движение пожелало судебной инстанции успешно справиться с тем давлением, которое оказывают на МУС США.– резюмируют в ХАМАС.