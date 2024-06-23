Кнопка на креслах западных политиков. Размышления о российско-северокорейском Договоре
С удовольствием наблюдаю истерику в западных СМИ по поводу заключения между Российской Федерацией и Северной Кореей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР. Запад настолько свыкся с «асимметричными ответами» на провокации, что «симметричный ответ» вызвал панические настроения во многих западных кабинетах власти.
По сути, со слов президента России, сказанных на пресс-конференции во Вьетнаме, Россия почти дословно повторила тот Договор, который заключал СССР в 1961 году. Проще говоря, мы, наверное, впервые заявили о своей преемственности СССР на международной арене. Россия реально возвращается на место Советского Союза в мировой политике.
Президент Путин своим визитом и заключением Договора «подложил кнопки» на кресла многих политиков. Сидеть более или менее комфортно больше не придётся. Особенно «традиционным противникам» КНДР из Сеула, Токио и Вашингтона. Хотя, если взглянуть на ситуацию «издалека», всё выглядит вполне логично. КНДР одна из немногих стран, которая с самого начала СВО заявила о полной поддержке РФ и, главное, слово своё держит нерушимо.
Было бы, как минимум, не прилично не поддержать КНДР в её противостоянии США, Южной Корее и Японии. Так что расширение связей России и Северной Кореи вполне логично. И государственный визит российского президента тоже. Даже время выбрано идеально. В начале озвучены условия для переговоров по Украине, а затем и поездка в Пхеньян.
Возникает естественный вопрос о санкциях, к которым Россия присоединилась в начале века. Вопрос действительно серьёзный. Лично мне понравился ответ президента Путина на вопрос о санкциях. Время идёт, всё меняется, и санкции тоже. Путин практически высказал мысль о том, что санкции против государства и санкции против народа – это разные вещи.
Мы как-то подзабыли о том, что до подписания Договора между КНДР и РФ, в этом регионе уже «похозяйничали» США. Напомню о создании восточного клона НАТО — AUKUS. Страны, входящие в этот блок, уже обладают современным вооружением, что реально дестабилизирует обстановку в регионе. Никто даже не скрывает этого факта.
Опять напомню, сколько воплей об агрессивности северокорейского лидера было после испытаний дальнобойных ракет. Не ядерных, а просто дальнобойных. А почему? Потому что и Сеул, и Токио обладают такими ракетами и могут нанести удары практически по любой точке КНДР. И не получить ответки. Естественно, до появления таких ракет у Северной Кореи.
Увы, не открою никакого секрета, у Пхеньяна нет средств, которые могут успешно сбивать такие ракеты. То есть ПРО страны находится в плачевном состоянии. С появлением Договора с Россией, как я предполагаю, эта проблема будет быстро решена.
Так что не зря корейцы радовались приезду президента Путина. Учитывая, что военные объекты в большинстве своём находятся глубоко под землёй, ракеты потенциального противника уничтожали бы именно гражданских... Возможно, даже не подозревая об этом, мы спасаем народ КНДР.
«Кнопка» работает…
Та самая «кнопка», которую я упомянул выше, уже работает. И довольно эффективно. Причём в разных странах работает по-разному. Читаешь материалы из СМИ Японии, РК, США, Австралии и понимаешь «широту» созданной для противника проблемы. Как обмолвился на пресс-конференции президент Путин, мы предвидели такую реакцию.
Начнём с Европы. Тут, естественно, главное слово за НАТО. О чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг? Парадоксально, но главная головная боль для генсека НАТО – это глобализация! При этом сотрудничество с азиатскими странами самого альянса глобализацией по Столтенбергу не является. А вот зачатки нового блока в составе России, Ирана, Северной Кореи и Китая пугает.
Причём интересно, что из воинственного государства, которое стремится завоевать мир, Китай внезапно превратился в мирного, безобидного соседа Европы. Интересная интерпретация политики КНР, не правда ли? Вроде как и нет проблемы с Тайванем. Кстати, эта позиция достаточно хорошо показывает координацию действий альянса и РК.
Республика Корея ещё до визита президента Путина выразила свою обеспокоенность. Понимание того, что улучшение отношений между Москвой и Пхеньяном вызовет серьёзные изменения в расстановке сил в регионе, в Сеуле понимали уже давно. Даже про ответные меры было заявлено.
Далее. Чуть позже РК провела незапланированную ранее встречу с представителями китайского МИДа и МО. Интересен пресс-релиз, выпущенный после этой встречи. Акцент сделан на одну мысль. Сближение КНДР и РФ противоречит интересам... Китая. То есть, если европейцы, в лице Столтенберга, продолжают говорить о Китае как о главном враге, то Сеул «стелет мягче», Китай имеет свои интересы, и он не опасен…
Наиболее взвешенную позицию я увидел в японских СМИ. Не знаю результатом чего она является, но японские журналисты сделали вполне логичный и, по моему мнению, правильный вывод о том, что после Договора между Москвой и Пхеньяном у японцев возникает достаточно много проблем с обороной островов.
Ну и мнение хозяина всех этих «независимых» стран и альянсов — США. Как и предсказывали специалисты, американцы не стали мелочиться. Возмущаться по мелочам «великие» не могут. Потому и вышло сразу несколько изданий, где основной мыслью стала идея... распространения ядерного оружия! Не больше и не меньше. Якобы Путин даёт Северной Корее ТЯО…
Отсюда, пусть это не вызывает удивления у читателей, очень «страшный для США» вывод американских аналитиков. Со времён Корейской войны это, визит президента Путина и Договор, самое опасное для безопасности США событие. Американцам необходимо срочно принимать меры по нейтрализации опасности.
В целом, меня удивляет отсутствие главного вывода из визита президента Путина в КНДР. Я прекрасно знаю, что в США и Европе есть аналитики, которые тоже пришли к этому выводу, а вот публикаций на эту тему нет! О чём я? О том, что заключённый Договор фактически убивает гегемонию США в этом регионе.
Взвешенная и демонстративно неторопливая политика Китая позволяла США чувствовать себя хозяином положения в этом регионе. Более решительный и более агрессивный лидер Северной Кореи вполне способен дать решительный отпор американцам, если этого потребует ситуация. Так что теперь «ходи и оглядывайся», не нарушил ли границу или ещё что-то. Очень нетипичная для США ситуация…
Не Запад, а Восток
Признаюсь, я умышленно сделал акцент на военном и военно-техническом сотрудничестве. Просто потому, что это наиболее чувствительная и быстро реализуемая проблема. Да, актуальность военного сотрудничества на сегодня является, наверное, важнейшим вопросом для обеих сторон.
На самом же деле, по словам президента Путина, Договор охватывает гораздо больший круг вопросов, а не конкретную сферу сотрудничества. Понятно, что речь там идёт о комплексном сотрудничестве. То есть Россия и КНДР будут работать не только в сфере оборонки, но и в экономике, в гуманитарной сфере, по социальным вопросам и т. д.
А что это означает в реальности? Проведение консультаций по каким-то вопросам будет означать, что позиции наших стран будут схожи. Проще говоря, мы будем действовать как союзники, хотя я сомневаюсь, что в Договоре уже это записано. Оба лидера как-то уклончиво ответили на вопрос о союзных отношениях, о военно-политическом союзе. Я это понимаю. Союзные отношения, на официальном уровне, должны «созреть».
Северная Корея достаточно давно находится под санкциями, что максимально затрудняет развитие местной промышленности. Думаю, скоро мы увидим в наших магазинах корейские изделия легкой промышленности, продукты корейского сельского хозяйства и прочее. Российский рынок легко «проглотит» этот импорт. Что, в свою очередь, вызовет бум в сфере производства. А как могут работать корейцы, мы знаем.
На конференции президент Путин затронул тему корейской энергетики. Правда, не назвал конкретные направления деятельности, а лишь обозначил перспективы, а это значит, уже сегодня такие консультации ведутся. Для КНДР дешёвые углеводороды и электроэнергия сейчас как манна небесная.
Энергия – это кровь современного производства. Пример европейских стран, которые ещё недавно были «локомотивами Европы», достаточно показателен. Конечно, хорошо бы было построить АЭС в Северной Корее. Но это время, да и регион достаточно сложный для такого строительства.
Но у нас есть то, что мы сможем сделать относительно быстро. Это плавучие АЭС! Собрать и перегнать такую станцию по Севморпути можно достаточно быстро. Это в разы ускорит решение энергетических проблем. Работает же «Академик Ломоносов» на Крайнем Севере. И главное, не вырабатывает плутоний, что выбивает у американцев козыри для обвинений в распространении Москвой ядерного оружия.
В целом же, заключение Договора необходимо и КНДР, и РФ. Причём жизненно необходимо. Иметь такого союзника, который может реально помочь решить проблемы сразу во многих сферах, это важно. А, как ни крути, несмотря на все усилия президента и правительства, Сибирь и Дальний Восток пока остаются глухой провинцией, которую необходимо развивать.
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