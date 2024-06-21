«Не первый раз слышим»: Пентагон не считает заявление Путина во Вьетнаме поводом для изменения ядерной доктрины США

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«Не первый раз слышим»: Пентагон не считает заявление Путина во Вьетнаме поводом для изменения ядерной доктрины США

Пентагон не считает заявление президента России Владимира Путина во Вьетнаме поводом для изменения ядерной доктрины США. Для изменения американской военной стратегии нет никаких причин.

Такое заявление сделал на брифинге глава пресс-службы министерства обороны Соединенных Штатов генерал Патрик Райдер.



Так он ответил на вопрос журналистки, в котором она попросила официального представителя Пентагона прокомментировать слова российского президента о возможном изменении ядерной доктрины РФ по отношению к первому удару.

Мы не первый раз слышим о неосторожном бряцании ядерным оружием

- сказал американский генерал.

По его мнению, для главы государства с таким потенциалом, как у России, делать подобные заявления безответственно.

Райдер добавил, что Вашингтон ставит на первое место в своей стратегии безопасность и стабильность, причем не только Соединенных Штатов, но и всего мира.

Мы сфокусированы на обеспечении безопасности и стабильности не только в регионе, но во всем мире

- отметил представитель Пентагона.

По его словам, американские власти намерены сосредоточиться на этом. Генерал заявил, что США не собираются менять статус готовности своих ядерных сил.

По завершении государственного визита во Вьетнам российский лидер Владимир Путин упомянул в своей речи действия недружественных стран которые разрабатывают новые элементы вооружений. По его словам, это приводит к понижению ими порога применения ядерного оружия. Путин отметил, что реакцией России на складывающуюся ситуацию может стать изменение ядерной доктрины, и этот вопрос уже обсуждается.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:29
    «Мы не первый раз слышим о неосторожном бряцании ядерным оружием» —

    — Сами постоянно бряцают,поэтому не первый раз слышат ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 09:47
      Западные супостаты реально НЕ БОЯТЬСЯ ядерного оружия и виноваты мы сами am зачем много говорить на эту тему, при том что мы первыми не применим ЯО со слов Верховного, а только в расплывчатом случае......., достаточно один раз продемонстрировать ядерный взрыв и четко об этом сказать, а то что это за ограниченное применение ? Давно понятно, что применять ЯО надо не в отношении Украины или Европы, а бить жестко и больно по нашему главному врагу за лужей.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 10:12
        Когда начнем демонстрировать за лужей ядерный взрыв? Вы как соберётесь,напишите. Пойду сразу в подготовленную ямку лягу,а присыпет оно само.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:17
        А ведь прав этот амерзец..Не в первый раз слышим.Видим,что это блеф голимый...
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 10:17
      ...Это тот случай когда много рисуешь красные линии...

      ЗЫ: перед дальтониками
  2. A17ttt
    A17ttt
    +2
    Сегодня, 09:32
    Проходили все в рамках торговли - называется "Брендовый Зонтик".

    Накроем весь мир своим предложением по защите, заключим договора на оплату под нахождением под зонтиком.
    В исключительных случаях будем создавать напряженность - обеспечивая тем самым, стабильный приток себе капитала.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:32
    Угу ,только США имеют право нанести превентивно- обезаруживающий удар,им даже не интересно что скажут их рабы в G 7.США сказал всем умирать - значит умирать.А нам надо согласовать изменение доктрины с другими странами ,которые не подвержены влиянию США в ядерной сфере.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 09:40
      Андрей, привет ...генерал Патрик считает, что согласовывать изменение нашей доктрины нужно с его ведомством. Смешно.)
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:43
      Евгения ,вот такие американцы придурковато- смешные.А себе они кажутся грозными. hi
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 09:46
        ...что делать, театр абсурда.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 09:49
          К сож, эти сектанты пока нагибают больше чем пол-мира и пол мира с этим соглашается, что выглядит совсем не смешно.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 09:57
            Вы подвержены западной прапоганде?Если США были такие сильные нагибатели, то наше СВО закончилось в марте 2022 г и не в нашу пользу.
            1. ИванИванов Звание
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 10:06
              Пока эскалация в их пользу, в сухую причем. Со слабыми США операция бы закончилась летом 22 го, максимум осенью..
            2. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 10:19
              А зачем им это заканчивать?Раз русские тысячами продолжают гибнуть.Зачем им этот процесс останавливать.Особо нп напрягаясь
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 10:24
                А кто говорил что будет легко и США поднимут лапки к верху.Они будут сопротивляться всеми силами ,не переходя одну единственную красную черту - бздынь и у всех потухнет свет в глазах.
          2. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 10:18
            Вот теперь нам стало ясно,
            Не забудем никогда:
            Частичка ПОЛ с любой согласной
            Слитно пишется всегда.
            Перед «Л» и перед гласной,
            Перед буквой прописной
            Частичка ПОЛ – любому ясно –
            Отделяется чертой.
  4. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 09:33
    Ядерная доктрина США на сайте Пентагона на русском языке
    https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-TRANSLATION-RUSSIAN.PDF
  5. Egeny Звание
    Egeny
    +1
    Сегодня, 09:34
    реакция России на складывающуюся ситуацию...

    Путин неоднократно напоминал, что Запад спит и видит "поражение России", типа Украина "должна победить". Для нас это потеря суверенитета, что недопустимо, поэтому нам бояться уже нечего.)
    Весь мир в труху...
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 09:38
    Не первый раз слышим
    а что комментируете тогда? lol
    У них доктрина атакующая - у нас - когда совсем прижмет. Сравнили палец с отверстием технологическим.... Хотя они так надрываются выставлять себя защитниками дерьмократии по всему свету, что там уже дырка и того гляди - на пингвинов нападут, а вдруг там нефть в антарктиде laughing
  7. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 09:40
    И даже этот "пнул" - мы не первый раз слышим.
    Надо делать, не болтая, а не наоборот
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 09:52
      Хотя бы по формуле сказал-сделал, сказал-сделал, а не как сейчас сказал-сказал-сказал.. теперь думать буду.
  8. ugos Звание
    ugos
    0
    Сегодня, 09:41
    Что, очередная красная линия, никто уже не боится этих пугалок, а ВВП всё продолжает пугать, а не дело делать.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 09:48
    Наш доктрин делать крыша, а все нам платить. Кто нам не платить, тот пу-пу, мертвый. - скромно ответил представитель банды.
  10. Сибиряк70регион Звание
    Сибиряк70регион
    +2
    Сегодня, 10:22
    Ну тут не поспоришь. Мы сами виноваты, что нас всерьёз не воспринимают после миллиона красных линий, перегруппировок, жестов доброй воли и тотальной коррупции в МО hi
  11. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +1
    Сегодня, 10:25
    Наш главноуговаривающий уже столько наговорил, что тошно становится. Жаль, что человек показывает себя во всей красе, только когда прижмет. Видимо, удары уже и по Краснодару это ХПП, который нужно понять и простить.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:58
    В общем, и одна, и другая сторона, так или иначе, достигла своей цели
    Обе стороны предельно ясно услышали друг-друга
    Будет, или не будет превентивный ядерный удар - не факт
    Но то, что мир втянулся в очередную гонку вооружения (в том числе и ядерную), крупнейшую со времён последней "холодной войны" - факт
    И насколько долгой и изматывающей она будет, и каковы последствия - не знает никто