«Не первый раз слышим»: Пентагон не считает заявление Путина во Вьетнаме поводом для изменения ядерной доктрины США

Мы не первый раз слышим о неосторожном бряцании ядерным оружием

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Пентагон не считает заявление президента России Владимира Путина во Вьетнаме поводом для изменения ядерной доктрины США. Для изменения американской военной стратегии нет никаких причин.Такое заявление сделал на брифинге глава пресс-службы министерства обороны Соединенных Штатов генерал Патрик Райдер.Так он ответил на вопрос журналистки, в котором она попросила официального представителя Пентагона прокомментировать слова российского президента о возможном изменении ядерной доктрины РФ по отношению к первому удару.- сказал американский генерал.По его мнению, для главы государства с таким потенциалом, как у России, делать подобные заявления безответственно.Райдер добавил, что Вашингтон ставит на первое место в своей стратегии безопасность и стабильность, причем не только Соединенных Штатов, но и всего мира.- отметил представитель Пентагона.По его словам, американские власти намерены сосредоточиться на этом. Генерал заявил, что США не собираются менять статус готовности своих ядерных сил.По завершении государственного визита во Вьетнам российский лидер Владимир Путин упомянул в своей речи действия недружественных стран которые разрабатывают новые элементы вооружений. По его словам, это приводит к понижению ими порога применения ядерного оружия. Путин отметил, что реакцией России на складывающуюся ситуацию может стать изменение ядерной доктрины, и этот вопрос уже обсуждается.