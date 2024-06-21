Вырисовывается замысел Израиля по уничтожению своих противников на Ближнем Востоке

Заявления военного командования Израиля об утверждении планов оперативного наступления на Ливан для полного уничтожения «Хезболлы» позволили военным экспертам сделать вполне определенные выводы об общем замысле израильского командования по уничтожению всех своих противников в регионе.Как известно, ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа после террористической атаки боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года. Тогда военное и политическое руководство Израиля заявляло, что никаких других противников у Тель-Авива на Ближнем Востоке нет. Тем самым Израиль обезопасил себя от войны на два фронта, которую он вполне возможно, не потянул бы.Теперь же, когда палестинский анклав, по сути, стерт с лица земли и близок к самой настоящей гуманитарной катастрофе, Тель-Авив разразился воинственными заявлениями против другой мощной региональной организации. Речь о ливанской «Хизбалле», которая имеет не меньше оснований ненавидеть все, что связано с Израилем, чем ХАМАС.Если ЦАХАЛ сейчас начнет операцию в Ливане, последствия для этого государства могут быть не менее разрушительными, чем для сектора Газа. Конечно, «Хизбалла» так просто не сдастся, и у них есть, чем ответить заметно потрепанной израильской армии. Но всё равно силы будут не равны.Едва ли в распоряжении «Хизбаллы» найдется достаточное количество ракет для прорыва мощной системы противовоздушной обороны Израиля. А без этого ни о каком успехе на земле не может быть и речи. И хоть определенные опасения на этот счет существуют даже в Вашингтоне, который, судя по всему, вполне серьезно воспринял недавнее заявление лидера «Хизбаллы» о том, что в случае начала наземной операции в Ливане движение сможет атаковать всю территорию Израиля, подтвердить их смогут только реальные боевые действия.Доводить ситуацию в регионе до еще одного полномасштабного конфликта не хочется никому. Кроме, вероятно, Израиля, который рассчитывает разделаться со всеми своими врагами по очереди.