Вырисовывается замысел Израиля по уничтожению своих противников на Ближнем Востоке

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Вырисовывается замысел Израиля по уничтожению своих противников на Ближнем Востоке

Заявления военного командования Израиля об утверждении планов оперативного наступления на Ливан для полного уничтожения «Хезболлы» позволили военным экспертам сделать вполне определенные выводы об общем замысле израильского командования по уничтожению всех своих противников в регионе.

Как известно, ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа после террористической атаки боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года. Тогда военное и политическое руководство Израиля заявляло, что никаких других противников у Тель-Авива на Ближнем Востоке нет. Тем самым Израиль обезопасил себя от войны на два фронта, которую он вполне возможно, не потянул бы.



Теперь же, когда палестинский анклав, по сути, стерт с лица земли и близок к самой настоящей гуманитарной катастрофе, Тель-Авив разразился воинственными заявлениями против другой мощной региональной организации. Речь о ливанской «Хизбалле», которая имеет не меньше оснований ненавидеть все, что связано с Израилем, чем ХАМАС.

Если ЦАХАЛ сейчас начнет операцию в Ливане, последствия для этого государства могут быть не менее разрушительными, чем для сектора Газа. Конечно, «Хизбалла» так просто не сдастся, и у них есть, чем ответить заметно потрепанной израильской армии. Но всё равно силы будут не равны.

Едва ли в распоряжении «Хизбаллы» найдется достаточное количество ракет для прорыва мощной системы противовоздушной обороны Израиля. А без этого ни о каком успехе на земле не может быть и речи. И хоть определенные опасения на этот счет существуют даже в Вашингтоне, который, судя по всему, вполне серьезно воспринял недавнее заявление лидера «Хизбаллы» о том, что в случае начала наземной операции в Ливане движение сможет атаковать всю территорию Израиля, подтвердить их смогут только реальные боевые действия.

Доводить ситуацию в регионе до еще одного полномасштабного конфликта не хочется никому. Кроме, вероятно, Израиля, который рассчитывает разделаться со всеми своими врагами по очереди.
34 комментария
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 09:56
    Тем самым Израиль обезопасил себя от войны на два фронта, которую он вполне возможно, не потянул бы.

    ничего нового под луною: "разделяй - и властвуй!"
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Дедок
      ничего нового под луною: "разделяй - и властвуй!"

      Причем если с "властвовать" есть вопросы, то с "разделять" особых проблем нет. Арабы с их вечной воинственной крикливостью и одновременно трусоватостью идеальный объект для таких лозунгов. Всегда стая и одновременно каждый сам за себя- главный принцип ближнего востока....
  2. Aziz Shirvani Звание
    Aziz Shirvani
    +2
    Сегодня, 09:57
    Хезболла это "подсечка" Ирана.С помощью Хезболлы Иран отыграется за беспредел ВВС израиля в Сирии.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:51
      Жалко только на Ливане отыграются за всех. Если им не удастся консолидироваться, то Израиль при помощи штатов раскатает всех по одиночке. Всех, кроме Ирана. Там у Израиля конфуз случится и сам может перестать существовать. Как бы Сирии до кучи не досталось. Нужно лишить Израиль поддержки штатов и воинственность сразу их покинет.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 09:59
    Сейчас пойдет ряд материалов ,что Хамас продал заложников Хесболле ? Они же жертвы ,им нужно как то оправдать нападение
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      +5
      Сегодня, 10:23
      Аргумент....но сильно слабоват. Всё же Хэзболла не устраивала резни в Израиле и тут иудеи против себя же натравят даже нейтральных сейчас игроков. Хэзболла к тому же имеет и танки, и ПВО вплоть до Буков и Панцирей, тысячи беспилотников, ракеты до 400 км....так что тут уже израильской авиации не разгуляться, беспилотникам не разлетаться, а в городах Израиля взвоют сирены уже очень даже обоснованно. Израильскую армию потрепал Хамас...снарядов, ракет и бомб у них уже как у украины - всё привозное, так что с Ливаном у них прольется много израильской крови агрессора, гораздо больше, а возможностей всё меньше.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Fisherman
        так что с Ливаном у них прольется много израильской крови агрессора, гораздо больше, а возможностей всё меньше.

        Да перестаньте вы ,признают сейчас американцы что на Израиль напали больницы Ливана и помогут еще разбомбить их.А если Израиль получит в ответ ,то американцы еще и заработают.
        Вот при современной американской власти вообще не удивлюсь
  4. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +5
    Сегодня, 10:00
    Интересно,если Израиль исчезнет,на Ближнем востоке воцарится мир?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 10:04
      Нет. Освободившуюся землю всё равно начнут делить различные народы, а значит конфликты.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +2
        Сегодня, 10:05
        Согласен с вами полностью.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:53
        Ну она как бы не совсем свободна - земля на месте Израиля. Всё - таки это Палестина request
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 10:11
      Цитата: ASSAD1
      Интересно,если Израиль исчезнет,на Ближнем востоке воцарится мир?

      Вопрос не в Израиле. Вопрос в ближнем востоке. Перебравшись в сытую мирную Европу, арабы "воцаряются в мире"? Нет. Они начинают делить ее, как делили все 1000 лет.
    3. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 10:17
      Так ведь укру зачищают от аборигенов , именно еврейцы! Американские , европейские , израильские. И именно под Нью-Израиль. По плану было Крым и юг укры , отдать под Нью-израиль , а Ближний Восток , развязав ядерную войну , загадить лет на 50-100 , снизив добычу нефти. План был свёрстан давно и начал воплощаться и остановить его уже невозможно , но РФ спутала все планы , вернув Крым в 2014 и начав СВО в 2022.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +2
        Сегодня, 10:22
        Вы там не с шестой палаты
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +5
    Сегодня, 10:06
    Ну как бы и в Газе лёгкой прогулки не получилось. А от атаки Ирана еле отбились целой оравой, при том что Иран не особенно и усердствовал. Хизболла то посерьёзнее будет и за спиной Иран. Плюс всякие радикалы подтянуться. Уже вон пишут и о талибах, и о хуситах.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:56
      Ещё как бы ксир обещал подтянутся и Иордания
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:07
    ...определенные опасения на этот счет существуют даже в Вашингтоне, который, судя по всему, вполне серьезно воспринял недавнее заявление лидера «Хизбаллы» о том, что в случае начала наземной операции в Ливане движение сможет атаковать всю территорию Израиля, ...
    Таки палка о двух концах. Посмотрим на местную публику, когда начнёт рваться по всему исравилю, и как ей это всё понравиться. bully
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -7
      Сегодня, 10:10
      Хоть евреи и плохие, но как показывает их ветхий такой завет, когда они берутся за дело то делают это хорошо и хуситам и прочим талибам поплохеет и очень даже.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 10:17
        Согласен с вами, сопли не жуют,знают что уничтожат махом .
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 10:38
        Хоть евреи и плохие, но как показывает их ветхий такой завет, когда они берутся за дело то делают это хорошо и хуситам и прочим талибам поплохеет и очень даже.
        Скромный вопрос, в какой по счёту редакции ветхий завет ? С тем чтобы предметно продолжить диалог recourse
    2. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 10:55
      А что на неё смотреть: разные алкины с макаревичами и остальными "рабиновичами" рванут на новую родину,где ПОКА не стреляют,за океан...а там тоже начнётся стрельба двух старых красавчиков(слово изменено) ...
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 10:09
    У Хезболлы много врагов в самом Ливане - среди суннитов, христиан и даже шиитов. Есть вероятность если не удара, то блокирующих действий с той стороны.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:10
    Ну так... они богоизбранные, у них карт- бланш....
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -3
      Сегодня, 10:13
      Предали Сварога с Перуном ради чужой религии, бог которой вас не избирал, так что завидуйте молча. laughing
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 11:03
        Что-то не слышно про еврейцев с днестровского побережья которые так стараются своими динамическими протоколами во благо еврейского же народа. Кто с кем кого трёт как бы не известно, а после того как "перетёрли", "решили вопрос" и прочее, например в Палестине новые боевые действия начинаются, странно не правда ли ?! Также как и по некой механике, особенно когда некто в погонах сотрудника милиции из УВД еврейской национальности и с образованием инженера-механика трудится в динамике и никто как бы не в курсе. Особенно учитывая пресловутую тему про 33 и граждан еврейской национальности "трудящихся" во "благо" мира во всем мире, которым как бы кто-то даёт некое разрешение в виде некоего лица женского пола из днестровского побережья по милицейским протоколам.
    2. Комментарий был удален.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 10:13
    Израиль напоминает Украину , президент жив , пока идёт война.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 10:34
      Неее ... укру разве что с Кампучией , времён Пол Пота и Красных кхмеров , можно сравнивать. Израиль за евреев воюет , а вот еврей Пол Пот.. сорри , зелЬцер , укров мочит как Стаханов уголь в забое!
  10. A17ttt
    A17ttt
    +4
    Сегодня, 10:19
    Пускай Израиль попробует. Неприятности начнутся как в финансовой плоскости, так и по земному шарику. Надо помнить, что Израильтянин по паспорту и происхождению не проживающий на территории самого Израиля - весьма уязвим.
    И если руководство ЦАХАЛ этого не понимает и не осознает (не знает в силу того что им этого никто не сказал), то внутренняя "ответка" и степень конфликта будет внушительной. Т.е. внутренний раскол еще станет больше, а до линчевания виновных в этом - отрезок еще больше сократится. Я так понял из новостей, там по штату принятия решений - весьма серьезно почистили.
  11. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 10:19
    Замысел понятен, хотя логикой не блещет. Война на два фронта, еще не для кого не заканчивалась хорошо. А вот хватит ли ресурсов для такой войны? Даже с учетом матрасной помощи. Бои в Газе показали, что реальность очень далека от еврейских расчетов.
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 10:21
    пейсы разбушевались, посмотрим во что это выльется в ближайшее время. В средне-срочной и долгосрочной перспективе, думаю, у израЭля будет все не очень хорошо.
    1. АлександР_95 Звание
      АлександР_95
      +3
      Сегодня, 10:35
      Соглашусь с вами, Израиль сильно влип...
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 11:01
        Особо потому влип, что матрасы с поставками боеприпасов не спешат. А в Израиле их нет
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 10:36
    Хизбалле Израиль продул еще в 2006 году, "освобождая капрала Шалида" - какпрала так и не освободил, потерял прилично танков и ББМ и отполз назад к себе. Хизбалла тогда показала отличную осведомленность ииоченьтэффективное использоваие подземных коммуникаций и протиаотанковых средств.
    Что с тех пор могдо измениться? Сеть коммуникаций на порядок усложнилась, появились целые классы различныхтэффективных беспилотников, которыми можно кошмаритььаэродромы за сотню километров, теи более в сечетании с ракетными ударами. Недосягаемый ранее флот США и союзников теперь тоже под ударом, хуситы это вполне объяснили.
    Ну и ресурсы по снарядам и бомбам у вего Запада теперь не то чтотне бесконечны - их уже явно не хватает на две войны.
    Так что, стартовые условия Израиля в разы хуже тогдашних времен "царствия Гегемона", Хизбалла Израиль особо то не атакует, дежурно постреливает.
    Так что решение Битаньяху атаковать Хизбаллу - чисто политическая авантюра с неясными, и скорее всего, скверными последствиями для страны.
  14. strannik1985 Звание
    strannik1985
    +1
    Сегодня, 10:41
    Нетаньяху идёт ва-банк, ему терять уже нечего, отставка = тюрьме.