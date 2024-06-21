Белоруссия начала внезапную проверку боеготовности армии на фоне сообщений о концентрации подразделений ВСУ в приграничных областях
Белоруссия, хотя и не является участником специальной военной операции РФ на Украине, вынуждена постоянно держать свои войска в полной боевой готовности. Сегодня Министерство обороны республики сообщило об очередной внезапной проверке боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению.
– говорится в сообщении военного ведомства республики.
Там добавляют, что проверка будет проходить в несколько этапов. На первом из них будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство. Затем войсковым формированиям предстоит непосредственное выполнение учебных задач.
В Министерстве обороны Белоруссии предупреждают, что в дни проведения внезапной проверки возможно передвижение военной техники по дорогам общего пользования. Жителей просят не придавать этому большого значения.
Стоит отметить, что внезапная проверка боеготовности армии Беларуси началась на фоне сообщений о концентрации в приграничных областях крупных подразделений украинской армии. Как отмечают белорусские пограничники, украинское военное командование передислоцировало сюда даже подразделения специального назначения ГУР. И это на фоне высоких потерь личного состава ВСУ в зоне проведения российской СВО.
В Государственном пограничном комитете Беларуси не исключают провокаций националистов на границе, но подчеркивают, что в этом случае им будет дан адекватный ответ.
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