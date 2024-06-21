Белоруссия начала внезапную проверку боеготовности армии на фоне сообщений о концентрации подразделений ВСУ в приграничных областях

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Белоруссия начала внезапную проверку боеготовности армии на фоне сообщений о концентрации подразделений ВСУ в приграничных областях

Белоруссия, хотя и не является участником специальной военной операции РФ на Украине, вынуждена постоянно держать свои войска в полной боевой готовности. Сегодня Министерство обороны республики сообщило об очередной внезапной проверке боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению.

В проверке задействованы воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО

– говорится в сообщении военного ведомства республики.



Там добавляют, что проверка будет проходить в несколько этапов. На первом из них будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство. Затем войсковым формированиям предстоит непосредственное выполнение учебных задач.

В Министерстве обороны Белоруссии предупреждают, что в дни проведения внезапной проверки возможно передвижение военной техники по дорогам общего пользования. Жителей просят не придавать этому большого значения.

Стоит отметить, что внезапная проверка боеготовности армии Беларуси началась на фоне сообщений о концентрации в приграничных областях крупных подразделений украинской армии. Как отмечают белорусские пограничники, украинское военное командование передислоцировало сюда даже подразделения специального назначения ГУР. И это на фоне высоких потерь личного состава ВСУ в зоне проведения российской СВО.

В Государственном пограничном комитете Беларуси не исключают провокаций националистов на границе, но подчеркивают, что в этом случае им будет дан адекватный ответ.
10 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 10:36
    Ну концентрируются они не для того, чтобы на Белоруссию пойти, а для того, чтобы по нам ударить.
    А вот в этот момент организовать контрудар по нацистам из Белоруссии, было бы отлично.
    Интересно, а почему мы не наносим удары по концентрации нацистов, что бы сорвать их наступление,если известно сколько и где?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:42
      Батько не пойдёт первым на удар из своей Белоруссии по какелам - не полезет он в СВО.
      "У нас хоть и пусть маленькая но своя отдельная квартира...." (с) Лукашенко

      А вот если сябрам начнёт прилетать - ну тогда скорее всего ответит. ИМХО он не станет фломастерами красными баловаться.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 11:05
      В ответ на концентрацию войск ВСУ на границе Белоруссии следует сконцентрировать свои войска. Это заставит Украину держать войска на севере, подальше от линии фронта.
      Белоруссии стоит осуществлять воздушную разведку вдоль границы и передавать информацию ВС РФ о дислокации войск ВСУ в режиме реального времени для нанесения ракетных ударов по местам дислокации (аналог американских Блэк Хоук над Чёрным морем). В результате таких действий можно сильно проредить резервы ВСУ на севере. good
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 11:25
      . Интересно, а почему мы не наносим удары по концентрации нацистов

      Мне кажется там попросту нет никакой концетрации. Просто либо хотят держать в напряжении укров, либо поучавствовать в разделе
  2. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 10:47
    По мне так этот блеф за 2,5 года уже не катит - не будет наступления из Белоруссии. И украинцы об этом знают
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +2
      Сегодня, 10:51
      Почему на сайте идет автозамена слов - я писал не украинцы, а хо..лы!
      Как бы украинцы и хо...лы это не одно и тоже, и странно, что на данном ресурсе это не понимают.
      Не каждый хо..ол это украинец, также как далеко не каждый украинец - хо...ол.
      Как раз именно против хо..лов и идет СВО, а не против украинцев!
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 11:08
      О наступлении из Беларуси, здесь никто и не писал. Близится День Независимости РБ,парад,праздничные мероприятия в Минске и по всей Беларуси. Вот у шароварных и началось обострение. Напасть они вряд-ли решаться, но провокации, на границе и в республике устроить, могут.
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 10:50
    Угроза "Рейда Шермана" на Львов заставляет противника перебрасывать резервы на угрожающее направление... То что надо!!!
    С Уважением
  4. Комментарий был удален.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 11:00
    В очереной раз меряются ...., имхо.
    т.к. это привычная новость.
    Помнится, первое что сделал Батька после переизбрания 82% - провел стрельбы у границ
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:22
    Не могут себе позволить укры даже провокаций на границе с Белоруссией. Ибо это кабздец украм. Может белорусы хотят присоединиться к дележу окраины? Ну, если помогут, можно и поделиться. Пусть Львов забирают