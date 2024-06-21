Белоруссия начала внезапную проверку боеготовности армии на фоне сообщений о концентрации подразделений ВСУ в приграничных областях

Белоруссия, хотя и не является участником специальной военной операции РФ на Украине, вынуждена постоянно держать свои войска в полной боевой готовности. Сегодня Министерство обороны республики сообщило об очередной внезапной проверке боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению.– говорится в сообщении военного ведомства республики.Там добавляют, что проверка будет проходить в несколько этапов. На первом из них будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство. Затем войсковым формированиям предстоит непосредственное выполнение учебных задач.В Министерстве обороны Белоруссии предупреждают, что в дни проведения внезапной проверки возможно передвижение военной техники по дорогам общего пользования. Жителей просят не придавать этому большого значения.Стоит отметить, что внезапная проверка боеготовности армии Беларуси началась на фоне сообщений о концентрации в приграничных областях крупных подразделений украинской армии. Как отмечают белорусские пограничники, украинское военное командование передислоцировало сюда даже подразделения специального назначения ГУР. И это на фоне высоких потерь личного состава ВСУ в зоне проведения российской СВО.В Государственном пограничном комитете Беларуси не исключают провокаций националистов на границе, но подчеркивают, что в этом случае им будет дан адекватный ответ.

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