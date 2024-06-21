Бундесвер получит новые танки Leopard 2A8 для боевой бригады в Литве
Минобороны Германии планирует приобрести у компании KNDS 105 новых ОБТ Leopard 2A8 на сумму 2,93 миллиарда евро, поставка которых ожидается к 2030 году. Соответствующий план изложен в конфиденциальном документе, представленном в бюджетном комитете Бундестага.
Как сообщает портал Аrmyrecognition, благодаря поставкам этих ОБТ, значительно увеличится арсенал бундесвера, в настоящее время располагающий около 310 танками Leopard различных модификаций. Таким образом, благодаря появлению еще 105 танков, это количество будет увеличено примерно на треть.
При этом предполагается, что новыми танками Берлин планирует обеспечить боевую бригаду бундесвера, которую предполагается разместить на территории Литвы. Новая бригада позиционируется как "один из первых элементов передовой обороны НАТО", при этом важная роль уделяется оснащению этого подразделения. Кроме того, появление новых танков будет способствовать модернизации бронетанковых войск Германии, что является приоритетной задачей для руководства бундесвера.
Расходы на приобретение этих танков не будут покрываться из специального фонда в 100 миллиардов евро. Вместо этого предполагается принятие обязательств, гарантирующих, что федеральное правительство покроет расходы на выполнение заказа, что создаст определенный прецедент для будущих правительств Германии.
ОБТ Leopard 2A8 представляет собой последний вариант серии Leopard 2, основанный на Leopard 2A7+ с модифицированной бронезащитой и усиленной огневой мощью.
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