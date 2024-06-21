Бундесвер получит новые танки Leopard 2A8 для боевой бригады в Литве

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Бундесвер получит новые танки Leopard 2A8 для боевой бригады в Литве

Минобороны Германии планирует приобрести у компании KNDS 105 новых ОБТ Leopard 2A8 на сумму 2,93 миллиарда евро, поставка которых ожидается к 2030 году. Соответствующий план изложен в конфиденциальном документе, представленном в бюджетном комитете Бундестага.

Как сообщает портал Аrmyrecognition, благодаря поставкам этих ОБТ, значительно увеличится арсенал бундесвера, в настоящее время располагающий около 310 танками Leopard различных модификаций. Таким образом, благодаря появлению еще 105 танков, это количество будет увеличено примерно на треть.



При этом предполагается, что новыми танками Берлин планирует обеспечить боевую бригаду бундесвера, которую предполагается разместить на территории Литвы. Новая бригада позиционируется как "один из первых элементов передовой обороны НАТО", при этом важная роль уделяется оснащению этого подразделения. Кроме того, появление новых танков будет способствовать модернизации бронетанковых войск Германии, что является приоритетной задачей для руководства бундесвера.

Расходы на приобретение этих танков не будут покрываться из специального фонда в 100 миллиардов евро. Вместо этого предполагается принятие обязательств, гарантирующих, что федеральное правительство покроет расходы на выполнение заказа, что создаст определенный прецедент для будущих правительств Германии.

ОБТ Leopard 2A8 представляет собой последний вариант серии Leopard 2, основанный на Leopard 2A7+ с модифицированной бронезащитой и усиленной огневой мощью.
8 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 10:36
    Литовцы ещё больше оборзеют от такого счастья. Хотя 30 год в нынешних обстоятельствах достаточно далекий рубеж. В любом случае, к тому времени у нас наклепают танков поболее...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:47
      Морем поплывут? Эх,Маринеско....
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:49
    При этом предполагается, что новыми танками Берлин планирует обеспечить боевую бригаду бундесвера, которую предполагается разместить на территории Литвы
    Обратили внимание, что бундесвер уже далеко за пределами Германии, в Литве. А кто такое мог предположить ещё лет тридцать назад?
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 11:21
      Командование бундесвера подчиняется командоваию НАТО, командование НАТО подчиняется командованию ВС США.
      Куда новых "негров" пошлют, туда и пойдут умирать.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:23
        Командование бундесвера подчиняется командоваию НАТО
        Раньше бундесверу было законодательно запрещено находиться за пределами ФРГ и никакое командование НАТО не заставило бы его высунуть нос за пределы Германии wink
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 10:55
    Недавно была публикация про ДЗ Кактус , разрабатываемый в своё время для почившего в бозе Черного Орла. Так вот блоки в лобовой проекции башни очень внешне напоминают блоки ДЗ этого самого Кактуса .
  4. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 11:03
    2,93 млрд евро за 105 машин дают среднюю цену за одну в 27,9 млн евро!!! Это отмыв, попил или где-то грешок в самой информации?! Даже если это с ЗИПом, тренажёрами и обучением, то все равно много.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:14
    Нем надо тоже выделить средства ,на второй завод Ланцетов.Ведь кто то должен этих зверей паковать