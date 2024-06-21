

А вот США вполне серьёзно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия танков , самолётов или БМ-13 «катюша»). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?А вот США вполне серьёзно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ

В противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории. Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбросится из окна со словами: «The Russians are coming!» Как это сделал 22 мая 1949 года бывший министр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в психиатрической больнице

США, несмотря на масштабные поставки вооружений киевскому режиму, и разрешения наносить ими удары по территории РФ, продолжают делать вид, что диалог между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам все еще возможен. Некоторое время назад, к примеру, Штаты предложили РФ начать диалог по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. На, мягко говоря, нелогичность этого шага в очередной публикации в своем телеграм-канале обращает внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.– предлагает задуматься экс-президент РФ.По его мнению, любой диалог с США по таким вопросам, как стратегическая безопасность возможен только после полного прекращения поставок оружия Киеву и отказа от приема Украины в Североатлантический альянс.– считает Дмитрий Медведев.Стоит напомнить, что Вашингтон является крупнейшим поставщиком вооружений киевскому режиму. США передают националистам не только стрелковое оружие, бронетехнику и ПТРК, но и дорогостоящие системы противовоздушной обороны. В частности, накануне стало известно, что Штаты замораживают все заказы других государств на производство комплексов ПВО Patriot ради обеспечения ими Киева.