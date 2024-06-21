Медведев в привычной манере отреагировал на предложение США о начале диалога по СНВ-3
США, несмотря на масштабные поставки вооружений киевскому режиму, и разрешения наносить ими удары по территории РФ, продолжают делать вид, что диалог между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам все еще возможен. Некоторое время назад, к примеру, Штаты предложили РФ начать диалог по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. На, мягко говоря, нелогичность этого шага в очередной публикации в своем телеграм-канале обращает внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
А вот США вполне серьёзно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ
– предлагает задуматься экс-президент РФ.
По его мнению, любой диалог с США по таким вопросам, как стратегическая безопасность возможен только после полного прекращения поставок оружия Киеву и отказа от приема Украины в Североатлантический альянс.
– считает Дмитрий Медведев.
Стоит напомнить, что Вашингтон является крупнейшим поставщиком вооружений киевскому режиму. США передают националистам не только стрелковое оружие, бронетехнику и ПТРК, но и дорогостоящие системы противовоздушной обороны. В частности, накануне стало известно, что Штаты замораживают все заказы других государств на производство комплексов ПВО Patriot ради обеспечения ими Киева.
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