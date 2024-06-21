Медведев в привычной манере отреагировал на предложение США о начале диалога по СНВ-3

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Медведев в привычной манере отреагировал на предложение США о начале диалога по СНВ-3

США, несмотря на масштабные поставки вооружений киевскому режиму, и разрешения наносить ими удары по территории РФ, продолжают делать вид, что диалог между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам все еще возможен. Некоторое время назад, к примеру, Штаты предложили РФ начать диалог по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. На, мягко говоря, нелогичность этого шага в очередной публикации в своем телеграм-канале обращает внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?
А вот США вполне серьёзно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ

– предлагает задуматься экс-президент РФ.



По его мнению, любой диалог с США по таким вопросам, как стратегическая безопасность возможен только после полного прекращения поставок оружия Киеву и отказа от приема Украины в Североатлантический альянс.

В противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории. Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбросится из окна со словами: «The Russians are coming!» Как это сделал 22 мая 1949 года бывший министр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в психиатрической больнице

– считает Дмитрий Медведев.

Стоит напомнить, что Вашингтон является крупнейшим поставщиком вооружений киевскому режиму. США передают националистам не только стрелковое оружие, бронетехнику и ПТРК, но и дорогостоящие системы противовоздушной обороны. В частности, накануне стало известно, что Штаты замораживают все заказы других государств на производство комплексов ПВО Patriot ради обеспечения ими Киева.
42 комментария
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  1. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +5
    Сегодня, 10:37
    Только красивые слова ... к сожалению.
    Пора бы уже хотя бы начать разведывательные беспилотники НАТО сбивать, которые практически ежедневно участвуют в нападении дронов на Крым и Кубань.
    Хуситы в пример.
    А слова Медведева - над ним уже откровенно в Европе и США смеются, т.к. это все напоминает лай дворняги из-за забора: громко, но не опасно
    1. кредо Звание
      кредо
      +8
      Сегодня, 10:43
      Только красивые слова ...

      А мне они понравились, особенно вот эти -
      ...Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды!...

      Продолжайте Дмитрий Анатольевич словом жечь врага, броню Абрамса или Челенджера оно может быть и не пробьёт, но хоть нас лишний раз порадует. yes
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:52
        броню Абрамса или Челенджера оно может быть и не пробьёт,

        Но наверняка ослабит
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 10:58
        В одном ДАМ прав, не смотря на его словоблудие, заключать какие-либо договора с США бессмысленно. Им только можно диктовать договорённости с позиции силы, приставив заряженный пистолет к виску.
        Что касается договоров по ядерному оружию: такие договоры должны быть комплексными, включая ПРО, ПВО, размещение оружия в космосе, системы предупреждения о ракетном нападении и т.д., и подписываться под эгидой ООН всеми странами обладателями ядерного оружия, включая зашифрованные Израиль, КНДР, Иран. yes
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 11:04
          согласна с Вами... такие договора с янки на фоне риторики, что окраина 404 "должна победить", просто недопустимы.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 11:15
            В многополярном мире договор об ограничениях ЯО должен быть многополярным. А то мы принимаем на себя ограничения, а Великобритания, Франция, Израиль - нет. И о каком паритете тогда может идти речь?
            Особенно на фоне тотального превосходства НАТО в конвенциональном вооружении. ДОВСЕ даже в период целования в засос заклятая вражеская Гейропа так и не подписала.
            Смысла заключать отдельный договор со лживым НАТО вообще нет.
            Мы превосходим НАТО по ТЯО, по добыче урана, по ядерным, ракетным, противоракетным технологиям. Давайте наращивать отрыв. Вводить санкции на поставку врагам ресурсам. Втягивать их в дорогостоящую гонку вооружений для разорения их пошатнувшихся экономик.
            1. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 11:18
              всё верно, вот только неприятно будет услышать, что нас "опять обманули".((
        2. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 11:07
          ...В одном ДАМ прав, не смотря на его словоблудие, заключать какие-либо договора с США бессмысленно...

          В защиту Дмитрия Анатольевича всё же хочется сказать что сказанные им слова никоим образом словоблудием не являются, а отражают его возможности на ныне занимаемом посту.
          При всей резкости суждения он всё-таки сказал всё по делу, а не размазывал маслом по маслу. hi
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 11:17
            Речи ДАМа выглядят очень лайтовой версией речей Жириновского, и пока никак не влияют на реальное положение дел.
            По прошествии лет многие речи Жириновского стали пророческими.
            ДАМ пророком не стать.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:38
    Ну так то ДАМ разумные моменты озвучил насчёт "предложений" амеров.....
    Хитры они, амеры, со своими закидонцами. Но всё же белыми нитками шито....
  3. ian Звание
    ian
    +6
    Сегодня, 10:38
    Димнатолич как всегда жжот. Следует помнить, что он в своих концертах выступает исключительно как частное лицо.
    Форма (в Кремле зачем камуфляж?)ему конечно идет, как Шольцу тюрбан.... Хотя в ней кто только теперь не ходит... от дворников до зампредсовбеза.
    И вид у него что то все более нездоровый...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:40
      "Источник вдохновения" надо реже употреблять ДАМычу.....
      Тогда и лицо более свежим и здоровым будет выглядеть.
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +2
        Сегодня, 10:44
        Так его же за Илью Дмитриевича беспокойство гложет - вдруг попадёт под следующую... вернее - под возобновление первой волны мобилизации. Вот и принимает... антидепрессант.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 10:45
          Да ниии, кто ж его, Илью Дмитрича то и мобилизует?? Это ж Илья Дмитрич....

          ДАМыч по другой причине "вдохновляется". ИМХО понимает что без 15 секунд от 3й Мировой находимся и с перспективой полного уничтожения планеты.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 11:06
        ...а на прошлой фотке выглядел свежее...))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:07
          Вы знаете, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть - не веду рейтинг "свежести" личика ДАМа... laughing
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 11:10
            ...........ну прям, скажете, он не пьёт!))
            ...ой, мне звезду дали.)
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 11:10
              дык я не нарколог. как я определю?
              1. Egeny Звание
                Egeny
                0
                Сегодня, 11:13
                .............дык по фотке, Дима
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 11:16
                  И что? По фотке нарколог определит. А я некомпетентен в этом. Ну вроде более одутоловатое лицо стало если сравнить с месячной давностью. И что? Может почки а ДАМа барахлят - у почечников тоже такое бывает лицо.....

                  зы Поздравляю со звездой. drinks
                  1. Egeny Звание
                    Egeny
                    0
                    Сегодня, 11:22
                    ...да ладно, шутка, пусть хоть нюхает, что пишет и во что одет - его дело
                    Сенкс. ... и это при моих девяти штрафных баллах.)
  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 10:42
    Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением
    поставлять рейху ресурсы в том числе для изготовления вооружений и изготовления ГСМ для техники... Может хватит уже махровым, диким капиталистам экспортировать Советскую историю, ничего общего в происходящем нет.
  5. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +3
    Сегодня, 10:45
    Анатольич все хуже и хуже выглядит
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 10:48
      Ну дык 24\7 "языком" супостата "крошит". Ему ж наверно клавиатуры задолбались подносить-менять.....Кто ж такой режим то сдюжит?
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +3
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Евгений Попов_3
      Анатольич все хуже и хуже выглядит


      Вы тоже это заметили? Это было видно уже некоторое время. Может быть, вода некачественная? Надо купить фильтр.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:48
    Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?
    А вот США вполне серьёзно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ

    Вполне разумные мысли.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 11:02
      Может тогда он еще и вспомнит что СССР не поставлял сырье в Рейх во время ВОВ? А детишки и родственники чинуш не катались отдыхать на их курорты и шопится в их магазина? Вы или крестик снимите или трусы наденьте.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:53
    Дмитрий Анатольевич сегодня ещё очень культурен ,как джентельмен .Он предлагает верить ему на слово! laughing
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:01
      Он предлагает верить ему на слово!
      С таким только в карты играть. На деньги wink
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 10:53
    На сегодняшний день договариваться в США не с кем.
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +3
      Сегодня, 10:55
      На сегодняшний день США и не планирует с нами договариваться - им крайне выгодно то, что сейчас происходит взаимное истребление славян
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 11:08
        На сегодняшний день США и не планирует с нами договариваться
        Вы с основной темой то статьи ознакомились? Речь в ней о:
        на предложение США о начале диалога по СНВ-3
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:58
    По его мнению, любой диалог с США по таким вопросам, как стратегическая безопасность возможен только после полного прекращения поставок оружия Киеву
    А по моему мнению, с этими "общечеловеками" вообще не должно быть никаких диалогов
  10. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 10:59
    Господи, кто его в "комок" нарядил? Он из блиндажа на ЛБС вещает? Или генерал какой? А чего остановились? Нехай и броник с каской и разгрузкой напялит. Для придания сурьезности. Как дети , ей богу.
  11. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 11:00
    Думаю что Совбезу нужно немного самим прочистить себе голову - слишком они погрязли головой в Запад, Англосаксонию.
    Все дышит и вибрирует взятым оттуда - "переговорный трек" и другие формы формирования и презентации своей мысли.
    Надо понимать, что впитанный за десятилетие Scrum - это модель насаживания из вне, культивируемая и узнаваемая только в единичных точках территории РФ и в узком круге обращения терминов.
    Вибрация формы вне них (территорий и социальных кругов) - отличается и значительно. Т.е. конфликт, непонимание и самое главное - различие в понимании движения.
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:03
    Дмитрий Анатольевич вроде правильные слова говорит и мысли выражает,но создаётся какое то довольно глупое ощущение от них или от него..
  13. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 11:08
    смешно, зачем же мы продаем врагу удобрения, платину и запчасти для турбореактивных двигателей?
  14. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:12
    У меня всё больше складывается впечатление, что Совет безопасности функционирует как орган где работают "невостребованные бывшие друзья".
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:12
    А зря не согласились . Это показатель миролюбивой политики прежде всего и возможность выдавить из партнера плюшки. Вот не пошли на наши условия ,значит не стремятся к миру , обыграть можно по любому
  16. ПростоКонь Звание
    ПростоКонь
    +2
    Сегодня, 11:21
    НеДимон только языком месить горазд. Занимался бы непосредственными своими обязанностями, то есть безопасностью страны..
    Хотя ап чом я. (
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 11:25
      Я не удивлюсь, если у него при дворце есть потешное войско laughing
  17. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 11:24
    А чего он зеленку напялил? Никак в штурма собрался?