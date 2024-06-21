Осужденный на восемь лет за коррупцию экс-губернатор Кировской области вышел на свободу
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых был освобожден из рязанской колонии строгого режима, отбыв восьмилетний срок заключения по обвинению во взяточничестве, об этом представителям СМИ рассказал защитник бывшего чиновника Андрей Грохотов.
Также адвокат передал журналистам пресс-релиз, в котором содержится информация о состоянии здоровья и дальнейших планах его клиента, пишет РИА Новости.
Напомним, что летом 2016 года чиновник был с поличным пойман в одном из ресторанов в российской столице в момент получения взятки от предпринимателей. В СМИ тогда разлетелась фотография, на которой видны пачки банкнот, лежащие пред растерянным чиновником.
Сразу же после этого происшествия он был освобожден от занимаемой должности.
Через два года столичный суд приговорил Белых к 8-ми годам колонии за взяточничество и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Что характерно, экс-чиновник отказался признавать свою вину в содеянном.
Сегодня, с учетом почти двух лет, которые Белых провел в СИЗО, истек срок наказания, и экс-чиновник вышел на свободу.
В вышеупомянутом обращении для прессы, подписанном бывшим губернатором Кировской области, говорится, что его самочувствие в норме, а в обозримом будущем он намерен посвящать все время себе и своим близким.
Также Белых попросил журналистов отнестись с пониманием к тому, что в ближайшее время он не будет давать интервью, а также каких-либо комментариев.
Стоит добавить, что вышедший на свободу экс-чиновник также обвинялся в превышении полномочий. Соответствующий приговор был вынесен районным судом в Кирове и предусматривал тюремное заключение сроком на 30 месяцев. Однако подсудимый был освобожден прямо в зале суда, так как на тот момент срок наказания истек.
Позднее вышеупомянутое решение было обжаловано, а обвинение – снято.
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