Осужденный на восемь лет за коррупцию экс-губернатор Кировской области вышел на свободу

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Осужденный на восемь лет за коррупцию экс-губернатор Кировской области вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых был освобожден из рязанской колонии строгого режима, отбыв восьмилетний срок заключения по обвинению во взяточничестве, об этом представителям СМИ рассказал защитник бывшего чиновника Андрей Грохотов.

Также адвокат передал журналистам пресс-релиз, в котором содержится информация о состоянии здоровья и дальнейших планах его клиента, пишет РИА Новости.



Напомним, что летом 2016 года чиновник был с поличным пойман в одном из ресторанов в российской столице в момент получения взятки от предпринимателей. В СМИ тогда разлетелась фотография, на которой видны пачки банкнот, лежащие пред растерянным чиновником.

Сразу же после этого происшествия он был освобожден от занимаемой должности.

Через два года столичный суд приговорил Белых к 8-ми годам колонии за взяточничество и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Что характерно, экс-чиновник отказался признавать свою вину в содеянном.

Сегодня, с учетом почти двух лет, которые Белых провел в СИЗО, истек срок наказания, и экс-чиновник вышел на свободу.

В вышеупомянутом обращении для прессы, подписанном бывшим губернатором Кировской области, говорится, что его самочувствие в норме, а в обозримом будущем он намерен посвящать все время себе и своим близким.

Также Белых попросил журналистов отнестись с пониманием к тому, что в ближайшее время он не будет давать интервью, а также каких-либо комментариев.

Стоит добавить, что вышедший на свободу экс-чиновник также обвинялся в превышении полномочий. Соответствующий приговор был вынесен районным судом в Кирове и предусматривал тюремное заключение сроком на 30 месяцев. Однако подсудимый был освобожден прямо в зале суда, так как на тот момент срок наказания истек.

Позднее вышеупомянутое решение было обжаловано, а обвинение – снято.
21 комментарий
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:46
    Осужденный на восемь лет за коррупцию экс-губернатор Кировской области вышел на свободу

    Предполагаю, что таксистом работать не пойдёт...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:51
      Предполагаю, что таксистом работать не пойдёт...
      Ему хватит и "заработанного" в кресле мэра. И ещё внукам на прохладную жизнь останется wink
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +4
        Сегодня, 10:54
        ...как быстро бежит время... я помню его обиженную физию в момент ареста.)
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 10:55
          я помню его обиженную физию в момент ареста
          Ну он же не виноват wink
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 10:56
            .............конечно нет, это всё не так понято.)
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +4
              Сегодня, 10:58
              А тем временем в наших уральских СМИ радостно сообщали об очередном повышении ЗП нашим уральским чиновкникам.... Голодают.... Жить им совсем не на что, бедняжкам.... Любовницам дай, за коттедж заплати, запчасти к люксовым авто - космос по цене.... Тяжко им живётся....
              1. Egeny Звание
                Egeny
                +1
                Сегодня, 11:00
                ....дума приняла закон об "индексации" пенсий "работающим" пенсионерам... и в Думе тоже
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +5
      Сегодня, 10:58
      При советской власти его бы расстреляли с кофискацией. За воровство и взятки в особокрупном размере.
      Больше 100 000 советских рублей - расстрел. А этот гораздо больше украл.
      1. kit88 Звание
        kit88
        +1
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        При советской власти

        Это надо чтобы Первый секретарь ЦК обкома лично брал мзду с "предпринимателей", цеховиков по тем временам.
        Да там не просто расстрел, всех от Первого до собаки цеховика, там волна по всей стране пошла бы. А сейчас это обычное ничем неудивительное Дело.
        PS. До республик Средней Азии, правда, от цунами осталась бы только рябь.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:19
      Да. Сразу губернатором... Острова Барнео. А еще,мы тут все сидим и постоянно думаем о " состоянии его здоровья и планах на будущее". Так сильно думаем,что даже кушать не можем.)
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 10:47
    В вышеупомянутом обращении для прессы, подписанном бывшим губернатором Кировской области, говорится, что .........в обозримом будущем он намерен посвящать все время себе и своим близким.

    То есть с деньгами у него всё о,кей, даже после отбытия наказания. recourse
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 10:51
      Будучи в оппозиции Белых любил критиковать коррупционеров. Как только сам оказался у кормушки, так сразу сам начал грести лопатой и Навального в помощь взял выгребать государственные деньги. yes
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 10:55
        ...что охраняешь, то и имеешь.)
        1. HAM Звание
          HAM
          0
          Сегодня, 11:28
          Прямо как работать на "гуталиновой фабрике",вот и имеешь что охраняешь.... hi
      2. кредо Звание
        кредо
        +5
        Сегодня, 11:00
        Будучи в оппозиции Белых любил критиковать коррупционеров. Как только сам оказался у кормушки, так сразу сам начал грести лопатой и Навального в помощь взял выгребать государственные деньги. yes

        Да, "спецов" он себе подбирал очень специфических, одна М.Гайдар чего стоила.
        По-видимо на прокорм их брал, чтобы было где им столоваться и беззаботно обогащаться. hi
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:57
    А взял бы не взятку, а ипотеку - и денег было бы на порядок меньше, и отдавал бы до сих пор!
  4. barclay Звание
    barclay
    +3
    Сегодня, 10:58
    Удивляюсь, как время летит. Не успел глазом моргнуть, как восемь лет долой. И этот перец, видимо, тоже самое почувствовал... и жив, и здоров, и не признал, и все ещё впереди...
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:58
    До, столько пропустил... Его помощница Маша Гайдар за эти годы где и кем только не работала... И он бы мог. Но вот "командировочка вышла", как говорил Пашка-Америка.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 11:21
      Вот именно. Ключевое слово-" где и кем". Я бы добавил-" чем".
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:09
    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых был освобожден из рязанской колонии строгого режима, отбыв восьмилетний срок

    Эх ,не хватило у нашей Прокуратуры желания .Там еще Мария Гайдар перинатальный центр строила , да так что на срок заработала
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:23
      Эх ,не хватило у нашей Прокуратуры желания .

      а там могут быть какие то желания?
      ну только если "до обеда бороться с голодом, а опосля него - со сном"