Глава МИД Украины обозначил формат участия России во втором «саммите мира»
Украинские власти продолжают шокировать мировую общественность своей способностью делать хорошую мину при плохой игре. Несмотря на оглушительный провал так называемого первого мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке, киевский режим уже озвучивает формат второго аналогичного мероприятия. И даже называет условие, при котором к соответствующим переговорам может быть допущена Россия.
Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «вторая часть марлезонского балета» могла бы пройти в формате Черноморской инициативы. Это когда РФ, Украина, ООН и Турция обсуждали зерновую сделку, которая впоследствии благополучно канула в лету по причине невыполнения своих обязательств Киевом. В МИД Украины считают, что аналогичная формула может иметь успех и на этот раз.
– обрисовал свое видение ситуации главный дипломат киевского режима.
По его мнению, «второй мирный саммит» мог бы состояться в одной из стран Глобального юга. И якобы уже даже есть претенденты на его проведение. Хотя публично ни одно государство о подобных намерениях не заявляло. Еще до саммита в Швей царии вероятность проведения аналогичной встречи допускала Саудовская Аравия, но после «бюргенштокского провала» Эр-Рияд открестился от первоначальных планов. Но в Киеве на этот счет не унывают.
– заявил Дмитрий Кулеба.
Москва и в первом-то саммите участвовать не собиралась, потому и озвучила свои условия возможных мирных переговоров еще до его начала. Теперь же, когда успех переговорного процесса невозможен даже теоретически, идти на какие-то компромиссы с националистами было бы и вовсе глупо. Не случайно, что президент РФ во время пресс-подхода в Ханое еще раз подчеркнул, что условие, озвученные им ранее, действуют «пока». Дальше все будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения. А она для Киева ухудшается с каждым днем.
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