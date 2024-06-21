Глава МИД Украины обозначил формат участия России во втором «саммите мира»

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Глава МИД Украины обозначил формат участия России во втором «саммите мира»

Украинские власти продолжают шокировать мировую общественность своей способностью делать хорошую мину при плохой игре. Несмотря на оглушительный провал так называемого первого мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке, киевский режим уже озвучивает формат второго аналогичного мероприятия. И даже называет условие, при котором к соответствующим переговорам может быть допущена Россия.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «вторая часть марлезонского балета» могла бы пройти в формате Черноморской инициативы. Это когда РФ, Украина, ООН и Турция обсуждали зерновую сделку, которая впоследствии благополучно канула в лету по причине невыполнения своих обязательств Киевом. В МИД Украины считают, что аналогичная формула может иметь успех и на этот раз.



Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией

– обрисовал свое видение ситуации главный дипломат киевского режима.

По его мнению, «второй мирный саммит» мог бы состояться в одной из стран Глобального юга. И якобы уже даже есть претенденты на его проведение. Хотя публично ни одно государство о подобных намерениях не заявляло. Еще до саммита в Швей царии вероятность проведения аналогичной встречи допускала Саудовская Аравия, но после «бюргенштокского провала» Эр-Рияд открестился от первоначальных планов. Но в Киеве на этот счет не унывают.

Рассматривается не только Саудовская Аравия. Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению

– заявил Дмитрий Кулеба.

Москва и в первом-то саммите участвовать не собиралась, потому и озвучила свои условия возможных мирных переговоров еще до его начала. Теперь же, когда успех переговорного процесса невозможен даже теоретически, идти на какие-то компромиссы с националистами было бы и вовсе глупо. Не случайно, что президент РФ во время пресс-подхода в Ханое еще раз подчеркнул, что условие, озвученные им ранее, действуют «пока». Дальше все будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения. А она для Киева ухудшается с каждым днем.
11 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 11:04
    Оо! Челночная дипломатия!! Очень круто, я даже анекдот знаю
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:05
    Страна проигравшая часть своей территории в бою,ставит условия стране выигрывавшей эти земли .Можно попробовать еще назначить репарации ,ой о чем это я .Они уже назначили
  3. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 11:08
    Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией

    Напоминает:
    Ау, ребята!?? Мы здесь! Не забывайте нас. Вы нам нужны - для посиделок и создания видимости работы. Мы хотим быть в обществе, в центре внимания и нам нужны деньги. Не вырезайте нас из международного формата - ведь без него мы никому неинтересны. Нам нужен тот статус, что дает Международный формат встреч. Мы хотим работать и иметь некие бумажки подкрепляющие наши действия/поступки.
  4. solar Звание
    solar
    -3
    Сегодня, 11:09
    Несмотря на оглушительный провал так называемого первого мирного саммита

    О как, раньше был простой провал, а теперь "оглушительный". Что дальше узнаем?
    Москва и в первом-то саммите участвовать не собиралась

    Вообще-то Россию на первый саммит не приглашали.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:23
      О как, раньше был простой провал, а теперь "оглушительный". Что дальше узнаем?

      Конечно оглушительный.))
      Потому как проклевываются новые подробности. Результаты сходняка даже не были закреплены никаким итоговым документом.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 11:24
      А вы считаете, что саммит по разделу России, Россию интересует и она должна там присутствовать?
      А не рановато ли начали шкуру делить. Медведь жив и чувствует себя превосходно.

      Да, еще он очень голоден.
      yes
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:13
    Так бывает, когда вляпались в гуано по уши, а изобразить хочется, что это была/есть амброзия.
    В общем, держатся от них подольше, а к себе приблеюатся запретить/не давать вообще... фу, гадость.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:15
    " черноморская" или еще какая.. Давай уж сразу " КрЫжопольская инициатива". Чего уж там.. Какое название такая и " инициатива". Оптимисты, фиговы...)
  7. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 11:16
    Украина, ООН и Турция обсуждали зерновую сделку, которая впоследствии благополучно канула в лету по причине невыполнения своих обязательств Киевом.
    За первые три месяца 2024 года из 17 млн тонн аграрного экспорта около 12 млн тонн вывезли через порты большой Одессы, еще почти 3 млн тонн - по Дунаю и всего 2 млн - наземным транспортом
    Выглядит так как будто все опять просто болт положили на одну из сторон сделки и ее нереализуемые угрозы.
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 11:29
      на одну из сторон сделки

      Когда эта сторона начнёт выплачивать репарации?
  8. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 11:29
    Ukraine must make peace with Russia. NATO and US may finish-off Zelensky. Ukraine must surrender according to the terms & conditions set by Mr. Putin. If Zelensky want's to save his life, he must make a peace deal with Russia.

    NATO's plan was to hit two apples ( [A] Russia & Ukraine) with the same stone. NATO & US is copy-pasting the same strategy in Asia - Here the two apples are [B] China & Taiwan. NATO/US is also targetting more apples in Asia. That is [C] India & Pakistan [D] China & India [E] DPRK & South Korea [F] DPRK & Japan [G] China & Phillippines etc

    We all know the situation in middle-east. In middle-east US/NATO wants to eat all apples (Arab nations) to save one rotten apple (Israel).     wink