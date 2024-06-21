Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией

Рассматривается не только Саудовская Аравия. Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению

Украинские власти продолжают шокировать мировую общественность своей способностью делать хорошую мину при плохой игре. Несмотря на оглушительный провал так называемого первого мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке, киевский режим уже озвучивает формат второго аналогичного мероприятия. И даже называет условие, при котором к соответствующим переговорам может быть допущена Россия.Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «вторая часть марлезонского балета» могла бы пройти в формате Черноморской инициативы. Это когда РФ, Украина, ООН и Турция обсуждали зерновую сделку, которая впоследствии благополучно канула в лету по причине невыполнения своих обязательств Киевом. В МИД Украины считают, что аналогичная формула может иметь успех и на этот раз.– обрисовал свое видение ситуации главный дипломат киевского режима.По его мнению, «второй мирный саммит» мог бы состояться в одной из стран Глобального юга. И якобы уже даже есть претенденты на его проведение. Хотя публично ни одно государство о подобных намерениях не заявляло. Еще до саммита в Швей царии вероятность проведения аналогичной встречи допускала Саудовская Аравия, но после «бюргенштокского провала» Эр-Рияд открестился от первоначальных планов. Но в Киеве на этот счет не унывают.– заявил Дмитрий Кулеба.Москва и в первом-то саммите участвовать не собиралась, потому и озвучила свои условия возможных мирных переговоров еще до его начала. Теперь же, когда успех переговорного процесса невозможен даже теоретически, идти на какие-то компромиссы с националистами было бы и вовсе глупо. Не случайно, что президент РФ во время пресс-подхода в Ханое еще раз подчеркнул, что условие, озвученные им ранее, действуют «пока». Дальше все будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения. А она для Киева ухудшается с каждым днем.