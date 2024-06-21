Китайский партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России
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Фирма Wison New Energies из КНР участвует в изготовлении модулей и создании береговой электростанции для строящегося в арктической зоне РФ завода по производству сжиженного природного газа. И теперь китайский технологический партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России.
Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы НОВАТЭК сообщает газета «Коммерсантъ».
Известно, что один из главных партнеров НОВАТЭК в сфере технологий прекращает свое участие во всех действующих на территории РФ проектах и не намерен приступать к новым. Свое решение китайцы объясняют «заботой о стратегическом будущем». Учитывая последствия для партнеров, компания пообещала «плавный переход» к прекращению сотрудничества.
Предполагается, что распоряжение руководства Wison будет иметь отношение и к ее дочерней компании Wison (Nantong) Heavy Industry, которая заключала контракт со структурным подразделением ГК «Росатом» на изготовление корпусов для плавучих энергоблоков Баимского горно-обогатительного комбината.
Эксперты утверждают, что до ухода Wison из России компания может не успеть поставить продукцию для ГОК. Зато НОВАТЭК свои модули для СПГ-завода, возможно, получит.
В конце минувшего года проект «Арктик СПГ-2» стал объектом новых санкций США. Из-за этого компания НОВАТЭК, реализующая данный проект, нарушила сроки поставок сжиженного природного газа, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
Wison Engineering
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