Китайский партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России

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Китайский партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России

Фирма Wison New Energies из КНР участвует в изготовлении модулей и создании береговой электростанции для строящегося в арктической зоне РФ завода по производству сжиженного природного газа. И теперь китайский технологический партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы НОВАТЭК сообщает газета «Коммерсантъ».

Известно, что один из главных партнеров НОВАТЭК в сфере технологий прекращает свое участие во всех действующих на территории РФ проектах и не намерен приступать к новым. Свое решение китайцы объясняют «заботой о стратегическом будущем». Учитывая последствия для партнеров, компания пообещала «плавный переход» к прекращению сотрудничества.


Предполагается, что распоряжение руководства Wison будет иметь отношение и к ее дочерней компании Wison (Nantong) Heavy Industry, которая заключала контракт со структурным подразделением ГК «Росатом» на изготовление корпусов для плавучих энергоблоков Баимского горно-обогатительного комбината.

Эксперты утверждают, что до ухода Wison из России компания может не успеть поставить продукцию для ГОК. Зато НОВАТЭК свои модули для СПГ-завода, возможно, получит.

В конце минувшего года проект «Арктик СПГ-2» стал объектом новых санкций США. Из-за этого компания НОВАТЭК, реализующая данный проект, нарушила сроки поставок сжиженного природного газа, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
18 комментариев
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  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 11:02
    Гадят полосатые, как жуки колорадские.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Сегодня, 11:07
      Такие "вещи" нужно самим делать а не надеяться на "китайского дядю". Тем более уже столько лет под санкциями и всё не с места.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        -1
        Сегодня, 11:22
        Товарищ Сталин ой не зря постулировал: "Своё иметь надо!!"
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +2
          Сегодня, 11:24
          При этом закупал заводы в США. Потому, что в СССР начала 30-х годов актуальных технологий не было, как и в нынешней России.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:23
      Каждый раз, когда Владимир Владимирович говорит о том, что России не обязательно и не нужно производить всё необходимое на своей территории с печалью смотришь на наш угасающий автопром, еле дышащее на ладан гражданское самолётостроение, почившее в бозе станкостроение, шарикоподшипниковую промышленность, холодильную промышленность и прочее и прочее.

      Конечно не надо. Надо изгаляться и вертеться как угорь на сковородке выискивая по белу свету тех, кто может окольными путями и в три дорого добыть для нас запчасти для ранее завезённого импорта, плодить министерства и ведомства, гробить остатки промышленности и отраслей и рассказывать нам о том, что неквалифицированные гастарбайтеры из средней азии нам очень полезны, так как поднимают нашу экономику. fool
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:04
    Китайцы такие партнеры.... партнёрят.

    зы Нас китайские партнеры так же кинули с проектом совместным. В последний день когда уже надо было подписи поставить под согласованным документом - эти партнёры заднюю включили..... Вот диву даёшься - в телевизоре "в десна бахаются" с китайским руководством, а по факту идёт кидалово....
  3. Влад--44 Звание
    Влад--44
    +2
    Сегодня, 11:07
    Ну что сынку помогли тебе твои китайские товарищи laughing
  4. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 11:07
    Ой, а по телевизору говорят русский и китаец братья на век. what
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:10
      ....конечно, пока ресурсы туда гоним по небольшим ценам....
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: al3x
      Ой, а по телевизору говорят русский и китаец братья на век.

      Какие нафиг братья? Китайцы всегда сами по себе, и с Россией они не ради дружбы, а только ради выгоды. При случае обдерут как липку любого друга и недруга. Поэтому Тайвань от них ломится, как чёрт от ладана.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 11:29
        Так это не я говорю, это нам так преподнести пытаются. При случае они нож в спину засадят глубже всех.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Сегодня, 11:11
    В бизнесе и политике нет не то что друзей, а и партнёров. Каждый друг другу волк. Кидают на раз.
  6. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +4
    Сегодня, 11:12
    А не надо на какого-то надеться. Сами сделали, ценник выставили, покрывающий все разработки, и пусть платят. Может тогда будут думать, китайские товарищи, что так дешевле выйдет.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:19
    Китайский партнер компании НОВАТЭК по проекту «Арктик СПГ-2» прекращает работу в России
    . И что будет? Да создадут какую ни-будь "дочку"... она отпочкуется от основного предприятия и будет продолжать работу, как и прежде... делов то, не впервой.
  8. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:21
    партнеры они все такие не постоянные, то нож в спину, а то и просто посылают, но кремль сам загнал себя в такую ситуацию, теперь пожинает плоды
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:24
    Внимательно слушал тех, кто знает как там делается, как нам надо делать именно ТАМ!
    Что было сказано... там не так как у нас, там не так, как в оейропах/на западе!!! Там надо учится работать по другому и все получится, когда делать будешь по уму, как надо именно ТАМ!
    Не хочешь учится, так не лезь туда, что б потом не верещать обиженкой...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:26
    Китайцы с Новатэком практически всё закончили могут уходить.А вот с Росатомом надо смотреть,на сколько эти баржи готовы.У Новатэка пока проблема из за ЮК нарисовалась с СПГ танкерами ледового класса Арк 7.Но у него есть газ.Михельсон той нации ,что всё равно что то замутит.Интересно зачем Новатэк замутил заём через доллар в рублях.Были бы $ замутил с ним тоже,условия ну очень привлекательные.Банки отдыхают.
  11. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 11:26
    Китай всегда играет сам на себя. Они могут улыбаться, иногда чем-то помогут, но это иллюзия. За всем стоит желание получить прибыль, извлечь прибыль, приобрести ресурсы, так устроен Китай. Без всякого сожаления или раскаяния они нанесут вам удар в спину, если почувствуют, что больше нет никакой выгоды. Это не друг или партнер. Китай подобен жене, которая в какой-то момент изменит и заберет своих детей и все ее имущество.