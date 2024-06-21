В Китае запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии

2
В Китае запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии

В КНР запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии, пишет портал South China Morning Post со ссылкой на Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC).

В материале говорится, что проект, получивший название Heqi № 1, сможет ежегодно поставлять 4,8 млн тонн пара с Тяньваньской атомной электростанции на базу нефтехимической промышленности Ляньюньган (обе находятся в провинции Цзянсу) по наземному трубопроводу протяженностью 23,3 км.



Суть технологии заключается в том, что ядерная реакция превращает циркулирующую охлаждающую воду в пар в генераторе высокого давления, который, в свою очередь, кипятит воду на установке по опреснению морской воды, а далее полученный пар направляется по трубопроводу на нефтехимическую базу. Для обеспечения безопасности в рамках проекта создано несколько пунктов радиационного мониторинга для обнаружения радиоактивности пара в режиме реального времени. В случае аномалии проект будет немедленно закрыт.

Heqi № 1 обеспечивает инновационное решение для экологичной модернизации энергетики в нефтехимической промышленности, о чем сообщил агентству Синьхуа председатель CNNC Чжан И.

С его слов, ожидается, что проект сократит потребление угля на 400 000 тонн в год, что эквивалентно сокращению выбросов на 1,07 миллиона тонн углекислого газа, 184 тонны диоксида серы и 263 тонны оксидов азота.

В статье говорится, что проект Heqi № 1 является частью усилий Китая по ускорению диверсифицированного использования ядерной энергии и достижения «углеродно-нейтрального» статуса к 2060 году.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:27
    Суть технологии заключается в том, что ядерная реакция превращает циркулирующую охлаждающую воду в пар в генераторе высокого давления, который, в свою очередь, кипятит воду на установке по опреснению морской воды, а далее полученный пар направляется по трубопроводу на нефтехимическую базу.

    это новость - продукт машинного перевода?
  2. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 11:29
    Не понял что там такого иновационного? получение пара происходит на каждой аэс