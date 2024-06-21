В Китае запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии

В КНР запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии, пишет портал South China Morning Post со ссылкой на Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC).В материале говорится, что проект, получивший название Heqi № 1, сможет ежегодно поставлять 4,8 млн тонн пара с Тяньваньской атомной электростанции на базу нефтехимической промышленности Ляньюньган (обе находятся в провинции Цзянсу) по наземному трубопроводу протяженностью 23,3 км.Суть технологии заключается в том, что ядерная реакция превращает циркулирующую охлаждающую воду в пар в генераторе высокого давления, который, в свою очередь, кипятит воду на установке по опреснению морской воды, а далее полученный пар направляется по трубопроводу на нефтехимическую базу. Для обеспечения безопасности в рамках проекта создано несколько пунктов радиационного мониторинга для обнаружения радиоактивности пара в режиме реального времени. В случае аномалии проект будет немедленно закрыт.Heqi № 1 обеспечивает инновационное решение для экологичной модернизации энергетики в нефтехимической промышленности, о чем сообщил агентству Синьхуа председатель CNNC Чжан И.С его слов, ожидается, что проект сократит потребление угля на 400 000 тонн в год, что эквивалентно сокращению выбросов на 1,07 миллиона тонн углекислого газа, 184 тонны диоксида серы и 263 тонны оксидов азота.В статье говорится, что проект Heqi № 1 является частью усилий Китая по ускорению диверсифицированного использования ядерной энергии и достижения «углеродно-нейтрального» статуса к 2060 году.

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