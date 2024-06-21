В Китае запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии
В КНР запущен в эксплуатацию первый промышленный проект по производству пара на атомной энергии, пишет портал South China Morning Post со ссылкой на Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC).
В материале говорится, что проект, получивший название Heqi № 1, сможет ежегодно поставлять 4,8 млн тонн пара с Тяньваньской атомной электростанции на базу нефтехимической промышленности Ляньюньган (обе находятся в провинции Цзянсу) по наземному трубопроводу протяженностью 23,3 км.
Суть технологии заключается в том, что ядерная реакция превращает циркулирующую охлаждающую воду в пар в генераторе высокого давления, который, в свою очередь, кипятит воду на установке по опреснению морской воды, а далее полученный пар направляется по трубопроводу на нефтехимическую базу. Для обеспечения безопасности в рамках проекта создано несколько пунктов радиационного мониторинга для обнаружения радиоактивности пара в режиме реального времени. В случае аномалии проект будет немедленно закрыт.
Heqi № 1 обеспечивает инновационное решение для экологичной модернизации энергетики в нефтехимической промышленности, о чем сообщил агентству Синьхуа председатель CNNC Чжан И.
С его слов, ожидается, что проект сократит потребление угля на 400 000 тонн в год, что эквивалентно сокращению выбросов на 1,07 миллиона тонн углекислого газа, 184 тонны диоксида серы и 263 тонны оксидов азота.
В статье говорится, что проект Heqi № 1 является частью усилий Китая по ускорению диверсифицированного использования ядерной энергии и достижения «углеродно-нейтрального» статуса к 2060 году.
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