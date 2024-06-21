Генсек ОДКБ призвал Армению определиться с дальнейшим статусом в организации

9
Генсек ОДКБ призвал Армению определиться с дальнейшим статусом в организации

Никол Пашинян


ОДКБ рассчитывает, что Ереван в ближайшее время прояснит свой статус в организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, на сегодняшний день Организация сохраняет все обязательства перед Арменией.



Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть

– приводит заявление генсека ОДКБ агентство ТАСС

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что Ереван продолжает быть союзником, а вопрос членства — это суверенное право и решение страны.

Напомним, Армения начала выступать с резкой критикой в адрес ОДКБ после поражения в кратковременном военном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах. В Ереване сочли, что союзники не выполнили своих обязательств перед ним, и пригрозили прекратить свое членство в Организации.

Параллельно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении ускоренными темпами развивать сотрудничество с Западом, а одним из главных партнеров страны, по его словам, теперь является Франция. Несколько дней назад между оборонными ведомствами двух стран был заключен договор о сотрудничестве в военной сфере, который помимо прочего подразумевает поставку Еревану французских самоходных гаубиц CAESAR.

Париж, к слову, с большим энтузиазмом отнесся к налаживанию сотрудничества с Ереваном. За короткий временной промежуток в Армении успели побывать несколько высокопоставленных чиновников администрации Эмманюэля Макрона.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vugigugi Звание
    Vugigugi
    +3
    Сегодня, 12:09
    Мы хотим и рыбку сьесть и зад в сохранности сохранить. Вот что он (Пашинян) говорит!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:30
      Считаю, что военно-политические союзы должны строится не по принципу личной выгоды отдельных государств, а общей заинтересованности и реальному вкладу в безопасность, что касается Армении то абсолютно нет надобности в ее участии, они там как и большинство членов ОДКБ для массовки и предадут при первом долларовом транше со стороны США. Единственным действующим военным союзом вижу Россия-Белоруссия-КНДР-Иран-........Китай (в перспективе когда США их окончательно достанут), причем Иран обязан обладать ЯО.
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:02
      Вы как-то неправильно изложили поговорку, как раз они видимо кроме рыбки и сесть хотят, а не сохранить. wink
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 12:14
    . Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию

    Ситуация и так ясна. Руководство в Армении нужно менять. Полосатым можно, а нам нет? . Они уже армян поматросили и бросили вместе с пашиняном. Макарон приезжал. И... Что-то изменилось для армян? По-моему армяне сами не против свергнуть подстилку. Почему бы спецслужбам не помочь с русской весной взамен оранжевой революции
    1. Mirakuru Звание
      Mirakuru
      +5
      Сегодня, 12:45
      А зачем? Вообще не вижу смысла иметь союзников, которые только требуют чего то, и считают что Россия им что-то должна. Так еще и при любых проблемах сразу начинают обвинять нашу страну во всех грехах.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -2
        Сегодня, 12:48
        Так это политика подстилки пашиняна. Поставить туда адекватного человека и проблемма исчезнет. Сами армяне против России ничего не имеют. А пустим на самотёк - будет та же бандероляндия
        1. Mirakuru Звание
          Mirakuru
          +1
          Сегодня, 13:01
          Ну так и пусть будет, нам то какие от этого проблемы? Это будет их проблема. Даже общей границы нет. Базу туда воткнут? Ну так пусть втыкают, базой меньше или больше уже кажется разницы особо нет, учитывая общую границу со странами НАТО. Пусть сами решают свои проблемы, имея в пример Украину, нужно быть полным дебилом чтобы идти по их пути.
  3. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 13:26
    Надо просто этому Пашиняну на очередном мероприятии ОДКБ откровенно высказать все в лицо и сказать иди куда хочешь (хотелось даже выматериться).
  4. Грица Звание
    Грица
    +1
    Сегодня, 13:49
    Замена Армении на КНДР устроила бы всех. Вот Северная Корея была бы реально сильный союзник, а не этот слюнтяй проамериканский.