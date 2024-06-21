«Хизбалла» усиливает атаки на израильские военные объекты

Исламское движение "Хизбалла" в рамках осуществления поддержки палестинскому сопротивлению в секторе Газа активизировало свои атаки на военные объекты ЦАХАЛ на севере Израиля. Как правило, атаки являются ответом на израильские удары по территории Ливана. В частности, в последнее время зафиксировано проведение по меньшей мере пяти успешных операций "Хизбаллы".В рамках ответа на израильские удары по ливанскому городу Дейр-Кифа, силы "Хизбаллы" атаковали ракетами РСЗО казармы ЦАХАЛ в городе Зарит. Также было атаковано скопление военнослужащих ЦАХАЛ на территории объекта Аль-Саммака, расположенного на аннексированных Израилем Кфар-Шуба. Кроме того, сообщается об успешных атаках "Хизбаллы" на ряд военных баз ЦАХАЛ в северных регионах Израиля. Для атак применялись крупнокалиберные пулеметы и артиллерия.Генсек ливанской "Хизбаллы" Хасан Насралла подчеркнул, что в случае начала вторжения ЦАХАЛ в Ливан, беспрецедентная ситуация, которая сейчас наблюдается в акватории Красного моря, распространится на Средиземное море.Насралла констатировал, что "Хизбалла" намерена продолжить поддерживать Газу, несмотря на все возможные ответы со стороны Израиля. Руководство группировки требует от Тель-Авива и Запада прекратить боевые действия в Йемене, Ираке и Ливане, а также вывести израильские войска с территории палестинского анклава.Ранее сообщалось, что "Хизбалла" обвинила руководство Кипра в содействии в проведении маневров ЦАХАЛ, а также в предоставлении израильской армии своих аэропортов и других объектов инфраструктуры.

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