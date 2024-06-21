«Хизбалла» усиливает атаки на израильские военные объекты

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«Хизбалла» усиливает атаки на израильские военные объекты

Исламское движение "Хизбалла" в рамках осуществления поддержки палестинскому сопротивлению в секторе Газа активизировало свои атаки на военные объекты ЦАХАЛ на севере Израиля. Как правило, атаки являются ответом на израильские удары по территории Ливана. В частности, в последнее время зафиксировано проведение по меньшей мере пяти успешных операций "Хизбаллы".

В рамках ответа на израильские удары по ливанскому городу Дейр-Кифа, силы "Хизбаллы" атаковали ракетами РСЗО казармы ЦАХАЛ в городе Зарит. Также было атаковано скопление военнослужащих ЦАХАЛ на территории объекта Аль-Саммака, расположенного на аннексированных Израилем Кфар-Шуба. Кроме того, сообщается об успешных атаках "Хизбаллы" на ряд военных баз ЦАХАЛ в северных регионах Израиля. Для атак применялись крупнокалиберные пулеметы и артиллерия.



Генсек ливанской "Хизбаллы" Хасан Насралла подчеркнул, что в случае начала вторжения ЦАХАЛ в Ливан, беспрецедентная ситуация, которая сейчас наблюдается в акватории Красного моря, распространится на Средиземное море.

Насралла констатировал, что "Хизбалла" намерена продолжить поддерживать Газу, несмотря на все возможные ответы со стороны Израиля. Руководство группировки требует от Тель-Авива и Запада прекратить боевые действия в Йемене, Ираке и Ливане, а также вывести израильские войска с территории палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что "Хизбалла" обвинила руководство Кипра в содействии в проведении маневров ЦАХАЛ, а также в предоставлении израильской армии своих аэропортов и других объектов инфраструктуры.
7 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 11:47
    Похоже США так и не удалось вразумить Нетаньяху и к ноябрьским выборам пламя войны на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, а может быть и с вовлечением новых стран региона. hi
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 11:56
    Хизбалла это вам не Хамас, тут ЦАХАЛ подавится и никуда не пройдет, их уже нагнули несколько лет назад и теперь нос утрут. Хорошо вооруженные и высоко мотивированные фанатики это крепкий орешек!
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 14:27
      Тут еще десятки тысяч таких же мотивированных бойцов готовы прийти им на помощь из того же Ирака. Это им даже легче будет сделать, чем попасть в ту же Газу, куда они заявляли готовы прибыть по первому зову.
  3. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 11:56
    Да гори оно всё синим пламенем. Программа "золотой миллиард" будет реализована.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:11
      Что-то как-то судя по количеству завозимых папуасов этот типа золотой миллиард планируется ни фига не белым...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 12:15
        У " миллиарда" должна ж быть прислуга. Не умеющая писать и читать. Шутка. Но как мы знаем: в каждой шутке есть доля шутки.)
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:15
    Интересно, Израиль пока не совладал с ХАМАСом.
    Что он может противопоставить, кроме словесных угроз, Хезболле, у которой и сил побольше и вооружена гораздо лучше?