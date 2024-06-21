Politico: США фактически разрешили ВСУ наносить удары по ВС РФ на всей территории России

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Politico: США фактически разрешили ВСУ наносить удары по ВС РФ на всей территории России

Уже более десятка западных союзников выдали киевскому режиму официальное разрешение применять поставляемое ими оружие для нанесения ударов по «исторической» территории России. Некоторое время от выдачи подобной «индульгенции» воздерживался Вашингтон, судя по информации в прессе, в Белом доме на эту тему шла серьезная дискуссия. Известно, что ярым сторонником снятия всех ограничений на применение ВСУ американского оружия для ударов по целям на территории РФ выступал глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Однако в конечном итоге администрация Байдена в конце мая разрешила ВСУ наносить удары по военным целям в российском приграничье с Харьковской областью. Затем география применения американского оружия была расширена и до регионов, граничащих с Сумской областью Украины. В Белом доме при этом подчеркнули, что данные решения стали ответом на наступление ВС РФ на севере Харьковщины и возможное продвижение российских войск в Сумщину.



И вот теперь американские власти решили фактически снять все ограничения. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары поставляемым США оружием по любой территории РФ. По данным источников, решение это принято по причине успехов российской армии в основном в Харьковской области.

По словам американских должностных лиц, США заявили Украине, что она может применять поставляемые Америкой вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе вблизи Харькова

— отмечается в публикации.

На этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил американской телекомпании Public Broadcasting Service, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию». Помимо наземных ударов, США выдали Киеву разрешение сбивать и воздушные цели с применением американских систем ПВО над территорией РФ.

Неназванные американские чиновники заявили Politico, что данное решение означает серьезный сдвиг в политике Белого дома по отношению к украинскому конфликту. При этом Салливан заявил, что установка недопущения дальних ударов вглубь России «не изменилась». Противоречивость этих заявлений очевидна, но, видимо, не для Вашингтона. Ранее Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ американским оружием по территории России будет расти.
13 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +7
    Сегодня, 12:02
    Эта музыка будет вечной пока сша не начнут боятся.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 12:09
    Politico: США фактически разрешили ВСУ наносить удары по ВС РФ на всей территории России

    Ну не деби лы ли? fellow
    А они что цветы развозят беспилотниками до Казани, Нижнего и других российских городов?
    Или то было без вашего "разрешения", а теперь хехемон изволил разрешить?
    А что для России поменялось? Ничего. request
    Как гибли мирные граждане, так и продолжат их убивать.
    Скорее бы уж Йелоустоун проснулся, чтобы все штаты в пучину морскую сгинули!!!! am
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:10
      А они что цветы развозят беспилотниками до Казани, Нижнего и других российских городов?

      официальное разрешение применять поставляемое ими оружие
      1. К-50 Звание
        К-50
        +2
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Trapp1st
        официальное разрешение применять поставляемое ими оружие

        А эти т вари нуждались в нём? belay
        Как летели атакмсы по Белгороду и Курску, Крыму и другим городам и весям России, так и будут летать.
        Когда бандерлогов останавливало "отсутствие"разрешения для удара по мирным гражданам?
        Да никогда!
        Пока их не уничтожат, вместе с их хозяевами!
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -2
          Сегодня, 12:24
          А эти т вари нуждались в нём? belay
          Посмотрим как изменится география и масштабы из этого сделаем вывод.
  3. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:15
    Вот когда НАТОвское оружие будут уничтожать везде, где обнаружат, а не только на территории Украины - тогда обстрелы (а возможно и поставки) прекратятся
  4. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 12:18
    Уже более десятка западных союзников выдали киевскому режиму официальное разрешение применять поставляемое ими оружие для нанесения ударов по «исторической» территории России.
    А то до этого они не наносили?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:19
    По мне так я бы сделал заявление ,что ограничений по нанесению ударов по американской стороне, у наших союзников больше нет ! Баз США по миру тысяча и врагов у американцев полно ,мало ли кому дорогу перешли
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:25
    Ядерный удар будет по США ?????
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:28
    Что у нас там в Доктрине: Ответно-Встречный Удар???
  8. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 12:45
    Эти неназванные источники постоянно мелькают на ТВ и все, кому интересно, знают их имена. Намедни два американских клоуна, Грэм и еще какой-то щегол, на пару отыграли сцену с новыми угрозами. Рожи у них хороши даже без грима.
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 12:46
    А кто нас считает, сколько из нас погибнет, ведь у башен кремля другие приоритеты - премия МузТВ, игры Брикс, и самое главное наша "многонационалочка" плов, дружба, тюбетейка.
  10. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -2
    Сегодня, 12:55
    Что то кремль молчит, по поводу сумской волости 562 км. граничащей с 3 нашими регионами. Ждём сделку или очередного пинка под зад от США.