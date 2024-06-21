Politico: США фактически разрешили ВСУ наносить удары по ВС РФ на всей территории России
Уже более десятка западных союзников выдали киевскому режиму официальное разрешение применять поставляемое ими оружие для нанесения ударов по «исторической» территории России. Некоторое время от выдачи подобной «индульгенции» воздерживался Вашингтон, судя по информации в прессе, в Белом доме на эту тему шла серьезная дискуссия. Известно, что ярым сторонником снятия всех ограничений на применение ВСУ американского оружия для ударов по целям на территории РФ выступал глава Госдепа США Энтони Блинкен.
Однако в конечном итоге администрация Байдена в конце мая разрешила ВСУ наносить удары по военным целям в российском приграничье с Харьковской областью. Затем география применения американского оружия была расширена и до регионов, граничащих с Сумской областью Украины. В Белом доме при этом подчеркнули, что данные решения стали ответом на наступление ВС РФ на севере Харьковщины и возможное продвижение российских войск в Сумщину.
И вот теперь американские власти решили фактически снять все ограничения. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары поставляемым США оружием по любой территории РФ. По данным источников, решение это принято по причине успехов российской армии в основном в Харьковской области.
— отмечается в публикации.
На этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил американской телекомпании Public Broadcasting Service, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию». Помимо наземных ударов, США выдали Киеву разрешение сбивать и воздушные цели с применением американских систем ПВО над территорией РФ.
Неназванные американские чиновники заявили Politico, что данное решение означает серьезный сдвиг в политике Белого дома по отношению к украинскому конфликту. При этом Салливан заявил, что установка недопущения дальних ударов вглубь России «не изменилась». Противоречивость этих заявлений очевидна, но, видимо, не для Вашингтона. Ранее Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ американским оружием по территории России будет расти.
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