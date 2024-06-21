Отец Илона Маска: нам промывают мозги, доказывая, будто Украина хорошая, а Россия плохая
Отец американского миллиардера Илона Маска раскритиковал позицию властей США по отношению к конфликту на Украине.
В ходе недавнего интервью Эррол Маск заявил, что американским гражданам постоянно «промывают мозги», доказывая, что Украина хорошая, а Россия плохая.
При этом он подчеркнул, что многочисленные принадлежащие США лаборатории, на которых создавалось биологическое оружие, находились именно на территории Украины.
Вероятно, своим постом Эррол Маск хотел указать на двойные стандарты Запада, которые выставляют нашу страну «агрессором», напрочь отказываясь замечать очевидные причины, по которым Россия была вынуждена начать СВО.
К слову, на фоне вышеупомянутого заявления не совсем понятна позиция сына автора строк. Ведь едва ли Илон Маск мог не знать о биологических лабораториях на территории Украины, когда принимал решение о предоставлении ВСУ своих терминалов для спутникового интернета, которым украинские войска пользуются по сей день.
Также обращает на себя внимание то, что старший Маск заострил внимание на биолабораториях, полностью проигнорировав многолетний террор мирных жителей Донбасса.
Это наталкивает на мысль, что слова отца американского миллиардера являются не каким-то внезапным «прозрением», а кампанией, нацеленной против действующей администрации США. Ведь не секрет, что семейство Масков «симпатизирует» кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу.
Стоит добавить, что в этом же интервью Эррол Маск заявил, что Джо Байден больше не способен контролировать ситуацию в стране.
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