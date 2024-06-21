Отец Илона Маска: нам промывают мозги, доказывая, будто Украина хорошая, а Россия плохая

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Отец Илона Маска: нам промывают мозги, доказывая, будто Украина хорошая, а Россия плохая

Отец американского миллиардера Илона Маска раскритиковал позицию властей США по отношению к конфликту на Украине.

В ходе недавнего интервью Эррол Маск заявил, что американским гражданам постоянно «промывают мозги», доказывая, что Украина хорошая, а Россия плохая.



При этом он подчеркнул, что многочисленные принадлежащие США лаборатории, на которых создавалось биологическое оружие, находились именно на территории Украины.

Вероятно, своим постом Эррол Маск хотел указать на двойные стандарты Запада, которые выставляют нашу страну «агрессором», напрочь отказываясь замечать очевидные причины, по которым Россия была вынуждена начать СВО.

К слову, на фоне вышеупомянутого заявления не совсем понятна позиция сына автора строк. Ведь едва ли Илон Маск мог не знать о биологических лабораториях на территории Украины, когда принимал решение о предоставлении ВСУ своих терминалов для спутникового интернета, которым украинские войска пользуются по сей день.

Также обращает на себя внимание то, что старший Маск заострил внимание на биолабораториях, полностью проигнорировав многолетний террор мирных жителей Донбасса.

Это наталкивает на мысль, что слова отца американского миллиардера являются не каким-то внезапным «прозрением», а кампанией, нацеленной против действующей администрации США. Ведь не секрет, что семейство Масков «симпатизирует» кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу.

Стоит добавить, что в этом же интервью Эррол Маск заявил, что Джо Байден больше не способен контролировать ситуацию в стране.
11 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:10
    Все равно как то не складывается ,только пару политиков и семейство Маской адекватные в США получается
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 12:16
      Просто остальным есть что терять. И все понимают- машина построена мощная и работает четко- закатает в асфальт любого, кто высунется выше дозволенного... А чем больше есть чего терять, тем меньше хочется высовываться.. Все как везде...
      "Российская империя тюрьма. Но за границей та же кутерьма...." request
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 12:20
        Просто остальным есть что терять.

        А Маскам разве терять нечего?
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 12:23
          Цитата: solar
          Просто остальным есть что терять.

          А Маскам разве терять нечего?

          Илон как то пытался и ему тут же все популярно объяснили. Раскаялся.
          А с папки какой спрос? Он старенький и не участвует в игре.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:01
      Маски лоббируют позицию интересную для их собственных интересов. В США друзет России нет априори. Ни Скотт Риттер, ни Такер Карлсон и другие - ни разу не друзья России. Они лишь проталкивают через массмедиа свою собственную повестку в своих собственных интересах.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 12:20
    Да терки всё их предвыборные... да внимание заострять ни к чему....
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 12:20
    США делают, что им выгодно, а правда никому не нужна, кто живет в США, им как-то пофиг, что происходит в мире, им главное, чтобы в США было хорошо а остальное их не касается ! А до США> РФ как Африки, где-то далеко и непонятно!
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 12:26
    Джо Байден себя-то не способен контролировать, не то что уж ситуацию в стране. Ну кукла же голимая, со вставленной в неё, чужой рукой. И самое смешное в том, что это все понимают, но молчат. Вот она, истинная "демократия". Во всей своей красе)))
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 12:31
      "Короля играет свита"
      Все прекрасно понимают, что дед всего лишь картинка и ничего не решает.
      Даже если его Альцгеймер приберет и он полностью потеряет функциональность, для команды он останется отличным президентом. Лишь бы шевелился иногда.
  5. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -1
    Сегодня, 13:02
    Наше руководство с этой денацификацией и демилитаризацией на кривой козе объезжает главный вопрос. Давно надо было заявить, что мы не потерпим нато на наших границах. СВО надо было начинать в 2004-м в прое.. в прие.. в прибалтике. Им надо было сразу довести - или нейтральный статус, или оккупация. Запустили козла в огород.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:51
    К слову, на фоне вышеупомянутого заявления не совсем понятна позиция сына автора строк. Ведь едва ли Илон Маск мог не знать о биологических лабораториях на территории Украины, когда принимал решение о предоставлении ВСУ своих терминалов для спутникового интернета, которым украинские войска пользуются по сей день.
    Эррол Маск же отметил что американским гражданам постоянно «промывают мозги» и соответственно Илон силами собственного "акционерного общества закрытого типа" как бы чисто автоматически машинально с предподзакрытыми глазами (предподзакрыли глаза Илону генералы из Пентагона и советник из Белого Дома от 46-й администрации в Саливана) осуществляет поставки оборудования Starlink попутно предоставляя трафик к своему оборудованию. Ну как дети малые чесслово laughing recourse fool